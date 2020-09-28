Задержанную в Минске российскую журналистку оштрафовали
МИНСК, 28 сен – РИА Новости. Российскую журналистку Анастасию Ольшанскую, задержанную во время акции протеста в Минске в субботу, оштрафовали и отпустили из изолятора временного содержания, сообщила в понедельник Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).
"Корреспондента "МБХ-медиа" Анастасию Ольшанскую оштрафовали на пять базовых величин (около 50 долларов по текущему курсу – ред.) и отпустили из изолятора. Протокол (составлен) по статье 23.34 КоАП", - говорится в сообщении БАЖ в Telegram-канале.
Статья 23.34 Кодекса об административных правонарушениях Белоруссии – "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий".
В субботу на Комаровском рынке в Минске проходила "женская" протестная акция. Сразу после ее начала бойцы ОМОН начали задерживать протестующих. Несколько журналистов доставили в отделения милиции для проверки документов, трое из них - сотрудники портала tut.by, "Еврорадио" и газеты "Наша нива" – были отпущены. Как сообщали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома, "еще двое, "Белсат" и "МБХ-медиа", в том числе гражданка РФ Ольшанская, находятся в РУВД". В воскресенье в ГУВД Мингорисполкома сообщили, что Ольшанская задержана в рамках административного процесса. Ее поместили в ИВС в городе Жодино Минской области.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Между тем в среду прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана силовиками с использованием силовых методов и водометов.
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