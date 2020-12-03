В Латвии задержали русскоязычных журналистов
20:01 03.12.2020 (обновлено: 00:39 04.12.2020)
РИГА, 3 дек – РИА Новости. Служба государственной безопасности Латвии задержала несколько журналистов, которые выступают за соблюдение прав русскоязычного населения республики, в их домах прошли обыски, сообщила журналист и активист партии Русский союз Латвии Алла Березовская.
"На душе горько и омерзительно! Сейчас у моих близких друзей-журналистов Андрея Яковлева и его жены Ирины, живущих за Ригой, уже два часа идет обыск. Андрей Яковлев - известный латвийский журналист, автор нескольких ярких публицистических документальных фильмов. Абсолютно адекватный и законопослушный человек, спокойный и порядочный, гражданин Латвии", - написала Березовская в Facebook.
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Также она сообщила, что обыск прошел у публициста и общественного деятеля Владимира Линдермана. По ее словам, его доставили на допрос. Кроме того, она сообщила, что был доставлен в Службу государственной безопасности Латвии еще один журналист - Андрей Солопенко.
Позже на официальной странице партии Русский союз Латвии появилась информация о задержании Линдермана.
"В квартире известного публициста и общественного деятеля Владимира Линдермана сегодня был проведен обыск и изъято всё оборудование - компьютер, телефон, диски, а также банковские карты. Сам Владимир задержан и сейчас находится на допросе в СГБ. Причины обыска и задержания неизвестны. Мы считаем, что подобное отношение, повторяющееся уже неоднократно, к человеку, который просто выражает свои взгляды, отличные от позиции государства, недопустимо", - сказано в сообщении партии.
Ранее агентство Sputnik Ближнее зарубежье сообщило, что сотрудникам порталов Baltnews и Sputnik Латвия предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде.
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