Корреспондента телеканала "Звезда" депортировали из Литвы

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Корреспондента телеканала "Звезда" Юлию Шатилову депортировали из Корреспондента телеканала "Звезда" Юлию Шатилову депортировали из Литвы , сейчас она летит в Москву , сообщили РИА Новости в пресс-службе вещателя.

Ранее Шатилову задержали в аэропорту Вильнюса. Журналистка въезжала на территорию Литвы по визе Латвии, которая оказалась аннулированной. Шатилова планировала снимать программу "Главное с Ольгой Беловой". Как сообщал Sputnik Литва , ссылаясь на слова Юлии, материал планировался по следам расследования Sputnik о гражданах республики, которые подвергаются политическому преследованию за "симпатии" к России.

"Юлию депортировали. Сейчас она в самолете летит в Москву", - рассказали в пресс-службе.

Данную информацию подтвердил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Литве Александр Кудряков.

"Журналистку телеканала "Звезда" задержали в аэропорту Вильнюса. Официальная причина, что у нее аннулирована латышская виза. На данный момент она уже покинула Литву, отправилась обратно в Россию. Наши сотрудники приезжали, все проконтролировали, с ситуацией разобрались", - сказал он.