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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
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https://ria.ru/20200809/1575554872.html
Задержанные в Белоруссии журналисты "Дождя" работали без аккредитации
Телеканал "Дождь" запрашивал аккредитацию на работу в Белоруссии, но не получил ответ, рассказал РИА Новости главный редактор телеканала Тихон Дзядко. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T16:33
президентские выборы в белоруссии
россия
дождь (телеканал)
тихон дзядко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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https://ria.ru/20200809/1575486670.html
"Дождь"? Дайте им по десяточке!
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"Российская"? С каких это пор? В реале, это - АНТИроссийская словоблудливая "шарашка".
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, дождь (телеканал), тихон дзядко, белоруссия, в мире

Задержанные в Белоруссии журналисты "Дождя" работали без аккредитации

16:33 09.08.2020
1310
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОфис телеканала "Дождь" в Москве
Офис телеканала Дождь в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Офис телеканала "Дождь" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Телеканал "Дождь" запрашивал аккредитацию на работу в Белоруссии, но не получил ответ, рассказал РИА Новости главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
Ранее он подтвердил задержание журналистов телеканала "Дождь" в Белоруссии, где проходят выборы президента, уточнив, что связи с ними нет. В Telegram-канале "Дождя" появилась информация о задержании двух корреспондентов и оператора российского телеканала. Как утверждается, "люди в штатском и в масках положили их на асфальт и увели в неизвестном направлении". Также представитель штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико Мария Колесникова рассказала "Дождю", что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.
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Процедура выборов президента Белоруссии
По словам Дзядко, телеканал запрашивал аккредитацию еще 15 июня.
"Мы аккредитацию не получили, каждый день нас просили перезванивать попозже... Мы работали в ожидании получения подтверждения аккредитации", - сообщил Дзядко.
Союз журналистов России ранее потребовал от Минска объяснить причины задержания журналистов "Дождя" и назвать их местонахождение.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
"Политика — это борьба". Как в Белоруссии прошли президентские выборы
© РИА Новости / Виктор Толочко

В Белоруссии сегодня проходит основной день голосования на выборах президента. На высший государственный пост претендуют пять кандидатов: Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

Женщина голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
1 из 11

В Белоруссии сегодня проходит основной день голосования на выборах президента. На высший государственный пост претендуют пять кандидатов: Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

© РИА Новости / Виктор Толочко
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанк

Проголосовать на выборах могут более 6,8 миллиона человек. Всего образованы 5767 участков для голосования. Для избрания президентом республики необходимо набрать более 50% голосов. Избирательные участки закроются в 20:00.

Агитационный плакат в Минске во время выборов президента Белоруссии
2 из 11

Проголосовать на выборах могут более 6,8 миллиона человек. Всего образованы 5767 участков для голосования. Для избрания президентом республики необходимо набрать более 50% голосов. Избирательные участки закроются в 20:00.

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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© AFP 2020 / Sergei Gapon

Последние пять дней в стране проходило досрочное голосование. По его итогам явка составила 41,7 процента.

Военнослужащие на избирательном участке во время президентских выборов в Минске. 9 августа 2020
3 из 11

Последние пять дней в стране проходило досрочное голосование. По его итогам явка составила 41,7 процента.

© AFP 2020 / Sergei Gapon
© AFP 2020 / Sergei Gapon

К полудню 9 августа ЦИК объявил выборы состоявшимися — общая явка превысила 54%. В Минске на участки пришли 43,01 процента избирателей, в Брестской области — 50,3, в Витебской — 56,49, в Гомельской — 66,06, в Гродненской — 52,99, в Минской — 53,55, в Могилевской — 63,25 процента.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на экране во время разговора со СМИ в Минске. 9 августа 2020
4 из 11

К полудню 9 августа ЦИК объявил выборы состоявшимися — общая явка превысила 54%. В Минске на участки пришли 43,01 процента избирателей, в Брестской области — 50,3, в Витебской — 56,49, в Гомельской — 66,06, в Гродненской — 52,99, в Минской — 53,55, в Могилевской — 63,25 процента.

© AFP 2020 / Sergei Gapon
© AFP 2020 / Sergei Gapon

Глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина после открытия избирательных участков объявила, что вечером на них установят пропускной режим. По ее словам, это нужно, чтобы не было скопления граждан.

Люди голосуют на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
5 из 11

Глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина после открытия избирательных участков объявила, что вечером на них установят пропускной режим. По ее словам, это нужно, чтобы не было скопления граждан.

© AFP 2020 / Sergei Gapon
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

У здания посольства Белоруссии в Москве во время голосования на выборах президента Белоруссии образовались километровые очереди избирателей. Они связаны с высокой активностью избирателей и мерами на фоне COVID, сообщили РИА Новости в миссии.

Люди стоят в очереди у здания посольства Белорусии в Москве во время голосования на выборах президента Белоруссии
6 из 11

У здания посольства Белоруссии в Москве во время голосования на выборах президента Белоруссии образовались километровые очереди избирателей. Они связаны с высокой активностью избирателей и мерами на фоне COVID, сообщили РИА Новости в миссии.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Нарушений, способных повлиять на ход голосования по выборам президента Белоруссии, международными наблюдателями отмечено не было.

