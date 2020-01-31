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Корреспондента телеканала "Звезда" депортировали из Литвы
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РИА Новости

Корреспондента телеканала "Звезда" депортировали из Литвы

17:41 31.01.2020 (обновлено: 20:53 31.01.2020)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Корреспондента телеканала "Звезда" Юлию Шатилову депортировали из Литвы, сейчас она летит в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе вещателя.
Ранее Шатилову задержали в аэропорту Вильнюса. Журналистка въезжала на территорию Литвы по визе Латвии, которая оказалась аннулированной. Шатилова планировала снимать программу "Главное с Ольгой Беловой". Как сообщал Sputnik Литва, ссылаясь на слова Юлии, материал планировался по следам расследования Sputnik о гражданах республики, которые подвергаются политическому преследованию за "симпатии" к России.
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"Юлию депортировали. Сейчас она в самолете летит в Москву", - рассказали в пресс-службе.
Данную информацию подтвердил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Литве Александр Кудряков.
"Журналистку телеканала "Звезда" задержали в аэропорту Вильнюса. Официальная причина, что у нее аннулирована латышская виза. На данный момент она уже покинула Литву, отправилась обратно в Россию. Наши сотрудники приезжали, все проконтролировали, с ситуацией разобрались", - сказал он.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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