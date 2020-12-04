https://ria.ru/20201204/zhurnalisty-1587631979.html

Задержанных в Латвии журналистов отпустили под подписку о невыезде

Задержанных в Латвии журналистов отпустили под подписку о невыезде

Журналистов, пишущих для Sputnik Латвия и Baltnews, отпустили под подписку о невыезде, юристы занимаются их ситуацией, сообщили РИА Новости в Sputnik Латвия. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T11:18

2020-12-04T11:18

2020-12-04T12:07

sputnik латвия

латвия

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Журналистов, пишущих для Sputnik Латвия и Baltnews, отпустили под подписку о невыезде, юристы занимаются их ситуацией, сообщили РИА Новости в Sputnik Латвия.Силовики задержали шесть человек, включая бывшего главного редактора портала Baltnews Латвия Андрея Яковлева. Их допросили, у журналистов также изъяли технику. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии — нарушение режима санкций Евросоюза. По ней предусмотрено наказание от денежного штрафа до тюремного заключения. Как пояснил позже Яковлев, нарушением санкций ЕС по этому закону считаются, например, "товарно-денежные отношения с российскими физическими и юридическими лицами, находящимися в санкционном списке". В письме от латвийской службы госбезопасности указывалось, что уголовное дело возбудили из-за его сотрудничества с МИА "Россия сегодня", которое возглавляет находящийся под санкциями Дмитрий Киселев.Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты — внештатные авторы и корреспонденты.Ранее власти по той же причине запретили вещание в Латвии семи телеканалов — RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV.В МИД России осудили эти действия латвийских властей и назвали их "вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений". В министерстве подчеркнули, что это карательная акция, "которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений". В дипломатическом ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.

https://ria.ru/20201204/zhurnalisty-1587595244.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201204/mid-1587608769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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