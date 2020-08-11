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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200811/1575668688.html
Задержанного в Минске журналиста Znak.com освободили
Задержанный в Минске журналист Znak.com Никита Телиженко сообщил РИА Новости, что уже находится на свободе, при этом ему запретили въезд в Белоруссию на пять... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T22:22
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575668358_0:37:1280:757_1400x0_80_0_0_dbe4667def578fa8ebfc6a4e7dd70c6a.jpg
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znak.com, минск, белоруссия, в мире

Задержанного в Минске журналиста Znak.com освободили

22:06 11.08.2020 (обновлено: 22:22 11.08.2020)
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© Иллюстрация РИА НовостиМетро в Минске во время протестов 11.08.20
Метро в Минске во время протестов 11.08.20
© Иллюстрация РИА Новости
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Задержанный в Минске журналист Znak.com Никита Телиженко сообщил РИА Новости, что уже находится на свободе, при этом ему запретили въезд в Белоруссию на пять лет.
"Обвинений не предъявлялось, просто я оказался не в том месте и не в то время, был задержан. Суд должен был состояться завтра, но благодаря сотрудникам консульской службы удалось пораньше решить. Высылка, у меня будет высылка, да, с запретом (на въезд) на пять лет", - рассказал Телиженко.
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10 августа, 23:41Протесты в Белоруссии
Журналист Пегов рассказал подробности своего задержания в Минске
Журналист сейчас находится вместе с освобождённым фотокорреспондентом РИА Новости Ильей Питалевым.
Информацию об освобождении подтвердили и в издании.
"Его (Телиженко) освободили, его сейчас везут, я так понимаю, будет пересекать сейчас в ближайшее время границу с Россией", - сообщила шеф-редактор издания Мария Плюснина.
Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии. Среди них были фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалев, корреспонденты RT и Sputnik Беларусь, три стрингера RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, сотрудники Daily Storm, журналист из "Медузы" и другие. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян призвала власти Белоруссии освободить их. МИД РФ также сообщил, что Москва настаивает на скорейшем освобождении журналистов в Белоруссии.
Большинство сотрудников СМИ уже отпустили, однако некоторым запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет. Как сообщил посол РФ в стране Дмитрий Мезенцев, оставшиеся российские журналисты будут освобождены во вторник вечером.
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