Сотрудники полиции у здания посольства Белорусии в Москве во время голосования на выборах президента Белоруссии
7 из 11

Нарушений, способных повлиять на ход голосования по выборам президента Белоруссии, международными наблюдателями отмечено не было.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Виктор Толочко

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко не рассчитывает на международное признание результатов выборов. "Не ждите, что перед нами расшаркаются и скажут: "Молодцы, белорусы". Политика — это борьба", — пояснил глава государства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
8 из 11

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко не рассчитывает на международное признание результатов выборов. "Не ждите, что перед нами расшаркаются и скажут: "Молодцы, белорусы". Политика — это борьба", — пояснил глава государства.

© РИА Новости / Виктор Толочко
© REUTERS / Vasily Fedosenko

Из-за пандемии коронавируса на самих участках предприняты профилактические меры: члены комиссий, наблюдатели и избиратели должны быть в масках, помещение участка должно регулярно проветриваться и подвергаться санитарной обработке.

Члены избирательной комиссии с документами во время президентских выборов в Минске, Беларусь. 9 августа 2020
9 из 11

Из-за пандемии коронавируса на самих участках предприняты профилактические меры: члены комиссий, наблюдатели и избиратели должны быть в масках, помещение участка должно регулярно проветриваться и подвергаться санитарной обработке.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© РИА Новости / Антон Денисов

Жители Белоруссии жалуются на проблемы с мобильным и проводным интернетом у разных провайдеров. Проблемы возникают по всей Минской области. Есть жалобы на качество соединения в Витебске, Гродно, Гомеле и Бресте.

Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
10 из 11

Жители Белоруссии жалуются на проблемы с мобильным и проводным интернетом у разных провайдеров. Проблемы возникают по всей Минской области. Есть жалобы на качество соединения в Витебске, Гродно, Гомеле и Бресте.

© РИА Новости / Антон Денисов
© РИА Новости / Виктор Толочко

Также "Белтелеком" сообщил о кибератаках на сайты белорусских госорганов. "Они (DDoS-атаки. — Прим. ред.) очень активно идут с внешнего шлюза, по внешним каналам на сайты госорганов, ресурсы "Белтелекома". Такого никогда не было", — заявили в компании.

Люди голосуют на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
11 из 11

Также "Белтелеком" сообщил о кибератаках на сайты белорусских госорганов. "Они (DDoS-атаки. — Прим. ред.) очень активно идут с внешнего шлюза, по внешним каналам на сайты госорганов, ресурсы "Белтелекома". Такого никогда не было", — заявили в компании.

© РИА Новости / Виктор Толочко
1 из 11

В Белоруссии сегодня проходит основной день голосования на выборах президента. На высший государственный пост претендуют пять кандидатов: Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

© РИА Новости / Виктор Толочко
2 из 11

Проголосовать на выборах могут более 6,8 миллиона человек. Всего образованы 5767 участков для голосования. Для избрания президентом республики необходимо набрать более 50% голосов. Избирательные участки закроются в 20:00.

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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3 из 11

Последние пять дней в стране проходило досрочное голосование. По его итогам явка составила 41,7 процента.

© AFP 2020 / Sergei Gapon
4 из 11

К полудню 9 августа ЦИК объявил выборы состоявшимися — общая явка превысила 54%. В Минске на участки пришли 43,01 процента избирателей, в Брестской области — 50,3, в Витебской — 56,49, в Гомельской — 66,06, в Гродненской — 52,99, в Минской — 53,55, в Могилевской — 63,25 процента.

© AFP 2020 / Sergei Gapon
5 из 11

Глава белорусского ЦИК Лидия Ермошина после открытия избирательных участков объявила, что вечером на них установят пропускной режим. По ее словам, это нужно, чтобы не было скопления граждан.

© AFP 2020 / Sergei Gapon
6 из 11

У здания посольства Белоруссии в Москве во время голосования на выборах президента Белоруссии образовались километровые очереди избирателей. Они связаны с высокой активностью избирателей и мерами на фоне COVID, сообщили РИА Новости в миссии.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
7 из 11

Нарушений, способных повлиять на ход голосования по выборам президента Белоруссии, международными наблюдателями отмечено не было.

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
8 из 11

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко не рассчитывает на международное признание результатов выборов. "Не ждите, что перед нами расшаркаются и скажут: "Молодцы, белорусы". Политика — это борьба", — пояснил глава государства.

© РИА Новости / Виктор Толочко
9 из 11

Из-за пандемии коронавируса на самих участках предприняты профилактические меры: члены комиссий, наблюдатели и избиратели должны быть в масках, помещение участка должно регулярно проветриваться и подвергаться санитарной обработке.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
10 из 11

Жители Белоруссии жалуются на проблемы с мобильным и проводным интернетом у разных провайдеров. Проблемы возникают по всей Минской области. Есть жалобы на качество соединения в Витебске, Гродно, Гомеле и Бресте.

© РИА Новости / Антон Денисов
11 из 11

Также "Белтелеком" сообщил о кибератаках на сайты белорусских госорганов. "Они (DDoS-атаки. — Прим. ред.) очень активно идут с внешнего шлюза, по внешним каналам на сайты госорганов, ресурсы "Белтелекома". Такого никогда не было", — заявили в компании.

© РИА Новости / Виктор Толочко
15332105
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Президентские выборы в БелоруссииРоссияДождь (телеканал)Тихон ДзядкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
"Дождь"? Дайте им по десяточке!
9 августа, 16:37
Max Giz
1900001
"Российская"? С каких это пор? В реале, это - АНТИроссийская словоблудливая "шарашка".
9 августа, 16:41
Alex Montie
1700001
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