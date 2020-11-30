https://ria.ru/20201130/zaderzhanie-1586985811.html
Корреспондента РИА Новости задержали при освещении протеста в Минске
Корреспондента РИА Новости задержали при освещении протеста в Минске
Корреспондент РИА Новости, освещавшая протестную акцию пенсионеров в Минске, сообщила о своем задержании милицией. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T15:46
2020-11-30T15:46
2020-11-30T17:14
светлана тихановская
александр лукашенко
мид белоруссии
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580514931_0:321:3072:2048_1400x0_80_0_0_32c94c46ffc989193008eb55b1a10112.jpg
МИНСК, 30 ноя — РИА Новости. Корреспондент РИА Новости, освещавшая протестную акцию пенсионеров в Минске, сообщила о своем задержании милицией.Она подчеркнула, что имеет действительную аккредитацию МИД Белоруссии, которая дает право выполнять работу журналиста в республике.Журналистка уточнила, что ее задержали на остановке транспорта сразу после окончания "марша пенсионеров". Ей также заявили, что доставят в Московское РУВД.Час спустя корреспондент сообщила, что ее отпустили из милиции.Пенсионеры по понедельникам проводят протестное шествие по центру Минска. В этот раз им пришлось изменить маршрут, так как силовики заблокировали движение по проспекту Независимости. Марш сопровождали многочисленные бойцы ОМОН и внутренних войск, которые выстраивались вдоль дороги, чтобы протестующие не выходили на проезжую часть. Также за ними следовали микроавтобусы с силовиками и милицейские автомобили. Участники марша несли оппозиционную бело-красно-белую символику и требовали новых выборов президента.О задержании в Минске пятерых журналистов российских СМИ, в том числе РИА Новости, сообщалось 15 ноября. Тогда их доставили в одно из отделений милиции и отпустили после проверки документов, которая продолжалась более двух часов.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
https://ria.ru/20201130/marsh-1586967931.html
минск
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580514931_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_cb58a8d419b773be4a9d53819d069855.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, александр лукашенко, мид белоруссии, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 30 ноя — РИА Новости. Корреспондент РИА Новости, освещавшая протестную акцию пенсионеров в Минске, сообщила о своем задержании милицией.
Она подчеркнула, что имеет действительную аккредитацию МИД Белоруссии
, которая дает право выполнять работу журналиста в республике.
Журналистка уточнила, что ее задержали на остановке транспорта сразу после окончания "марша пенсионеров". Ей также заявили, что доставят в Московское РУВД.
Час спустя корреспондент сообщила, что ее отпустили из милиции.
Пенсионеры по понедельникам проводят протестное шествие по центру Минска. В этот раз им пришлось изменить маршрут, так как силовики заблокировали движение по проспекту Независимости. Марш сопровождали многочисленные бойцы ОМОН
и внутренних войск, которые выстраивались вдоль дороги, чтобы протестующие не выходили на проезжую часть. Также за ними следовали микроавтобусы с силовиками и милицейские автомобили. Участники марша несли оппозиционную бело-красно-белую символику и требовали новых выборов президента.
О задержании в Минске пятерых журналистов российских СМИ, в том числе РИА Новости, сообщалось 15 ноября. Тогда их доставили в одно из отделений милиции и отпустили после проверки документов, которая продолжалась более двух часов.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>