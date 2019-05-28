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РИА Новости
Медиавойны

В СЖР осудили задержание журналиста Sputnik в Вильнюсе

Вчера, 20:00
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© SputnikШеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
© Sputnik
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Секретарь и глава Международного отдела Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир уверен, что в Европе, в особенности странах Балтии, закрепилась установка на ограничение работы российских СМИ, которые транслируют альтернативную точку зрения на процессы, происходящие в этих странах.
Ранее сообщалось о том, что в Вильнюсе во вторник по прилету в командировку в аэропорту задержан шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем с формулировкой "угроза национальной безопасности", въезд в страну ему закрыт на 5 лет.
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"Страны Балтии давно и прочно занимают первое место в вопросах преследования и установки каких-либо ограничений на работу наших коллег. И если мы говорим о наших коллегах, то в первую очередь, наших коллегах из Sputnik и Russia Today. ..Здесь не идет речь о каких-то попытках подрыва государственного строя всей Европы или о пропаганде каких-то взглядов, которые могут оказать влияние на свободу СМИ, на государственный строй этих стран. Это всего лишь альтернативная точка зрения на те процессы, которые происходят в этих странах", - сказал Шафир в комментарии РИА Новости.
Шафир отметил, что это реакция, к примеру на то, что во Франции сюжеты Sputnik и RT бьют все рекорды, при этом освещение протестов тех же "желтых жилетов" во Франции подвергается прямой цензуре.
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"Наши коллеги из Sputnik, наши коллеги RT - единственные, кто дают альтернативную точку зрения, показывая события как они есть. Главное – это реакция аудитории. Те же французы смотрят эти ролики, и просмотры их бьют рекорды. Какая здесь может быть мера? Запретить и не пущать", - отметил Шафир.
"Ну а страны Балтии, если они видят в том, что Марат хотел прилететь в Ригу, угрозу национальной безопасности своего государства, здесь видимо больше вопросы к статусу самого государства, что оно настолько остро воспринимает визит журналиста", - добавил секретарь СЖР.
Шафир также отметил, что единственный способ исправить данную ситуацию – это продолжить планомерную работу. Он отметил, что несколько лет назад, что когда RT и Sputnik только набирали обороты, многие не верили в их успех, однако сейчас во многих странах мира российские СМИ вызывают все больший интерес у обычных граждан.
"Давление будет продолжаться. Но, тем не менее, аудитория, в том числе западноевропейская аудитория – это не слепые, не глухие, не немые люди. Постепенно, постепенно, постепенно результаты будут проявляться все больше. Надо набраться терпения", - заключил Шафир.
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