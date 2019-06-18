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РИА Новости
Медиавойны

В Литве предложили запретить доступ к сайту Sputnik

Вчера, 13:08
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСейм Литовской Республики в Вильнюсе
Сейм Литовской Республики в Вильнюсе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВИЛЬНЮС, 18 июн — РИА Новости. Депутаты от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис предложили запретить доступ к сайту информагентства Sputnik Литва. Об этом сообщила пресс-служба литовского парламента.
Депутаты обратились с соответствующим предложением в Службу инспекции этики журналистов, в Службу по надзору за связью и Комиссию по телерадиовещанию.
Парламентарии призвали провести исследование всех сайтов группы Sputnik и принять меры, чтобы заблокировать доступ к сайту Sputnik Литва на территории республики.
По их мнению, материалы, опубликованные агентством, "искажают реальность" литовской политики, в том числе историю так называемых "литовских партизан".

"Усилия нашего государства по обеспечению информационной безопасности граждан будут бесплодными, если мы продолжим избегать принципиальных действий в сфере СМИ в пространстве интернета", — заявил Ажубалис.

Предложение литовских депутатов прокомментировала главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Не знаю даже как нам в России на это реагировать. Ну не литовские же сайты запрещать," — отметила она.
Инициативу парламентариев раскритиковали в МИА "Россия сегодня".
"Со стороны Литвы это очередная заявка на приз главного русофоба Европы", — заявили в пресс-службе агентства, отметив, что речь идет о попытке введения прямой цензуры.
В конце мая в аэропорту Вильнюса задержали шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. Журналиста обыскали и допросили, а затем вручили ему документ, в котором говорилось, что он представляет "угрозу для национальной безопасности". При этом Касему сообщили, что он, будучи гражданином Латвии, внесен в список нежелательных лиц в Литве и ему запрещен въезд в страну на пять лет.
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
29 мая, 11:19
Посол России назвал задержание шеф-редактора Sputnik Литва позором
Сам Касем собирается обжаловать запрет на въезд в республику. Он рассказал, что спецслужбы интересовались внутриредакционными вопросами, в частности требовали раскрыть источники контактов.
В МИД России заявили, что действия Вильнюса показывают реальную цену свободы слова в Литве. В ведомстве подчеркнули, что литовские власти дали "абсурдную мотивировку" для задержания журналиста, и потребовали прекратить грубые провокации в отношении представителей российских СМИ, выполняющих свой профессиональный долг.
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Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
28 мая, 22:42
Шеф-редактор Sputnik Литва рассказал, как с ним обращались спецслужбы
63001256
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МедиавойныSputnikРоссияЛитва
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