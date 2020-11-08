https://ria.ru/20201108/minsk-1583613365.html

Российских журналистов доставили в РУВД в Минске для проверки документов

Российских журналистов доставили в РУВД в Минске для проверки документов

Журналисты российских СМИ, в том числе РИА Новости, освещавшие акцию протеста оппозиции на площади Свободы в Минске, были доставлены милицией в местное РУВД и... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T13:49

2020-11-08T13:49

2020-11-08T13:49

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Журналисты российских СМИ, в том числе РИА Новости, освещавшие акцию протеста оппозиции на площади Свободы в Минске, были доставлены милицией в местное РУВД и вскоре отпущены после проверки аккредитаций.Как передает корреспондент РИА Новости, сотрудники милиции подошли к журналистам в районе площади Свободы, где силовики провели точечные задержания сторонников оппозиции, которые собирались на протестный марш, проверили у них аккредитации, дающие право на работу в качестве журналистов в Белоруссии, и предложили пройти в микроавтобус. Там у них изъяли мобильные телефоны и личные вещи.После этого двух журналистов и порядка 10 других задержанных отвезли в Партизанское РУВД, где у корреспондентов снова проверили документы и отпустили.На воскресенье в Минске и других городах страны запланированы акции протеста, в белорусской столице оппозиция планирует провести марш. В центр Минска стянута спецтехника, военная техника и транспорт для перевозки личного состава силовых структур, центральные площади огорожены и оцеплены. Правоохранители взяли под контроль площадь Свободы, где изначально планировала собраться оппозиция, провели несколько задержаний. Сторонники оппозиции стали стягиваться к стеле Минск - город-герой.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20201107/belorussiya-1583538681.html

https://ria.ru/20201108/minsk-1583608849.html

минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире