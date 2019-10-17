Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-17T14:33Z
https://ria.ru/20191017/1559896918.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155143/60/1551436043_0:251:3072:1979_1036x0_80_0_0_b3b904e905a151d5d514af634bd958b8.jpg
РИА Новости
Медиавойны

Латвия аннулировала визы журналистов НТВ, взявших комментарий у Зеленского

14:33 17.10.2019
1769
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала НТВ
Логотип телеканала НТВ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Власти Латвии аннулировали шенгенские визы корреспондентов НТВ, которые взяли в Риге комментарий у президента Украины Владимира Зеленского, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.
Ранее агентство "Укринформ" передало, что двух мужчин с телекамерой и микрофоном, которые представились журналистами российского телеканала НТВ, задержали в Риге во время торжеств с участием Зеленского. По данным канала, они задали президенту Украины вопросы про "нормандский формат". Как утверждается в сообщении, журналисты приехали в Латвию по туристической визе.
"Съемочная группа программы "Центральное телевидение" - репортер Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин - готовили в Риге материал о поездке президента Украины в Прибалтику. Алексей Петрушко взял короткое интервью у Владимира Зеленского, после чего со стороны латвийских властей неожиданно возникли вопросы относительно правомерности его пребывания на территории страны в качестве репортера. Учитывая то, что у съемочной группы НТВ не было аккредитации на мероприятия, посвященные визиту Владимира Зеленского в Латвию, власти этой страны в срочном порядке приняли решение аннулировать шенгенские визы репортера и оператора "ЦТ", предварительно продержав их несколько часов в миграционной службе. Сейчас с Алексеем и Иваном все в порядке, скоро они вылетают в Москву", – рассказали РИА Новости в пресс-службе телеканала.
Сюжет, который готовили журналисты НТВ, по данным пресс-службы, выйдет в эту субботу в ближайшем выпуске "ЦТ".
Владимир Зеленский
10 октября, 17:46РИА Новости
Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ
31310426
Обсудить 1
МедиавойныНТВ (телеканал)Владимир ЗеленскийЛатвияРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Стоп-кадр видео кортежа Владимира Путина в ОАЭ
Посольство в ОАЭ объяснило сопровождение кортежа Путина машинами "ДПС"
РИА
Новости
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков
Спикер Рады ответил на призыв ООН закрыть сайт "Миротворец"
Донбасс
Немецкий депутат рассказал, чего ожидает от встречи в "нормандском формате"
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Лента
новостей
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД назвали комментарии США по инциденту с дипломатами удивительными
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова назвала западные СМИ, которые больше всего пишут негатив о России
Донбасс
В ЛНР заявили о столкновении националистов и силовиков у Золотого
Суд Екатеринбурга выбирает меру пресечения в отношении троих подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля. 17 октября 2019
Фигуранты дела об убийстве девушки в Екатеринбурге признали вину частично
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Россия ориентируется на слова Зеленского по разрешению конфликта в Донбассе
Школа в Новосибирске, где было обнаружено тело старшеклассницы
В Новосибирске старшеклассницу нашли мертвой в туалете школы
Бывший первый заместитель секретаря СНБО Украины Олег Гладковский
СМИ: экс-заместителя секретаря СНБО задержали при попытке покинуть Украину
Сотрудник ФСБ
США помогли предотвратить теракты в России, сообщили в ФСБ
Бывший первый заместитель секретаря СНБО Украины Олег Гладковский
НАБУ подтвердило задержание экс-заместителя секретаря СНБО Гладковского
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:55Бойко объяснил падение рейтинга Зеленского
17:55Ученые нашли необычную связь между алкоголем и нарушением сердечного ритма
17:50Обвинение запросило для экс-премьера Дагестана семь лет колонии
17:49Путин пообещал проработать вопрос создания студии документального кино
17:49Патрушев отметил стратегический характер партнерства России и Индии
17:48В аппарате Кузнецовой рассказали о работе по возвращению детей из Ирака
17:48На министра спорта Ставрополья завели дело о превышении полномочий
17:41Сотруднице банка в Уфе предъявили обвинение в хищении 43 миллионов рублей
17:41Осужденный за шпионаж норвежец Берг подал прошение о помиловании
17:41Во Владивостоке два человека погибли в ДТП
17:38Глава МВФ рассказала об ожиданиях от торговой сделки США и Китая
17:34На северо-западе Москвы прервано движение троллейбусов
17:34В Нидерландах фермеры на тракторах устроили забастовку против мер властей
17:33Синод РПЦ возложил ответственность на Варфоломея за углубление раскола
17:32Минкультуры готово рассмотреть льготы для режиссеров-дебютантов
17:28Тамбовского кондуктора, заставившую девочку попрошайничать, могут уволить
17:26Минтранс хочет уточнить запретные для плавания районы у моста в Крым
17:26Путин призвал не останавливать программы переоснащения кинотеатров
17:21Суд утвердил приговор участнику незаконной акции, бросившему урну в полицию
17:19В Перми завели дело после гибели пенсионерки, на которую напали собаки
Лента новостейМолния