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Задержанным журналистам "Дождя" запретили въезд в Белоруссию на пять лет
Вернувшимся в Москву из Минска журналистам телеканала "Дождь" запрещен въезд в Белоруссию на пять лет, сообщил РИА Новости главный редактор вещателя Тихон... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T10:31
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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москва, минск, белоруссия

Задержанным журналистам "Дождя" запретили въезд в Белоруссию на пять лет

10:16 10.08.2020 (обновлено: 10:31 10.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовОфис телеканала "Дождь" в Москве
Офис телеканала Дождь в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Офис телеканала "Дождь" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Вернувшимся в Москву из Минска журналистам телеканала "Дождь" запрещен въезд в Белоруссию на пять лет, сообщил РИА Новости главный редактор вещателя Тихон Дзядко.
Ранее Дзядко рассказал о задержании в Белоруссии сотрудников телеканала. В Telegram-канале "Дождя" появилась информация о задержании двух корреспондентов и оператора, как утверждается, "люди в штатском и в масках положили их на асфальт и увели в неизвестном направлении". Также представитель штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико Мария Колесникова рассказала "Дождю", что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице. В квартире, которую журналисты снимали в Минске, прошел обыск.
Позже МИД Белоруссии сообщил, что задержанных журналистов "Дождя" попросят покинуть территорию страны, они находятся в одном из РУВД Минска, с их участием осуществляются необходимые процессуальные действия.
"Все в порядке, они сегодня утром, около часа назад, вернулись в Москву с запретом на въезд в Республику Беларусь на ближайшие пять лет", - рассказал Дзядко.
На уточняющий вопрос о том, будет ли телеканал куда-либо обращаться за дальнейшей помощью или поддержкой, Дзядко ответил, что не понимает, "куда здесь можно еще обращаться".
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После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. МВД Белоруссии пока не сообщает число задержанных. В настоящее время ситуация в городе спокойная.
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