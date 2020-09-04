https://ria.ru/20200904/zhurnalisty-1576795286.html

В Минске освободили трех журналистов

Корреспондентам TUT.by Алексею Судникову и Надежде Калининой, а также журналисту БелаПАН Андрею Шевлюго назначили трое суток ареста за участие в... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T18:19

2020-09-04T18:19

2020-09-04T18:36

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 4 сен - РИА Новости.</strong> Корреспондентам TUT.by Алексею Судникову и Надежде Калининой, а также журналисту БелаПАН Андрею Шевлюго назначили трое суток ареста за участие в несанкционированной акции, они вышли из изолятора на Окрестина в пятницу в 16.50 (совпадает с мск), поскольку уже отбыли данное время в РУВД и на Окрестина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Судникова признать виновным в нарушении порядка проведения массовых мероприятий и назначить арест сроком трое суток. Наказание считать исполненным", - сказал судья Октябрьского суда <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> Александр Руденко. То же самое судья сказал в отношении Калининой.На суде присутствовал "гражданский" свидетель (не сотрудник ОМОН) со стороны обвинения Судникова - мужчина в маске, которого из зала суда вывел сотрудник милиции. Когда мужчина вышел из зала суда, до выхода из здания его проводил сержант милиции и сотрудник в штатском.Адвокат, выражая позицию защиты, заявил, что Судников не может подлежать административному наказанию, поскольку отсутствует правонарушение, поэтому просил прекратить дело против журналиста. Свидетели, два сотрудника ОМОН, по его мнению, не смогли сказать, где именно Судников совершил правонарушение. Помимо этого, отметил адвокат, пояснения бойцов ОМОН не могут быть допустимы, потому что на суде те не предоставили документов, предоставляющие личность. "Мы даже не видели личности этих свидетелей, непонятно, кто давал показания", - говорил адвокат Александр Хаецкий. Он также отмечал "некоего свидетеля Новаша", данные которого были изменены, в связи с чем его показания за основу брать было нельзя.В суде над Шевлюго было более пяти свидетелей от разных сторон, а также защита предоставила видео, на которых, по утверждениям адвоката, видно, что журналист шел и освещал акцию, а не координировал участников акции. При этом суд отклонил ходатайство защитника о приобщении к делу фотографий и видео с камеры и телефона журналиста.Адвокат журналиста БелаПАН Сергей Зикрацкий на суде заявлял, что суд не установил личность одного из свидетелей, поскольку его анкетные данные якобы были изменены. "Вы достаточно заметная, колоритная личность", - отвечал один из свидетелей на вопрос Шевлюго о том, как он его заметил. На вопрос о том, почему журналиста задержали только после окончания акции, а не во время, свидетель ответил, что не хотел создавать ажиотажа вокруг личности Шевлюго.Адвокат Шевлюго, выражая позицию защиты, заявил, что дело подлежит прекращению, поскольку дело, которое в РУВД Октябрьском должны были доработать, полностью переделали. "Мы получили не доработанное дело, а новый протокол", - говорил адвокат Сергей Зикрацкий.Он также утверждал, что не была установлена личность свидетелей, поскольку сотрудники ОМОН, которых опрашивали по видеосвязи, не показывали своих лиц. "Как и кто давал показания - мы не знаем, не уверены. Мы видим только людей в черных балаклавах, которые говорят то, что не соответствует действительности", - отмечал адвокат.Восемь журналистов были задержаны для проверки документов во вторник на улице Кирова у стадиона "Динамо", в том числе корреспондент РИА Новости Кирилл Рубцов. Вскоре Рубцов и сотрудник НТВ были отпущены, остальные были оставлены на ночь в РУВД Октябрьском в Минске. Их обвиняли в нарушении порядка проведения массового мероприятия.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576650323.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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