Корреспондента телеканала "Звезда" депортировали из Литвы

Ранее Шатилову задержали в аэропорту Вильнюса. Журналистка въезжала на территорию Литвы по визе Латвии, которая оказалась аннулированной. Шатилова планировала снимать программу "Главное с Ольгой Беловой". Как сообщал Sputnik Литва, ссылаясь на слова Юлии, материал планировался по следам расследования Sputnik о гражданах республики, которые подвергаются политическому преследованию за "симпатии" к России.
"Юлию депортировали. Сейчас она в самолете летит в Москву", - рассказали в пресс-службе.
Данную информацию подтвердил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Литве Александр Кудряков.
"Журналистку телеканала "Звезда" задержали в аэропорту Вильнюса. Официальная причина, что у нее аннулирована латышская виза. На данный момент она уже покинула Литву, отправилась обратно в Россию. Наши сотрудники приезжали, все проконтролировали, с ситуацией разобрались", - сказал он.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".