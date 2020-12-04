https://ria.ru/20201204/kiselev-1587696925.html

Киселев прокомментировал задержание стрингеров Sputnik Латвия и Baltnews

Киселев прокомментировал задержание стрингеров Sputnik Латвия и Baltnews

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал действия Латвии против журналистов, пишущих для Sputnik и Baltnews, неправомерно расширительным РИА Новости, 04.12.2020

2020-12-04T15:47

2020-12-04T15:47

2020-12-04T16:20

медиавойны

sputnik

дмитрий киселев

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал действия Латвии против журналистов, пишущих для Sputnik и Baltnews, неправомерно расширительным толкованием санкций Евросоюза и призвал власти страны прекратить преследования сотрудников этих СМИ.Киселев подчеркнул, что есть разница между персональными рестрикциями и ограничениями против российских организаций и компаний."На меня персонально как на частное лицо санкции ЕС распространяются. Медиагруппа "Россия сегодня", куда входит и информационное агентство Sputnik, под санкциями не находится. Казалось бы, элементарно. Латвия хочет быть, что называется, святее Папы и толкует персональные санкции как санкции против организации. Есть в этом какая-то злонамеренность", — сказал он РИА Новости.По его словам, между государствами эти действия выглядят как мелкий укол России."Зачем при этом задерживать граждан Латвии и грозить им уголовным преследованием? Они ничего дурного не делали. Это свободные журналисты, авторы, стрингеры, общественные деятели, которые, не будучи в штате агентства Sputnik, просто писали туда тексты или отправляли фото, реализуя свое право на самовыражение. Что в этом дурного? За что преследовать людей?" — заявил Киселев.Как отметил руководитель медиагруппы, в России действия латвийских властей кажутся "диковатыми", так как "ничего подобного здесь не практикуется".Ранее латвийские силовики задержали шесть журналистов, включая бывшего главного редактора портала Baltnews Андрея Яковлева. После допросов и обысков их отпустили под подписку о невыезде. Сотрудников Sputnik Латвия и Baltnews обвиняют в несоблюдении режима санкций Евросоюза. По словам Яковлева, обвинения связаны с сотрудничеством с МИА "Россия сегодня", однако медиагруппа не находится ни в одном санкционном списке. Служба госбезопасности Латвии объяснила свои действия рестрикциями против руководителя МИА Дмитрия Киселева.Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты — внештатные авторы и корреспонденты.Как отметил нынешний руководитель агентства Baltnews Андрей Стариков, ему неизвестна фабула обвинений против журналистов, так как с них взяли подписку о неразглашении.Ранее власти по той же причине запретили вещание в Латвии семи телеканалов — RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV.В МИД России осудили действия латвийских властей, назвав их "вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений". В ведомстве подчеркнули, что это карательная акция, "которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений".

https://ria.ru/20201204/zhurnalisty-1587595244.html

https://ria.ru/20201204/latviya-1587690969.html

https://ria.ru/20201204/latviya-1587598185.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

sputnik, дмитрий киселев