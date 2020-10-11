https://ria.ru/20201011/sputnik-1579297188.html

В Минске повторно задержали журналистов РИА Новости и Sputnik Беларусь

Корреспондент РИА Новости Сергей Попов вновь был задержан в центре Минска, спустя час его отпустили. Также милиция отпустила фотокорреспондента Sputnik Беларусь РИА Новости, 11.10.2020

2020-10-11T17:31

2020-10-11T17:31

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протесты в белоруссии

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<strong>МИНСК, 11 окт - РИА Новости.</strong> Корреспондент РИА Новости Сергей Попов вновь был задержан в центре Минска, спустя час его отпустили. Также милиция отпустила фотокорреспондента Sputnik Беларусь Виктора Толочко, который тоже был задержан в Минске дважды за день.Корреспондент РИА Новости, который после первого задержания провел в милиции три часа, сразу после освобождения из Октябрьского отделения милиции отправился в район метро "Пушкинская", чтобы освещать несанкционированную акцию оппозиции. В районе пересечения проспекта Пушкина и улицы Притыцкого собрались порядка 200 активистов, когда туда прибыл корреспондент агентства.К манифестантам подъехали микроавтобусы с силовиками, тогда активисты начали разбегаться, а силовики – проводить задержания.Корреспондент РИА Новости, отошедший в сторону, фиксировал происходящее на камеру мобильного телефона, когда сзади на него напрыгнул сотрудник спецподразделения милиции с дубинкой в защитной экипировке и в сфере.Несмотря на предъявленную пресс-карту и выданную белорусским МИД электронную аккредитацию, журналиста вместе с фотокорреспондентом агентства Sputnik <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларусь</a> проводили в микроавтобус. Бойцы ОМОН не стали слушать доводы о том, что буквально полчаса назад оба журналиста были освобождены после проверки документов. Журналисты проехали некоторое расстояние в микроавтобусе с омоновцами на коленях, так как свободных мест не было. Затем корреспондента РИА Новости и фотографа Sputnik Беларусь пересадили в милицейскую "Газель".Спустя четверть часа корреспондентов доставили во Фрунзенский РУВД, отобрали мобильные телефоны и поставили лицом к стене. Затем сотрудники милиции затем провели всех в актовый зал. Там было около 30 человек. За столами пятеро милиционеров оформляли на них административные протоколы. У корреспондентов также переписали данные документов. Еще через четверть часа сотрудники милиции согласились доложить о задержанных журналистах. После звонка и выяснения личностей корреспондентов отпустили.Агентство Sputnik Беларусь также сообщило об освобождении Толочко после повторного задержания.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html

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Кадры задержания митингующих в Минске Задержания начались в центре Минска, где оппозиция планировала очередную несанкционированную акцию 2020-10-11T17:31 true PT0M10S

В центр Минска прибывает военная техника и водометы Усиление в центре Минска, где в воскресенье запланирована очередная акция оппозиции. Колонна армейских грузовиков прибыла на улицу Интернациональная, которая находится с задней стороны дворца Республики. Из автомобилей выходят люди в военной форме с автоматами Калашникова. Другая колонна спецтехники, включая водомёты, проехала по проспекту Независимости из области в сторону центра. 2020-10-11T17:31 true PT0M17S

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