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Протесты в Белоруссии
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В Минске освободили задержанного журналиста "Медузы" Максима Солопова
Корреспондент "Медузы" Максим Солопов, избитый при задержании в Минске и не выходивший долгое время на связь, выезжает в сторону границы с Россией, сообщила РИА РИА Новости, 11.08.2020
2020-08-11T21:42
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире

В Минске освободили задержанного журналиста "Медузы" Максима Солопова

20:49 11.08.2020 (обновлено: 21:42 11.08.2020)
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© Фото со страница Максима Солопова в сети FacebookМаксим Солопов
Максим Солопов
© Фото со страница Максима Солопова в сети Facebook
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Корреспондент "Медузы" Максим Солопов, избитый при задержании в Минске и не выходивший долгое время на связь, выезжает в сторону границы с Россией, сообщила РИА Новости генеральный директор издания Галина Тимченко.
Ранее главный редактор Daily Storm Алена Сивкова сообщила РИА Новости, что журналистов издания Антона Старкова и Дмитрия Ласенко избили в Минске при задержании. Она также отметила, что вместе с ними пострадал Солопов из "Медузы", которому "досталось гораздо больше". Старкова и Ласенко в понедельник вечером отпустили, о судьбе Солопова долгое время ничего не было известно.
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"Он встретился с послом, сейчас они выезжают в сторону границы российской", - рассказала Тимченко. Подробностями редакция не располагает.
"С ним разговаривала только наша корреспондент, она удостоверилась, что это он, нам позже пришлют или фотографии, или запись его голоса, или дадут ему телефон, но не сейчас, сейчас они выезжают", - отметила Тимченко.
Также адвокат Антон Гашинский заявил, что Солопову будет запрещен въезд в Белоруссию как минимум на год.

"Въезд запретят по административной процедуре, как правило, срок составляет от одного до десяти лет", - сказал Гашинский.

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.
Вечером в тот же день в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысячи человек, сообщало МВД Белоруссии.
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