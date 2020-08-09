Задержанных журналистов "Дождя" попросят покинуть Белоруссию

МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Задержанных журналистов российского телеканала "Дождь" попросят покинуть территорию республики, заявил РИА Новости в воскресенье пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

Telegram -канале "Дождя" появилась информация о задержании в Белоруссии , где проходят президентские выборы, двух корреспондентов и оператора российского телеканала. Как утверждается, "люди в штатском и в масках положили их на асфальт и увели в неизвестном направлении". Главный редактор телеканала Тихон Дзядко подтвердил задержание журналистов "Дождя". Также представитель штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико Мария Колесникова рассказала "Дождю", что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.

"Они находятся в одном из РУВД Минска , с их участием осуществляются необходимые процессуальные действия. Затем будут приняты решения о мере ответственности в соответствии с законодательством. Учитывая, что они иностранцы, скорее всего, их попросят покинуть территорию Беларуси", - сказал пресс-секретарь МИД.

Он подчеркнул, что белорусская сторона поддерживает конструктивный рабочий контакт по данной теме с российскими коллегами, которые активно интересуются ситуацией со своими гражданами.

Пресс-секретарь подчеркнул, что "вокруг этого вопроса много спекуляций и попыток раздуть скандал на пустом месте". "На самом деле все предельно просто: задержанные сотрудники телеканала "Дождь" работали в Беларуси без соответствующей аккредитации, то есть нарушили закон", - сказал он.

Глаз добавил, что "какой-то предвзятости или дифференциации по стране происхождения СМИ или по другим критериям здесь нет и быть не может". "Ко всем отношение спокойное и одинаковое. В настоящий момент у нас аккредитовано более 300 иностранных журналистов самых разных стран и спектров. Все они без каких-либо препятствий могут делать свою работу. На этом фоне кто-то почему-то позволяет себе считать, что можно вызывающим образом игнорировать белорусское законодательство и поступать так, как хочется. В этой связи подчеркну, что Беларусь – не проходной двор, а государство, где работают законы", - заключил пресс-секретарь.

Пресс-секретарь российского посольства в Белоруссии Алексей Маскалев подтвердил РИА Новости, что журналисты будут отпущены из отделения милиции в ближайшее время и смогут вернуться домой.

"Девятого августа состоялся телефонный разговор посла России в Беларуси Дмитрия Мезенцева с министром внутренних дел Республики Беларусь Юрием Караевым, в ходе которого глава дипмиссии уточнил детали задержания журналистов российского телеканала "Дождь" в Минске. Дмитрий Мезенцев отметил, что сотрудники дипмиссии обеспечивают консульскую защиту российских граждан. В свою очередь Юрий Караев проинформировал о том, что в самое ближайшее время журналисты будут отпущены из отделения милиции, им будет предоставлена возможность безотлагательно вернуться домой", - сообщил Маскалев.

Союз журналистов России потребовал от Минска объяснить причины задержания журналистов "Дождя" и назвать их местонахождение. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что местонахождение задержанных журналистов установлено, посольство России в Белоруссии подключилось к разрешению ситуации, журналистам оказывают консульскую помощь. Захарова отметила, что журналистов задержали из-за отсутствия аккредитации. Дзядко ранее заявлял, что "Дождь" 15 июня запрашивал аккредитацию на работу в Белоруссии, но не получил ответ.