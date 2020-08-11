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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575667976.html
Фотокор МИА "Россия сегодня" Питалев рассказал подробности задержания
Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Илья Питалев сообщил, что вышел из СИЗО "Жодино" и вместе с сотрудниками консульства РФ собирается в Смоленск. РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T21:51
протесты в белоруссии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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белоруссия, в мире

Фотокор МИА "Россия сегодня" Питалев рассказал подробности задержания

21:33 11.08.2020 (обновлено: 21:51 11.08.2020)
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© РИА Новости / Мария ТабакФотокор МИА "Россия сегодня" Илья Питалев
Фотокор МИА Россия сегодня Илья Питалев
© РИА Новости / Мария Табак
МИНСК, 11 авг - РИА Новости. Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Илья Питалев сообщил, что вышел из СИЗО "Жодино" и вместе с сотрудниками консульства РФ собирается в Смоленск.
"Я уже вышел из СИЗО, меня забрал заместитель консульства. Сейчас оформляем какие-то документы и, не заезжая в Минск, поедем в Смоленск", - сообщил РИА Новости Питалев.
По его информации, вместе с ним депортируют других россян. СИЗО "Жодино" находится примерно в 60 км от Минска.
Фотокор рассказал, что его задержали в понедельник около 18:30, когда он собирался на несанкционированный митинг оппозиции около стелы "Минск - город-герой". Внимание омоновцев привлек его фотоаппарат.
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"Составили протокол, которые на самом деле пишут под копирку. Якобы я участвовал в акции. На мои утверждения, что я не собирался митинговать, только вежливо улыбались", - рассказал фотограф.
Ночь Питалев провел в Первомайском РУВД Минска, потом весь день провел в СИЗО "Жодино".
"Поел каши, правда, невкусной. Чай был без сахара. Зато не били. В камере было 24 человека на восемь коек. В основном участники акций - кто-то шел на акцию, кто-то мимо проходил", - рассказал он.
По словам фотокорреспондента, с ним обращались хорошо, фотокамера не пострадала.
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Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Ильи Питалева, сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала "Дождь", трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова и его оператора Владислава Зиздока.
Большинство из них отпустили, хотя во время задержания к ним применили физическую силу. Некоторым запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.
Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.
Вечером 9 августа в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, сообщало МВД Белоруссии.
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