В Минске задержали журналистов "Дождя"

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Журналисты телеканала "Дождь" задержаны в Белоруссии, заявил РИА Новости главный редактор телеканала Тихон Дзядко, уточнив, что связи с ними пока нет.
В Telegram-канале "Дождя" появилась информация о задержании двух корреспондентов и оператора российского телеканала. Как утверждается, "люди в штатском и в масках положили их на асфальт и увели в неизвестном направлении". Также представитель штаба Бабарико Мария Колесникова рассказала "Дождю", что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.
"Я пока могу только подтвердить эту информацию. Никаких подробностей у нас сейчас нету. Связи с нашими задержанными журналистами у нас нет", - сказал Дзядко агентству.
Задержание наших журналистов Владимира Роменского и Василия Полонского и оператора Николая Антипова. Они не выходят на связь pic.twitter.com/eigJAouvko— Дождь (@tvrain) August 9, 2020
В Союзе журналистов России потребовали от Минска объяснить причины задержания коллег и назвать их местонахождение.
"О претензиях силовиков в адрес сотрудников телеканала пока официально ничего не сообщалось", - отмечается в сообщении.
В СЖР подчеркнули, что задержанные освещали президентские выборы.
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