https://ria.ru/20201204/zaderzhaniya-1587727638.html

Случаи задержания российских журналистов за рубежом в 2018-2020 годах

Случаи задержания российских журналистов за рубежом в 2018-2020 годах

сотрудники программы "Центральное телевидение" телеканала НТВ Алексей Петрушко и Иван Малышкин сообщили, что они задержаны в пригороде Стамбула в Турции... РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T18:14

2020-12-04T18:14

2020-12-04T18:14

справки

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20203 декабря сотрудники программы "Центральное телевидение" телеканала НТВ Алексей Петрушко и Иван Малышкин сообщили, что они задержаны в пригороде Стамбула в Турции полицейскими. Затем связь с журналистами прервалась. Вечером того же дня Петрушко отправил короткое СМС-сообщение, где говорилось, что их "до сих пор держат". Впоследствии журналисты перестали выходить на связь.3 декабря латвийские силовики задержали шесть журналистов, включая бывшего главного редактора портала Baltnews Андрея Яковлева. Сотрудников Sputnik Латвия и Baltnews обвиняют в несоблюдении режима санкций Евросоюза. По словам Яковлева, обвинения связаны с сотрудничеством с МИА "Россия сегодня", однако медиагруппа не находится ни в одном санкционном списке. Служба госбезопасности Латвии объяснила свои действия рестрикциями против руководителя МИА Дмитрия Киселева. 4 декабря после допросов и обысков журналистов отпустили под подписку о невыезде. У них также изъяли технику.30 ноября в Минске была задержана милицией корреспондент РИА Новости, освещавшая протестную акцию пенсионеров. Через час она была отпущена. 15 ноября в Минске задержали пятерых журналистов российских СМИ, в том числе РИА Новости. Их доставили в одно из отделений милиции и отпустили после проверки документов, которая продолжалась более двух часов.8 ноября журналисты российских СМИ, в том числе РИА Новости, освещавшие акцию протеста оппозиции на площади Свободы в Минске, были задержаны милицией и доставлены в местное РУВД. Там у них изъяли мобильные телефоны и личные вещи. После этого двух журналистов и порядка 10 других задержанных отвезли в Партизанское РУВД, где у корреспондентов снова проверили документы и отпустили.11 октября в Минске дважды был задержан корреспондент РИА Новости Сергей Попов. После первого задержания он провел в милиции три часа, сразу после освобождения из Октябрьского отделения милиции отправился в район метро "Пушкинская", чтобы освещать несанкционированную акцию оппозиции. К манифестантам подъехали микроавтобусы с силовиками, тогда активисты начали разбегаться, а силовики – проводить задержания. Корреспондент РИА Новости, отошедший в сторону, фиксировал происходящее на камеру мобильного телефона, когда сзади на него напрыгнул сотрудник спецподразделения милиции с дубинкой в защитной экипировке и в сфере. Несмотря на предъявленную пресс-карту и выданную белорусским МИД электронную аккредитацию, журналиста вместе с фотокорреспондентом агентства Sputnik Беларусь проводили в микроавтобус и доставили во Фрунзенский РУВД. После звонка и выяснения личностей корреспондентов отпустили.26 сентября во время акции протеста в Минске задержали российскую журналистку Анастасию Ольшанскую. 28 сентября ее оштрафовали и отпустили из изолятора временного содержания.1 сентября в Минске были задержаны для проверки документов восемь журналистов, в том числе корреспондент РИА Новости Кирилл Рубцов. Вскоре Рубцов и сотрудник НТВ были отпущены, остальные были оставлены на ночь в РУВД Октябрьском в Минске. 10 августа вечером в Минске был задержан фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Илья Питалев, когда он собирался на несанкционированный митинг оппозиции около стелы "Минск - город-герой". Внимание омоновцев привлек его фотоаппарат. Ночь Питалев провел в Первомайском РУВД Минска, где был составлен протокол о его участии в акции, следующий день отбывал в СИЗО "Жодино". 11 августа он был освобожден.10 августа в Минске был задержан журналист Znak.com Никита Телиженко. 11 августа он был освобожден, при этом ему запретили въезд в Белоруссию на пять лет. 10 августа главный редактор Daily Storm Алена Сивкова сообщила, что журналистов издания Антона Старкова и Дмитрия Ласенко избили в Минске при задержании. Также был избит при задержании корреспондент "Медузы" Максим Солопов. 10 августа вечером Старкова и Ласенко отпустили. 11 августа Максим Солопов выехал в Россию.9 августа в Минске были задержаны журналисты "Дождя" Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов. Они работали без аккредитации, их попросили покинуть территорию Белоруссии. Журналистам был запрещен въезд в страну на пять лет.9 августа были задержаны журналисты проекта WarGonzo Семен Пегов и Владислав Зиздок. Зиздок был задержан днем первым. Вечером Семен Пегов пошел снимать на маленькую камеру происходящее на улицах Минска и получил удар сзади по голове дубинкой, после чего также оказался в полицейском участке. 