https://ria.ru/20201130/zaderzhanie-1586985811.html

Корреспондента РИА Новости задержали при освещении протеста в Минске

Корреспондента РИА Новости задержали при освещении протеста в Минске

Корреспондент РИА Новости, освещавшая протестную акцию пенсионеров в Минске, сообщила о своем задержании милицией. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T15:46

2020-11-30T15:46

2020-11-30T17:14

светлана тихановская

александр лукашенко

мид белоруссии

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580514931_0:321:3072:2048_1400x0_80_0_0_32c94c46ffc989193008eb55b1a10112.jpg

МИНСК, 30 ноя — РИА Новости. Корреспондент РИА Новости, освещавшая протестную акцию пенсионеров в Минске, сообщила о своем задержании милицией.Она подчеркнула, что имеет действительную аккредитацию МИД Белоруссии, которая дает право выполнять работу журналиста в республике.Журналистка уточнила, что ее задержали на остановке транспорта сразу после окончания "марша пенсионеров". Ей также заявили, что доставят в Московское РУВД.Час спустя корреспондент сообщила, что ее отпустили из милиции.Пенсионеры по понедельникам проводят протестное шествие по центру Минска. В этот раз им пришлось изменить маршрут, так как силовики заблокировали движение по проспекту Независимости. Марш сопровождали многочисленные бойцы ОМОН и внутренних войск, которые выстраивались вдоль дороги, чтобы протестующие не выходили на проезжую часть. Также за ними следовали микроавтобусы с силовиками и милицейские автомобили. Участники марша несли оппозиционную бело-красно-белую символику и требовали новых выборов президента.О задержании в Минске пятерых журналистов российских СМИ, в том числе РИА Новости, сообщалось 15 ноября. Тогда их доставили в одно из отделений милиции и отпустили после проверки документов, которая продолжалась более двух часов.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201130/marsh-1586967931.html

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, мид белоруссии, минск, белоруссия, в мире