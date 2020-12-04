https://ria.ru/20201204/zhurnalisty-1587702194.html
Источник сообщил подробности задержания журналистов НТВ в Турции
Источник сообщил подробности задержания журналистов НТВ в Турции
Задержанные в Турции журналисты НТВ не имели аккредитации и вели съемку без разрешения, рассказал РИА Новости источник в турецком МИД. РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T16:10
2020-12-04T16:10
2020-12-04T16:51
нтв (телеканал)
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564865969_0:0:3047:1714_1400x0_80_0_0_3c58ed59901129315c79139aafe2d6fb.jpg
АНКАРА, 4 дек — РИА Новости. Задержанные в Турции журналисты НТВ не имели аккредитации и вели съемку без разрешения, рассказал РИА Новости источник в турецком МИД.Как ранее заявили в пресс-службе телеканала, утром 3 декабря сотрудники программы "Центральное телевидение" Алексей Петрушко и Иван Малышкин сообщили, что в пригороде Стамбула их задержали полицейские. Затем связь с журналистами прерваласьВечером в четверг Петрушко отправил короткое СМС-сообщение, где говорилось, что их "до сих пор держат". Впоследствии они перестали выходить на связь.Сейчас судьбу россиян выясняют МИД и российское генкосульство в Турции.
https://ria.ru/20201204/kiselev-1587696925.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564865969_316:0:3047:2048_1400x0_80_0_0_85447b9910eac5b242463056a94d7e11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нтв (телеканал), турция
АНКАРА, 4 дек — РИА Новости.
Задержанные в Турции
журналисты НТВ
не имели аккредитации и вели съемку без разрешения, рассказал РИА Новости источник в турецком МИД.
Как ранее заявили в пресс-службе телеканала, утром 3 декабря сотрудники программы "Центральное телевидение" Алексей Петрушко и Иван Малышкин сообщили, что в пригороде Стамбула их задержали полицейские. Затем связь с журналистами прервалась
Вечером в четверг Петрушко отправил короткое СМС-сообщение, где говорилось, что их "до сих пор держат". Впоследствии они перестали выходить на связь.
Сейчас судьбу россиян выясняют МИД и российское генкосульство в Турции.