Российских журналистов доставили в РУВД в Минске для проверки документов
МИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Журналисты российских СМИ, в том числе РИА Новости, освещавшие акцию протеста оппозиции на площади Свободы в Минске, были доставлены милицией в местное РУВД и вскоре отпущены после проверки аккредитаций.
Как передает корреспондент РИА Новости, сотрудники милиции подошли к журналистам в районе площади Свободы, где силовики провели точечные задержания сторонников оппозиции, которые собирались на протестный марш, проверили у них аккредитации, дающие право на работу в качестве журналистов в Белоруссии, и предложили пройти в микроавтобус. Там у них изъяли мобильные телефоны и личные вещи.
После этого двух журналистов и порядка 10 других задержанных отвезли в Партизанское РУВД, где у корреспондентов снова проверили документы и отпустили.
На воскресенье в Минске и других городах страны запланированы акции протеста, в белорусской столице оппозиция планирует провести марш. В центр Минска стянута спецтехника, военная техника и транспорт для перевозки личного состава силовых структур, центральные площади огорожены и оцеплены. Правоохранители взяли под контроль площадь Свободы, где изначально планировала собраться оппозиция, провели несколько задержаний. Сторонники оппозиции стали стягиваться к стеле Минск - город-герой.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.