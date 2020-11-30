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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201130/zaderzhanie-1586985811.html
Корреспондента РИА Новости задержали при освещении протеста в Минске
Корреспондента РИА Новости задержали при освещении протеста в Минске
Корреспондент РИА Новости, освещавшая протестную акцию пенсионеров в Минске, сообщила о своем задержании милицией. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T15:46
2020-11-30T17:14
светлана тихановская
александр лукашенко
мид белоруссии
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 30 ноя — РИА Новости. Корреспондент РИА Новости, освещавшая протестную акцию пенсионеров в Минске, сообщила о своем задержании милицией.Она подчеркнула, что имеет действительную аккредитацию МИД Белоруссии, которая дает право выполнять работу журналиста в республике.Журналистка уточнила, что ее задержали на остановке транспорта сразу после окончания "марша пенсионеров". Ей также заявили, что доставят в Московское РУВД.Час спустя корреспондент сообщила, что ее отпустили из милиции.Пенсионеры по понедельникам проводят протестное шествие по центру Минска. В этот раз им пришлось изменить маршрут, так как силовики заблокировали движение по проспекту Независимости. Марш сопровождали многочисленные бойцы ОМОН и внутренних войск, которые выстраивались вдоль дороги, чтобы протестующие не выходили на проезжую часть. Также за ними следовали микроавтобусы с силовиками и милицейские автомобили. Участники марша несли оппозиционную бело-красно-белую символику и требовали новых выборов президента.О задержании в Минске пятерых журналистов российских СМИ, в том числе РИА Новости, сообщалось 15 ноября. Тогда их доставили в одно из отделений милиции и отпустили после проверки документов, которая продолжалась более двух часов.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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светлана тихановская, александр лукашенко, мид белоруссии, минск, белоруссия, в мире

Корреспондента РИА Новости задержали при освещении протеста в Минске

15:46 30.11.2020 (обновлено: 17:14 30.11.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной властями акции протеста пенсионеров "Марш мудрости" в Минске
Участники несанкционированной властями акции протеста пенсионеров Марш мудрости в Минске - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 30 ноя — РИА Новости. Корреспондент РИА Новости, освещавшая протестную акцию пенсионеров в Минске, сообщила о своем задержании милицией.
Она подчеркнула, что имеет действительную аккредитацию МИД Белоруссии, которая дает право выполнять работу журналиста в республике.
Журналистка уточнила, что ее задержали на остановке транспорта сразу после окончания "марша пенсионеров". Ей также заявили, что доставят в Московское РУВД.
Час спустя корреспондент сообщила, что ее отпустили из милиции.
Пенсионеры по понедельникам проводят протестное шествие по центру Минска. В этот раз им пришлось изменить маршрут, так как силовики заблокировали движение по проспекту Независимости. Марш сопровождали многочисленные бойцы ОМОН и внутренних войск, которые выстраивались вдоль дороги, чтобы протестующие не выходили на проезжую часть. Также за ними следовали микроавтобусы с силовиками и милицейские автомобили. Участники марша несли оппозиционную бело-красно-белую символику и требовали новых выборов президента.
О задержании в Минске пятерых журналистов российских СМИ, в том числе РИА Новости, сообщалось 15 ноября. Тогда их доставили в одно из отделений милиции и отпустили после проверки документов, которая продолжалась более двух часов.
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