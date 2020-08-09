Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве.
Президентские выборы в Белоруссии
https://ria.ru/20200809/1575557511.html
Задержанных журналистов "Дождя" попросят покинуть Белоруссию
Задержанных журналистов российского телеканала "Дождь" попросят покинуть территорию республики, заявил РИА Новости в воскресенье пресс-секретарь белорусского... РИА Новости, 09.08.2020
2020-08-09T20:27
президентские выборы в белоруссии
россия
дождь (телеканал)
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156063/43/1560634316_0:317:3076:2047_1400x0_80_0_0_a9feb6ad5194b2af1cc4fd215f5cb823.jpg
https://ria.ru/20200809/1575557698.html
https://ria.ru/20200809/1575551160.html
https://ria.ru/20200707/1574004589.html
От того что с ними вежливы,они все больше наглеют.Им же спонсоры ещё и прибавку дадут за задержание
48
Можно их там оставить насовсем...
42
10
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156063/43/1560634316_0:317:3076:2047_1400x0_80_0_0_a9feb6ad5194b2af1cc4fd215f5cb823.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156063/43/1560634316_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_c88a533fb033a1c7d939a31fa6b112d7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156063/43/1560634316_302:0:2349:2047_1400x0_80_0_0_f47d69ea255e43b9b05253588abfc48a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дождь (телеканал), белоруссия, в мире

Задержанных журналистов "Дождя" попросят покинуть Белоруссию

18:51 09.08.2020 (обновлено: 20:27 09.08.2020)
6433
© РИА Новости / Евгений БиятовОфис телеканала "Дождь" в Москве
Офис телеканала Дождь в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Задержанных журналистов российского телеканала "Дождь" попросят покинуть территорию республики, заявил РИА Новости в воскресенье пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
В Telegram-канале "Дождя" появилась информация о задержании в Белоруссии, где проходят президентские выборы, двух корреспондентов и оператора российского телеканала. Как утверждается, "люди в штатском и в масках положили их на асфальт и увели в неизвестном направлении". Главный редактор телеканала Тихон Дзядко подтвердил задержание журналистов "Дождя". Также представитель штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико Мария Колесникова рассказала "Дождю", что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.
Сотрудники полиции у здания посольства Белорусии в Москве во время голосования на выборах президента Белоруссии
Вчера, 19:03
В Минске задержали двух стрингеров, сотрудничавших с Ruptly
"Они находятся в одном из РУВД Минска, с их участием осуществляются необходимые процессуальные действия. Затем будут приняты решения о мере ответственности в соответствии с законодательством. Учитывая, что они иностранцы, скорее всего, их попросят покинуть территорию Беларуси", - сказал пресс-секретарь МИД.
Он подчеркнул, что белорусская сторона поддерживает конструктивный рабочий контакт по данной теме с российскими коллегами, которые активно интересуются ситуацией со своими гражданами.
Пресс-секретарь подчеркнул, что "вокруг этого вопроса много спекуляций и попыток раздуть скандал на пустом месте". "На самом деле все предельно просто: задержанные сотрудники телеканала "Дождь" работали в Беларуси без соответствующей аккредитации, то есть нарушили закон", - сказал он.
Люди голосуют на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Вчера, 15:13Президентские выборы в Белоруссии
"Политика — это борьба". Как в Белоруссии прошли президентские выборы
Глаз добавил, что "какой-то предвзятости или дифференциации по стране происхождения СМИ или по другим критериям здесь нет и быть не может". "Ко всем отношение спокойное и одинаковое. В настоящий момент у нас аккредитовано более 300 иностранных журналистов самых разных стран и спектров. Все они без каких-либо препятствий могут делать свою работу. На этом фоне кто-то почему-то позволяет себе считать, что можно вызывающим образом игнорировать белорусское законодательство и поступать так, как хочется. В этой связи подчеркну, что Беларусь – не проходной двор, а государство, где работают законы", - заключил пресс-секретарь.
Пресс-секретарь российского посольства в Белоруссии Алексей Маскалев подтвердил РИА Новости, что журналисты будут отпущены из отделения милиции в ближайшее время и смогут вернуться домой.
"Девятого августа состоялся телефонный разговор посла России в Беларуси Дмитрия Мезенцева с министром внутренних дел Республики Беларусь Юрием Караевым, в ходе которого глава дипмиссии уточнил детали задержания журналистов российского телеканала "Дождь" в Минске. Дмитрий Мезенцев отметил, что сотрудники дипмиссии обеспечивают консульскую защиту российских граждан. В свою очередь Юрий Караев проинформировал о том, что в самое ближайшее время журналисты будут отпущены из отделения милиции, им будет предоставлена возможность безотлагательно вернуться домой", - сообщил Маскалев.
