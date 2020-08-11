Фотокор МИА "Россия сегодня" Питалев рассказал подробности задержания

МИНСК, 11 авг - РИА Новости. Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Илья Питалев сообщил, что вышел из СИЗО "Жодино" и вместе с сотрудниками консульства РФ собирается в Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Илья Питалев сообщил, что вышел из СИЗО "Жодино" и вместе с сотрудниками консульства РФ собирается в Смоленск

"Я уже вышел из СИЗО, меня забрал заместитель консульства. Сейчас оформляем какие-то документы и, не заезжая в Минск , поедем в Смоленск", - сообщил РИА Новости Питалев.

По его информации, вместе с ним депортируют других россян. СИЗО "Жодино" находится примерно в 60 км от Минска.

Фотокор рассказал, что его задержали в понедельник около 18:30, когда он собирался на несанкционированный митинг оппозиции около стелы "Минск - город-герой". Внимание омоновцев привлек его фотоаппарат.

"Составили протокол, которые на самом деле пишут под копирку. Якобы я участвовал в акции. На мои утверждения, что я не собирался митинговать, только вежливо улыбались", - рассказал фотограф.

Ночь Питалев провел в Первомайском РУВД Минска, потом весь день провел в СИЗО "Жодино".

"Поел каши, правда, невкусной. Чай был без сахара. Зато не били. В камере было 24 человека на восемь коек. В основном участники акций - кто-то шел на акцию, кто-то мимо проходил", - рассказал он.

По словам фотокорреспондента, с ним обращались хорошо, фотокамера не пострадала.

Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии : фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Ильи Питалева, сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала "Дождь", трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова и его оператора Владислава Зиздока.

Большинство из них отпустили, хотя во время задержания к ним применили физическую силу. Некоторым запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.

Вечером 9 августа в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, сообщало МВД Белоруссии