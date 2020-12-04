https://ria.ru/20201204/zhurnalisty-1587702194.html

Источник сообщил подробности задержания журналистов НТВ в Турции

Источник сообщил подробности задержания журналистов НТВ в Турции

Задержанные в Турции журналисты НТВ не имели аккредитации и вели съемку без разрешения, рассказал РИА Новости источник в турецком МИД. РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T16:10

2020-12-04T16:10

2020-12-04T16:51

нтв (телеканал)

турция

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АНКАРА, 4 дек — РИА Новости. Задержанные в Турции журналисты НТВ не имели аккредитации и вели съемку без разрешения, рассказал РИА Новости источник в турецком МИД.Как ранее заявили в пресс-службе телеканала, утром 3 декабря сотрудники программы "Центральное телевидение" Алексей Петрушко и Иван Малышкин сообщили, что в пригороде Стамбула их задержали полицейские. Затем связь с журналистами прерваласьВечером в четверг Петрушко отправил короткое СМС-сообщение, где говорилось, что их "до сих пор держат". Впоследствии они перестали выходить на связь.Сейчас судьбу россиян выясняют МИД и российское генкосульство в Турции.

https://ria.ru/20201204/kiselev-1587696925.html

турция

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2020

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нтв (телеканал), турция