10 августа российских журналистов отпустили.31 января в аэропорту Вильнюса (Литва) была задержана журналистка телеканала "Звезда" Юлия Шатилова, планировавшая сделать материал по следам расследования Sputnik о гражданах республики, которые подвергаются политическому преследованию за "симпатии" к России. В тот же день ее депортировали из Литвы.201917 октября двух журналистов российского телеканала НТВ задержали в Риге (Латвия) во время торжеств с участием президента Украины Владимира Зеленского. Съемочная группа программы "Центральное телевидение" - репортер Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин - готовили в Риге материал о поездке президента Украины в Прибалтику. Алексей Петрушко взял короткое интервью у Владимира Зеленского, после чего со стороны латвийских властей неожиданно возникли вопросы относительно правомерности его пребывания на территории страны в качестве репортера. Учитывая то, что у съемочной группы НТВ не было аккредитации на мероприятия, посвященные визиту Владимира Зеленского в Латвию, власти этой страны в срочном порядке приняли решение аннулировать шенгенские визы репортера и оператора "ЦТ", предварительно продержав их несколько часов в миграционной службе. 28 мая по прилету в командировку в аэропорт Вильнюса был задержан шеф-редактор Sputnik Литва, гражданин Латвии Марат Касем. Журналиста обыскали и допросили, а затем вручили ему документ, в котором говорилось, что он представляет "угрозу для национальной безопасности". Касема внесли в список нежелательных лиц в Литве, ему запретили въезд в страну на пять лет и выдворили из страны.20185 октября главный редактор портала NewsBalt Андрей Выползов, который летел в Латвию из Калининграда, сообщил, что его задержали на границе и не пустили в страну. Журналиста уведомили, что он является персоной нон грата с июня 2014 года. Латвийские пограничники, со слов Выползова, в течение двух часов с привлечением полиции безопасности проводили процедуру проверки документов, идентификации его личности. Также было предложено написать объяснительную, в которой требовалось указать не только род профессиональной деятельности и цель поездки, но и лиц, с которыми он планировал контактировать на территории страны.5 июля шеф-редактор Sputnik Латвия Валентинс Роженцовс сообщил, что полиция безопасности задержала его в Риге "для беседы" на 12 часов. Это произошло вечером 4 июля, когда журналист прилетел из Москвы. По словам Роженцовса, полицию безопасности интересовала его работа на посту шеф-редактора Sputnik Латвия и работа самого ресурса в Латвии. Роженцовс — гражданин Латвии, в Ригу он прилетел по работе.15 мая в Киеве по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. В тот же день сотрудники Службы безопасности Украины устроила обыски в офисе РИА Новости Украина, в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко и дома у главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Журналистов не стали задерживать, им не предъявляли обвинений, но вызвали на допрос в СБУ. Кириллу Вышинскому суд восемь раз продлевал меру пресечения в виде содержания под стражей. Он был освобожден из-под стражи 28 августа 2019 года и 7 сентября приехал в Россию. 9 мая стало известно, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали и выслали из страны в Россию и Казахстан журналистов телеканалов "Россия" и Первого канала Валентину Соловьеву и Ольгу Юрьеву, им запретили въезд на Украину сроком на три года. По данным СБУ, журналистов отправили в Киев для подготовки сюжетов о праздновании на Украине Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. В Службе безопасности Украины утверждали, что снятые видеоматериалы якобы планировали использовать "для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространения дезинформации среди населения".4 января стало известно о задержании в Латвии журналистки ВГТРК Ольги Курлаевой, которая была помещена в центр нелегальных мигрантов в Муцениеке. Курлаеву обвинили в угрозе национальной безопасности Латвии. Власти Латвии объявили о выдворении ее из страны в течение 24 часов. Ночью Курлаеву доставили на автобусе на латвийско-российскую границу, где передали российским пограничникам.2 января стало известно о задержании в Риге латвийскими правоохранителями журналиста российского телеканала ТВЦ Анатолия Курлаева, который находился там в частной поездке. По словам журналиста, ему показали документы, в которых написано, что с апреля 2015 года он числится персона нон грата в Латвии. Его затем депортировали из Латвии. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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