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Медиавойны
https://ria.ru/20201204/kiselev-1587696925.html
Киселев прокомментировал задержание стрингеров Sputnik Латвия и Baltnews
Киселев прокомментировал задержание стрингеров Sputnik Латвия и Baltnews
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал действия Латвии против журналистов, пишущих для Sputnik и Baltnews, неправомерно расширительным РИА Новости, 04.12.2020
2020-12-04T15:47
2020-12-04T16:20
медиавойны
sputnik
дмитрий киселев
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал действия Латвии против журналистов, пишущих для Sputnik и Baltnews, неправомерно расширительным толкованием санкций Евросоюза и призвал власти страны прекратить преследования сотрудников этих СМИ.Киселев подчеркнул, что есть разница между персональными рестрикциями и ограничениями против российских организаций и компаний."На меня персонально как на частное лицо санкции ЕС распространяются. Медиагруппа "Россия сегодня", куда входит и информационное агентство Sputnik, под санкциями не находится. Казалось бы, элементарно. Латвия хочет быть, что называется, святее Папы и толкует персональные санкции как санкции против организации. Есть в этом какая-то злонамеренность", — сказал он РИА Новости.По его словам, между государствами эти действия выглядят как мелкий укол России."Зачем при этом задерживать граждан Латвии и грозить им уголовным преследованием? Они ничего дурного не делали. Это свободные журналисты, авторы, стрингеры, общественные деятели, которые, не будучи в штате агентства Sputnik, просто писали туда тексты или отправляли фото, реализуя свое право на самовыражение. Что в этом дурного? За что преследовать людей?" — заявил Киселев.Как отметил руководитель медиагруппы, в России действия латвийских властей кажутся "диковатыми", так как "ничего подобного здесь не практикуется".Ранее латвийские силовики задержали шесть журналистов, включая бывшего главного редактора портала Baltnews Андрея Яковлева. После допросов и обысков их отпустили под подписку о невыезде. Сотрудников Sputnik Латвия и Baltnews обвиняют в несоблюдении режима санкций Евросоюза. По словам Яковлева, обвинения связаны с сотрудничеством с МИА "Россия сегодня", однако медиагруппа не находится ни в одном санкционном списке. Служба госбезопасности Латвии объяснила свои действия рестрикциями против руководителя МИА Дмитрия Киселева.Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты — внештатные авторы и корреспонденты.Как отметил нынешний руководитель агентства Baltnews Андрей Стариков, ему неизвестна фабула обвинений против журналистов, так как с них взяли подписку о неразглашении.Ранее власти по той же причине запретили вещание в Латвии семи телеканалов — RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV.В МИД России осудили действия латвийских властей, назвав их "вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений". В ведомстве подчеркнули, что это карательная акция, "которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений".
https://ria.ru/20201204/zhurnalisty-1587595244.html
https://ria.ru/20201204/latviya-1587690969.html
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sputnik, дмитрий киселев

Киселев прокомментировал задержание стрингеров Sputnik Латвия и Baltnews

15:47 04.12.2020 (обновлено: 16:20 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев берет интервью у президента Азербайджана Ильхама Алиева в режиме видеоконференции
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев берет интервью у президента Азербайджана Ильхама Алиева в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал действия Латвии против журналистов, пишущих для Sputnik и Baltnews, неправомерно расширительным толкованием санкций Евросоюза и призвал власти страны прекратить преследования сотрудников этих СМИ.
Киселев подчеркнул, что есть разница между персональными рестрикциями и ограничениями против российских организаций и компаний.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
00:34
Симоньян прокомментировала задержание журналистов Sputnik в Латвии
"На меня персонально как на частное лицо санкции ЕС распространяются. Медиагруппа "Россия сегодня", куда входит и информационное агентство Sputnik, под санкциями не находится. Казалось бы, элементарно. Латвия хочет быть, что называется, святее Папы и толкует персональные санкции как санкции против организации. Есть в этом какая-то злонамеренность", — сказал он РИА Новости.
По его словам, между государствами эти действия выглядят как мелкий укол России.
"Зачем при этом задерживать граждан Латвии и грозить им уголовным преследованием? Они ничего дурного не делали. Это свободные журналисты, авторы, стрингеры, общественные деятели, которые, не будучи в штате агентства Sputnik, просто писали туда тексты или отправляли фото, реализуя свое право на самовыражение. Что в этом дурного? За что преследовать людей?" — заявил Киселев.
Как отметил руководитель медиагруппы, в России действия латвийских властей кажутся "диковатыми", так как "ничего подобного здесь не практикуется".

"Все пишут куда хотят и что хотят. Никому и в голову не приходит людей за это преследовать. Отстаньте от людей в Риге и не позорьтесь! Глупо все это выглядит", — заключил он.

Ранее латвийские силовики задержали шесть журналистов, включая бывшего главного редактора портала Baltnews Андрея Яковлева. После допросов и обысков их отпустили под подписку о невыезде. Сотрудников Sputnik Латвия и Baltnews обвиняют в несоблюдении режима санкций Евросоюза. По словам Яковлева, обвинения связаны с сотрудничеством с МИА "Россия сегодня", однако медиагруппа не находится ни в одном санкционном списке. Служба госбезопасности Латвии объяснила свои действия рестрикциями против руководителя МИА Дмитрия Киселева.
Участница пикета в поддержку российских журналистов в центре Риги - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
15:21
В СЖР потребовали снять обвинения со стрингеров Sputnik Латвия и Baltnews
Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты — внештатные авторы и корреспонденты.
Как отметил нынешний руководитель агентства Baltnews Андрей Стариков, ему неизвестна фабула обвинений против журналистов, так как с них взяли подписку о неразглашении.
Ранее власти по той же причине запретили вещание в Латвии семи телеканалов — RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV.
В МИД России осудили действия латвийских властей, назвав их "вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений". В ведомстве подчеркнули, что это карательная акция, "которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений".
Здание министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
02:26
В МИД России заявили о фабрикации дел против журналистов Sputnik в Латвии
 
МедиавойныSputnikДмитрий Киселев
 
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