Союз журналистов России потребовал от Минска объяснить причины задержания журналистов "Дождя" и назвать их местонахождение. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что местонахождение задержанных журналистов установлено, посольство России в Белоруссии подключилось к разрешению ситуации, журналистам оказывают консульскую помощь. Захарова отметила, что журналистов задержали из-за отсутствия аккредитации. Дзядко ранее заявлял, что "Дождь" 15 июня запрашивал аккредитацию на работу в Белоруссии, но не получил ответ.
О ходе выборов подробнее читайте в онлайн-репортаже >>
Президентская гонка в Белоруссии: кто дойдет до финала?
7 июля, 14:16Президентские выборы в Белоруссии
Президентская гонка в Белоруссии: кто дойдет до финала?
81710410
Обсудить 10
Президентские выборы в БелоруссииРоссияДождь (телеканал)БелоруссияВ мире
Популярные комментарии
От того что с ними вежливы,они все больше наглеют.Им же спонсоры ещё и прибавку дадут за задержание
9 августа, 18:55
Бахтияр Ермоленко
4510002
Можно их там оставить насовсем...
9 августа, 19:17
NNickB777
3820002
Рекомендуем
Сотрудники полиции у здания посольства Белорусии в Москве во время голосования на выборах президента Белоруссии
В Минске задержали двух стрингеров, сотрудничавших с Ruptly
Люди голосуют на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Глава ЦИК Белоруссии пожаловалась на сознательную порчу бюллетеней
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Бедминстере
Трамп покинул пресс-конференцию из-за неудобного вопроса
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
Советник Трампа о России: "Целей для новых санкций почти не осталось"
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу
Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС
Мыс Шауэтена и гора Ирина острова Уруп
"Бейтесь насмерть". Японские читатели поспорили из-за Курил
LIVE: Антиправительственные протесты в пострадавшем от взрывов Бейруте
В Бейруте возобновились столкновения между демонстрантами и полицией
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В Госдуме оценили создание в ЕС механизма санкций против США
Мужчина во время голосования на выборах президента Белоруссии в здании посольства Белорусии в Москве
ЦИК Белоруссии опубликовал первые данные по президентским выборам
Молодая пара на кухне
Названа оптимальная частота занятий сексом
Проверки на въездах в Минск в день президентских выборов
Белорусская милиция стягивает силы к стеле в центре Минска
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
Немецкое СМИ оценило угрозы США из-за "Северного потока — 2"
Пассажиры в аэропорту Шереметьево
Рейсы из России на турецкие курорты возобновятся в понедельник
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова назвала причину задержания журналистов "Дождя" в Белоруссии
Мужчина голосует на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Экзит-полл: Лукашенко набирает 79,7% голосов на выборах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента БелоруссииВыборы в Белоруссии. Онлайн-репортажВчера, 08:00
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:27Пожар в частном доме в Тверской области унес жизни четырех человек
06:07В Портленде в задержали девятерых участников беспорядков
05:53Эксперт предупредил о более тяжелом течении COVID-19 осенью
05:14Генпрокурор США назвал антифа большевиками и фашистами
05:01Посол России рассказал о ходе работы по вывозу россиян из США
04:54Врач рассказал, почему российские школы не станут рассадником COVID-19
04:46Следователи начали осматривать места в Минске, где прошли протесты
04:35Эксперт рассказал, чем опасны популярные сайты знакомств
04:33Ученый рассказал о невосприимчивых к коронавирусу людях
04:29Эксперты сделали прогноз по урожаю зерновых в 2020 году
03:32Выяснилось, сколько кофе в год выпивает среднестатистический россиянин
03:30Названы новые востребованные профессии
03:24Россиян предупредили о жаре
03:20В Совбезе рассказали, как основатель "Белых касок" обманул Запад
03:15Шторм "Чанми" заденет два российских региона
03:14Трамп пообещал "существенно" помочь Ливану
03:08"Готовы удушить Европу". Совбез России высказался о политике США
03:08Протестующие разошлись из центра Минска
02:51Пригожин раскрыл секрет похудения
02:44С помощью таблицы и календаря: как начать регулярно заниматься спортом
Лента новостейМолния