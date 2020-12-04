Случаи задержания российских журналистов за рубежом в 2018-2020 годах
© Фото : BaltNews.lvПолиция Латвии
© Фото : BaltNews.lv
2020
3 декабря сотрудники программы "Центральное телевидение" телеканала НТВ Алексей Петрушко и Иван Малышкин сообщили, что они задержаны в пригороде Стамбула в Турции полицейскими. Затем связь с журналистами прервалась. Вечером того же дня Петрушко отправил короткое СМС-сообщение, где говорилось, что их "до сих пор держат". Впоследствии журналисты перестали выходить на связь.
3 декабря латвийские силовики задержали шесть журналистов, включая бывшего главного редактора портала Baltnews Андрея Яковлева. Сотрудников Sputnik Латвия и Baltnews обвиняют в несоблюдении режима санкций Евросоюза. По словам Яковлева, обвинения связаны с сотрудничеством с МИА "Россия сегодня", однако медиагруппа не находится ни в одном санкционном списке. Служба госбезопасности Латвии объяснила свои действия рестрикциями против руководителя МИА Дмитрия Киселева. 4 декабря после допросов и обысков журналистов отпустили под подписку о невыезде. У них также изъяли технику.
30 ноября в Минске была задержана милицией корреспондент РИА Новости, освещавшая протестную акцию пенсионеров. Через час она была отпущена.
15 ноября в Минске задержали пятерых журналистов российских СМИ, в том числе РИА Новости. Их доставили в одно из отделений милиции и отпустили после проверки документов, которая продолжалась более двух часов.
8 ноября журналисты российских СМИ, в том числе РИА Новости, освещавшие акцию протеста оппозиции на площади Свободы в Минске, были задержаны милицией и доставлены в местное РУВД. Там у них изъяли мобильные телефоны и личные вещи. После этого двух журналистов и порядка 10 других задержанных отвезли в Партизанское РУВД, где у корреспондентов снова проверили документы и отпустили.
11 октября в Минске дважды был задержан корреспондент РИА Новости Сергей Попов. После первого задержания он провел в милиции три часа, сразу после освобождения из Октябрьского отделения милиции отправился в район метро "Пушкинская", чтобы освещать несанкционированную акцию оппозиции. К манифестантам подъехали микроавтобусы с силовиками, тогда активисты начали разбегаться, а силовики – проводить задержания. Корреспондент РИА Новости, отошедший в сторону, фиксировал происходящее на камеру мобильного телефона, когда сзади на него напрыгнул сотрудник спецподразделения милиции с дубинкой в защитной экипировке и в сфере. Несмотря на предъявленную пресс-карту и выданную белорусским МИД электронную аккредитацию, журналиста вместе с фотокорреспондентом агентства Sputnik Беларусь проводили в микроавтобус и доставили во Фрунзенский РУВД. После звонка и выяснения личностей корреспондентов отпустили.
26 сентября во время акции протеста в Минске задержали российскую журналистку Анастасию Ольшанскую. 28 сентября ее оштрафовали и отпустили из изолятора временного содержания.
1 сентября в Минске были задержаны для проверки документов восемь журналистов, в том числе корреспондент РИА Новости Кирилл Рубцов. Вскоре Рубцов и сотрудник НТВ были отпущены, остальные были оставлены на ночь в РУВД Октябрьском в Минске.
10 августа вечером в Минске был задержан фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Илья Питалев, когда он собирался на несанкционированный митинг оппозиции около стелы "Минск - город-герой". Внимание омоновцев привлек его фотоаппарат. Ночь Питалев провел в Первомайском РУВД Минска, где был составлен протокол о его участии в акции, следующий день отбывал в СИЗО "Жодино". 11 августа он был освобожден.
10 августа в Минске был задержан журналист Znak.com Никита Телиженко. 11 августа он был освобожден, при этом ему запретили въезд в Белоруссию на пять лет.
10 августа главный редактор Daily Storm Алена Сивкова сообщила, что журналистов издания Антона Старкова и Дмитрия Ласенко избили в Минске при задержании. Также был избит при задержании корреспондент "Медузы" Максим Солопов. 10 августа вечером Старкова и Ласенко отпустили. 11 августа Максим Солопов выехал в Россию.
9 августа в Минске были задержаны журналисты "Дождя" Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов. Они работали без аккредитации, их попросили покинуть территорию Белоруссии. Журналистам был запрещен въезд в страну на пять лет.
