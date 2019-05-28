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РИА Новости

Симоньян прокомментировала выдворение из Литвы шеф-редактора Sputnik

Вчера, 19:00
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Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что выдворенный из Литвы шеф-редактор Sputnik Марат Касем занимается исключительно журналистской деятельностью.
В эфире телеканала "Россия 24" Симоньян рассказала, что работа российских СМИ в Прибалтике практически невозможна, так как сотрудников вызывают в спецслужбы, устраивают опросы и слежку.

"Что уж говорить о руководителе нашего подразделения Sputnik Литва, которого сегодня просто задержали и выдворяют сейчас из страны за некую угрозу национальной безопасности. При том, что всем абсолютно очевидно, в том числе тем, кто его задерживал, что он занимается просто журналистской деятельностью, больше ничем".

Маргарита Симоньян
Ранее Марат Касем сообщил РИА Новости, что его задержали по прилету в аэропорту Вильнюса с формулировкой "угроза национальной безопасности". Касему закрыли въезд на пять лет и выдворили из страны.
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
Вчера, 15:38
В аэропорту Вильнюса задержали шеф-редактора Sputnik Литва
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ.
В МИД заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
Подробный рассказ Марата Касема читайте на сайте Sputnik Литва >>
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МедиавойныSputnikМаргарита СимоньянРоссияЛитва
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