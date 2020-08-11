У выпущенного на свободу журналиста Пегова подозревают сотрясение мозга

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Специальный корреспондент проекта WarGonzo Алексей Ларкин, который является коллегой задержанных в Минске 9 августа российских журналистов этого проекта Семена Пегова и Владислава Зиздока, сообщил РИА Новости во вторник подробности их задержания белорусской милицией.

Ранее Ларкин сообщал РИА Новости, что у задержанного в Минске Пегова есть подозрение на сотрясение мозга.

"Еще днем первым полиция задержала Зиздока. Вечером Семен Пегов пошел снимать на маленькую камеру происходящее на улицах Минска и получил удар сзади по голове дубинкой, после чего также оказался в полицейском участке", - сказал Ларкин.

По его словам, на следующий день, то есть 10 августа, они были отпущены благодаря вмешательству российского посольства, а также содействию МИД РФ и Белоруссии

Ларкин подтвердил, что в ближайшие часы Пегов и Зиздак прибудут в Смоленск , где пробудут один-два дня "по редакционным соображениям".

Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала "Дождь", трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова и Владислава Зиздока. Кроме того, агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на источник в белорусском МВД сообщало ранее, что фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Илья Питалев, с которым редакция потеряла связь в понедельник вечером, находится в СИЗО "Жодино" в Минской области . По данным агентства, белорусская сторона проинформировала посольство РФ о месте нахождения Питалева, консулы ведут работу по его освобождению.

Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян ранее обратилась к властям Белоруссии и лично к президенту республики Александру Лукашенко с призывом освободить задержанных представителей СМИ, подчеркнув, что "задерживать - еще и так жестко - журналистов, выполняющих свою работу, в Белоруссии не имеют права".

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.

Вечером 9 августа в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысячи человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщало МВД Белоруссии