Симоньян прокомментировала выдворение из Литвы шеф-редактора Sputnik

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что выдворенный из Литвы шеф-редактор Sputnik Марат Касем занимается исключительно журналистской деятельностью.
В эфире телеканала "Россия 24" Симоньян рассказала, что работа российских СМИ в Прибалтике практически невозможна, так как сотрудников вызывают в спецслужбы, устраивают опросы и слежку.
"Что уж говорить о руководителе нашего подразделения Sputnik Литва, которого сегодня просто задержали и выдворяют сейчас из страны за некую угрозу национальной безопасности. При том, что всем абсолютно очевидно, в том числе тем, кто его задерживал, что он занимается просто журналистской деятельностью, больше ничем".
Ранее Марат Касем сообщил РИА Новости, что его задержали по прилету в аэропорту Вильнюса с формулировкой "угроза национальной безопасности". Касему закрыли въезд на пять лет и выдворили из страны.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ.
В МИД заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".