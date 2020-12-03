https://ria.ru/20201203/latviya-1587573031.html

В Латвии задержали русскоязычных журналистов

В Латвии задержали русскоязычных журналистов

Служба государственной безопасности Латвии задержала несколько журналистов, которые выступают за соблюдение прав русскоязычного населения республики, в их домах РИА Новости, 03.12.2020

2020-12-03T20:01

2020-12-03T20:01

2020-12-04T00:39

задержание журналистов sputnik и baltnews в латвии

владимир линдерман

евросоюз

латвия

рига

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/149830/50/1498305038_0:48:900:554_1400x0_80_0_0_a5a384477211b70dce432f0b80435f3f.jpg

РИГА, 3 дек – РИА Новости. Служба государственной безопасности Латвии задержала несколько журналистов, которые выступают за соблюдение прав русскоязычного населения республики, в их домах прошли обыски, сообщила журналист и активист партии Русский союз Латвии Алла Березовская."На душе горько и омерзительно! Сейчас у моих близких друзей-журналистов Андрея Яковлева и его жены Ирины, живущих за Ригой, уже два часа идет обыск. Андрей Яковлев - известный латвийский журналист, автор нескольких ярких публицистических документальных фильмов. Абсолютно адекватный и законопослушный человек, спокойный и порядочный, гражданин Латвии", - написала Березовская в Facebook.Также она сообщила, что обыск прошел у публициста и общественного деятеля Владимира Линдермана. По ее словам, его доставили на допрос. Кроме того, она сообщила, что был доставлен в Службу государственной безопасности Латвии еще один журналист - Андрей Солопенко.Позже на официальной странице партии Русский союз Латвии появилась информация о задержании Линдермана."В квартире известного публициста и общественного деятеля Владимира Линдермана сегодня был проведен обыск и изъято всё оборудование - компьютер, телефон, диски, а также банковские карты. Сам Владимир задержан и сейчас находится на допросе в СГБ. Причины обыска и задержания неизвестны. Мы считаем, что подобное отношение, повторяющееся уже неоднократно, к человеку, который просто выражает свои взгляды, отличные от позиции государства, недопустимо", - сказано в сообщении партии.Ранее агентство Sputnik Ближнее зарубежье сообщило, что сотрудникам порталов Baltnews и Sputnik Латвия предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде.

https://ria.ru/20200225/1565173596.html

https://ria.ru/20201124/estoniya-1586156003.html

латвия

рига

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание журналистов sputnik и baltnews в латвии, владимир линдерман, евросоюз, латвия, рига, в мире