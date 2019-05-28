В СЖР осудили задержание журналиста Sputnik в Вильнюсе

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Секретарь и глава Международного отдела Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир уверен, что в Европе, в особенности странах Балтии, закрепилась установка на ограничение работы российских СМИ, которые транслируют альтернативную точку зрения на процессы, происходящие в этих странах.

Ранее сообщалось о том, что в Вильнюсе во вторник по прилету в командировку в аэропорту задержан шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем с формулировкой "угроза национальной безопасности", въезд в страну ему закрыт на 5 лет.

"Страны Балтии давно и прочно занимают первое место в вопросах преследования и установки каких-либо ограничений на работу наших коллег. И если мы говорим о наших коллегах, то в первую очередь, наших коллегах из Sputnik и Russia Today. ..Здесь не идет речь о каких-то попытках подрыва государственного строя всей Европы или о пропаганде каких-то взглядов, которые могут оказать влияние на свободу СМИ, на государственный строй этих стран. Это всего лишь альтернативная точка зрения на те процессы, которые происходят в этих странах", - сказал Шафир в комментарии РИА Новости.

Шафир отметил, что это реакция, к примеру на то, что во Франции сюжеты Sputnik и RT бьют все рекорды, при этом освещение протестов тех же "желтых жилетов" во Франции подвергается прямой цензуре.

"Наши коллеги из Sputnik, наши коллеги RT - единственные, кто дают альтернативную точку зрения, показывая события как они есть. Главное – это реакция аудитории. Те же французы смотрят эти ролики, и просмотры их бьют рекорды. Какая здесь может быть мера? Запретить и не пущать", - отметил Шафир.

"Ну а страны Балтии, если они видят в том, что Марат хотел прилететь в Ригу, угрозу национальной безопасности своего государства, здесь видимо больше вопросы к статусу самого государства, что оно настолько остро воспринимает визит журналиста", - добавил секретарь СЖР.

Шафир также отметил, что единственный способ исправить данную ситуацию – это продолжить планомерную работу. Он отметил, что несколько лет назад, что когда RT и Sputnik только набирали обороты, многие не верили в их успех, однако сейчас во многих странах мира российские СМИ вызывают все больший интерес у обычных граждан.