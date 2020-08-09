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Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
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В Минске задержали журналистов "Дождя"
Журналисты телеканала "Дождь" задержаны в Белоруссии, заявил РИА Новости главный редактор телеканала Тихон Дзядко, уточнив, что связи с ними пока нет. РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T16:13
президентские выборы в белоруссии
тихон дзядко
белоруссия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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тихон дзядко, белоруссия

В Минске задержали журналистов "Дождя"

14:59 09.08.2020 (обновлено: 16:13 09.08.2020)
17141
© РИА Новости / Евгений БиятовОфис телеканала "Дождь" в Москве
Офис телеканала Дождь в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Офис телеканала "Дождь" в Москве
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Журналисты телеканала "Дождь" задержаны в Белоруссии, заявил РИА Новости главный редактор телеканала Тихон Дзядко, уточнив, что связи с ними пока нет.
В Telegram-канале "Дождя" появилась информация о задержании двух корреспондентов и оператора российского телеканала. Как утверждается, "люди в штатском и в масках положили их на асфальт и увели в неизвестном направлении". Также представитель штаба Бабарико Мария Колесникова рассказала "Дождю", что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.
"Я пока могу только подтвердить эту информацию. Никаких подробностей у нас сейчас нету. Связи с нашими задержанными журналистами у нас нет", - сказал Дзядко агентству.
В Союзе журналистов России потребовали от Минска объяснить причины задержания коллег и назвать их местонахождение.
"О претензиях силовиков в адрес сотрудников телеканала пока официально ничего не сообщалось", - отмечается в сообщении.
В СЖР подчеркнули, что задержанные освещали президентские выборы.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
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Президентские выборы в БелоруссииТихон ДзядкоБелоруссия
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