В СЖР потребовали освободить задержанных в Минске российских журналистов

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Союз журналистов России выражает протест по поводу задержаний российских журналистов в Минске и требует немедленно их освободить, соответствующее заявление опубликовано на сайте СЖР.
Ранее главный редактор Daily Storm Алена Сивкова сообщила РИА Новости о том, что журналистов издания избили в Минске при задержании. Она также отметила, что пострадал и их коллега из "Медузы". Союз журналистов России пытается узнать подробности о задержании и избиении российских корреспондентов, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев, уточнив, что подобные действия в любом случае неприемлемы.
RT ранее сообщил о задержании в Минске стрингера, сотрудничавшей с видеоагентством Ruptly, она в изоляторе, связи с ней нет. Ранее во время съемок открытия избирательных участков были задержаны еще два стрингера Ruptly: "они не выходят на связь уже сутки", отметил телеканал. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян обратилась к властям Белоруссии и лично президенту республики Александру Лукашенко с призывом освободить задержанных представителей СМИ, подчеркнув, что "задерживать - еще и так жестко - журналистов, выполняющих свою работу, вы не имеете права".
"9 и 10 августа в Белоруссии были задержаны российские журналисты, освещавшие выборы президента страны. <...> Союз журналистов России выражает решительный протест по поводу задержаний наших коллег и требует немедленно освободить российских журналистов", - говорится в заявлении СЖР.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. МВД Белоруссии пока не сообщает число задержанных. В настоящее время ситуация в городе спокойная.
По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили РИА Новости, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.
Ранее пресс-секретарь российской дипмиссии в Белоруссии Алексей Маскалев сообщил, что посольство РФ на данный момент не получало официальных уведомлений от белорусской стороны о наличии граждан РФ среди задержанных во время несанкционированных акций протеста в республике. Он добавил, что российские дипломаты занимаются уточнением данной информации, выяснением всех обстоятельств.
"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.
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"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.
"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.
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