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Задержанного в Минске журналиста Znak.com освободили
Задержанный в Минске журналист Znak.com Никита Телиженко сообщил РИА Новости, что уже находится на свободе, при этом ему запретили въезд в Белоруссию на пять... РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T22:06
2020-08-11T22:22
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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znak.com, минск, белоруссия, в мире
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости.
Задержанный в Минске журналист Znak.com
Никита Телиженко сообщил РИА Новости, что уже находится на свободе, при этом ему запретили въезд в Белоруссию
на пять лет.
"Обвинений не предъявлялось, просто я оказался не в том месте и не в то время, был задержан. Суд должен был состояться завтра, но благодаря сотрудникам консульской службы удалось пораньше решить. Высылка, у меня будет высылка, да, с запретом (на въезд) на пять лет", - рассказал Телиженко.
Журналист сейчас находится вместе с освобождённым фотокорреспондентом РИА Новости Ильей Питалевым.
Информацию об освобождении подтвердили и в издании.
"Его (Телиженко) освободили, его сейчас везут, я так понимаю, будет пересекать сейчас в ближайшее время границу с Россией", - сообщила шеф-редактор издания Мария Плюснина.
Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии. Среди них были фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалев, корреспонденты RT и Sputnik Беларусь, три стрингера RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, сотрудники Daily Storm, журналист из "Медузы" и другие. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
призвала власти Белоруссии освободить их. МИД РФ также сообщил, что Москва
настаивает на скорейшем освобождении журналистов в Белоруссии.
Большинство сотрудников СМИ уже отпустили, однако некоторым запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет. Как сообщил посол РФ в стране Дмитрий Мезенцев
, оставшиеся российские журналисты будут освобождены во вторник вечером.
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