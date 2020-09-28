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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200928/zhurnalist-1577903143.html
Задержанную в Минске российскую журналистку оштрафовали
Российскую журналистку Анастасию Ольшанскую, задержанную во время акции протеста в Минске в субботу, оштрафовали и отпустили из изолятора временного содержания, РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T17:26
2020-09-28T17:26
протесты в белоруссии
россия
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 28 сен – РИА Новости.</strong> Российскую журналистку Анастасию Ольшанскую, задержанную во время акции протеста в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> в субботу, оштрафовали и отпустили из изолятора временного содержания, сообщила в понедельник Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ)."Корреспондента "МБХ-медиа" Анастасию Ольшанскую оштрафовали на пять базовых величин (около 50 долларов по текущему курсу – ред.) и отпустили из изолятора. Протокол (составлен) по статье 23.34 КоАП", - говорится в сообщении БАЖ в Telegram-канале.Статья 23.34 Кодекса об административных правонарушениях <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> – "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий".В субботу на Комаровском рынке в Минске проходила "женская" протестная акция. Сразу после ее начала бойцы ОМОН начали задерживать протестующих. Несколько журналистов доставили в отделения милиции для проверки документов, трое из них - сотрудники портала tut.by, "Еврорадио" и газеты "Наша нива" – были отпущены. Как сообщали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома, "еще двое, "Белсат" и "МБХ-медиа", в том числе гражданка РФ Ольшанская, находятся в РУВД". В воскресенье в ГУВД Мингорисполкома сообщили, что Ольшанская задержана в рамках административного процесса. Ее поместили в ИВС в городе Жодино <a href="http://ria.ru/location_Minskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Минской области</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.<strong>Все новости</strong> <strong><a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a></strong> <strong>читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200928/belorussiya-1577893081.html
https://ria.ru/20200927/zaderzhaniya-1577853866.html
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россия, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Задержанную в Минске российскую журналистку оштрафовали

17:26 28.09.2020
786
© Фото : @asya_olshanskaya/InstagramЖурналистка "МБХ медиа" Анастасия Ольшанская
Журналистка МБХ медиа Анастасия Ольшанская - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© Фото : @asya_olshanskaya/Instagram
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МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Российскую журналистку Анастасию Ольшанскую, задержанную во время акции протеста в Минске в субботу, оштрафовали и отпустили из изолятора временного содержания, сообщила в понедельник Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).
"Корреспондента "МБХ-медиа" Анастасию Ольшанскую оштрафовали на пять базовых величин (около 50 долларов по текущему курсу – ред.) и отпустили из изолятора. Протокол (составлен) по статье 23.34 КоАП", - говорится в сообщении БАЖ в Telegram-канале.
Статья 23.34 Кодекса об административных правонарушениях Белоруссии – "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий".
В субботу на Комаровском рынке в Минске проходила "женская" протестная акция. Сразу после ее начала бойцы ОМОН начали задерживать протестующих. Несколько журналистов доставили в отделения милиции для проверки документов, трое из них - сотрудники портала tut.by, "Еврорадио" и газеты "Наша нива" – были отпущены. Как сообщали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома, "еще двое, "Белсат" и "МБХ-медиа", в том числе гражданка РФ Ольшанская, находятся в РУВД". В воскресенье в ГУВД Мингорисполкома сообщили, что Ольшанская задержана в рамках административного процесса. Ее поместили в ИВС в городе Жодино Минской области.
Роман Протасевич - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
Вчера, 15:17Протесты в Белоруссии
Главред белорусского Telegram-канала Nexta ушел из проекта
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.
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Протесты в БелоруссииРоссияАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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