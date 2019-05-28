Симоньян прокомментировала выдворение из Литвы шеф-редактора Sputnik

"Что уж говорить о руководителе нашего подразделения Sputnik Литва, которого сегодня просто задержали и выдворяют сейчас из страны за некую угрозу национальной безопасности. При том, что всем абсолютно очевидно, в том числе тем, кто его задерживал, что он занимается просто журналистской деятельностью, больше ничем".