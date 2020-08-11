Задержанного в Минске журналиста Znak.com освободили

"Обвинений не предъявлялось, просто я оказался не в том месте и не в то время, был задержан. Суд должен был состояться завтра, но благодаря сотрудникам консульской службы удалось пораньше решить. Высылка, у меня будет высылка, да, с запретом (на въезд) на пять лет", - рассказал Телиженко.