9 августа были задержаны журналисты проекта WarGonzo Семен Пегов и Владислав Зиздок. Зиздок был задержан днем первым. Вечером Семен Пегов пошел снимать на маленькую камеру происходящее на улицах Минска и получил удар сзади по голове дубинкой, после чего также оказался в полицейском участке. 10 августа российских журналистов отпустили.
31 января в аэропорту Вильнюса (Литва) была задержана журналистка телеканала "Звезда" Юлия Шатилова, планировавшая сделать материал по следам расследования Sputnik о гражданах республики, которые подвергаются политическому преследованию за "симпатии" к России. В тот же день ее депортировали из Литвы.
2019
17 октября двух журналистов российского телеканала НТВ задержали в Риге (Латвия) во время торжеств с участием президента Украины Владимира Зеленского. Съемочная группа программы "Центральное телевидение" - репортер Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин - готовили в Риге материал о поездке президента Украины в Прибалтику. Алексей Петрушко взял короткое интервью у Владимира Зеленского, после чего со стороны латвийских властей неожиданно возникли вопросы относительно правомерности его пребывания на территории страны в качестве репортера. Учитывая то, что у съемочной группы НТВ не было аккредитации на мероприятия, посвященные визиту Владимира Зеленского в Латвию, власти этой страны в срочном порядке приняли решение аннулировать шенгенские визы репортера и оператора "ЦТ", предварительно продержав их несколько часов в миграционной службе.
28 мая по прилету в командировку в аэропорт Вильнюса был задержан шеф-редактор Sputnik Литва, гражданин Латвии Марат Касем. Журналиста обыскали и допросили, а затем вручили ему документ, в котором говорилось, что он представляет "угрозу для национальной безопасности". Касема внесли в список нежелательных лиц в Литве, ему запретили въезд в страну на пять лет и выдворили из страны.
2018
5 октября главный редактор портала NewsBalt Андрей Выползов, который летел в Латвию из Калининграда, сообщил, что его задержали на границе и не пустили в страну. Журналиста уведомили, что он является персоной нон грата с июня 2014 года. Латвийские пограничники, со слов Выползова, в течение двух часов с привлечением полиции безопасности проводили процедуру проверки документов, идентификации его личности. Также было предложено написать объяснительную, в которой требовалось указать не только род профессиональной деятельности и цель поездки, но и лиц, с которыми он планировал контактировать на территории страны.
5 июля шеф-редактор Sputnik Латвия Валентинс Роженцовс сообщил, что полиция безопасности задержала его в Риге "для беседы" на 12 часов. Это произошло вечером 4 июля, когда журналист прилетел из Москвы. По словам Роженцовса, полицию безопасности интересовала его работа на посту шеф-редактора Sputnik Латвия и работа самого ресурса в Латвии. Роженцовс — гражданин Латвии, в Ригу он прилетел по работе.
15 мая в Киеве по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. В тот же день сотрудники Службы безопасности Украины устроила обыски в офисе РИА Новости Украина, в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко и дома у главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Журналистов не стали задерживать, им не предъявляли обвинений, но вызвали на допрос в СБУ. Кириллу Вышинскому суд восемь раз продлевал меру пресечения в виде содержания под стражей. Он был освобожден из-под стражи 28 августа 2019 года и 7 сентября приехал в Россию.
9 мая стало известно, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали и выслали из страны в Россию и Казахстан журналистов телеканалов "Россия" и Первого канала Валентину Соловьеву и Ольгу Юрьеву, им запретили въезд на Украину сроком на три года. По данным СБУ, журналистов отправили в Киев для подготовки сюжетов о праздновании на Украине Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. В Службе безопасности Украины утверждали, что снятые видеоматериалы якобы планировали использовать "для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространения дезинформации среди населения".
4 января стало известно о задержании в Латвии журналистки ВГТРК Ольги Курлаевой, которая была помещена в центр нелегальных мигрантов в Муцениеке. Курлаеву обвинили в угрозе национальной безопасности Латвии. Власти Латвии объявили о выдворении ее из страны в течение 24 часов. Ночью Курлаеву доставили на автобусе на латвийско-российскую границу, где передали российским пограничникам.
2 января стало известно о задержании в Риге латвийскими правоохранителями журналиста российского телеканала ТВЦ Анатолия Курлаева, который находился там в частной поездке. По словам журналиста, ему показали документы, в которых написано, что с апреля 2015 года он числится персона нон грата в Латвии. Его затем депортировали из Латвии.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников