Корреспондент Znak.com в Минске не выходит на связь

Ситуация около ГУВД в городе Жодино, куда привезли много задержанных в Минске

Ситуация около ГУВД в городе Жодино, куда привезли много задержанных в Минске

© Sputnik Ситуация около ГУВД в городе Жодино, куда привезли много задержанных в Минске

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Редакция Редакция Znak.com не может связаться с корреспондентом Никитой Телиженко со вчерашнего вечера, он единственный журналист от издания в Минске , данных о его местоположении нет, сообщила РИА Новости шеф-редактор Мария Плюснина.

"Мы действительно не можем связаться с Никитой Телиженко со вчерашнего вечера. Он в последний раз связывался с редакцией в 18:46 по белорусскому времени, он в это время шел к месту проведения очередных акций протеста, чтобы, согласно редакционному заданию, освещать события", - рассказала Плюснина.

После этого, по словам шеф-редактора, телефон журналиста стал недоступен.

"Около шести часов утра он снова начал работать, но теперь никто не отвечает на звонки. Мы понятия не имеем, где он и что с ним сейчас происходит, но можем только предполагать, что его могли задержать, как и сотрудников других российских СМИ", - добавила Плюснина.

На вопрос о том, есть ли в Минске другие представители издания, шеф-редактор ответила отрицательно.

Во вторник утром редакция Znak.com, как отмечается на сайте издания, направила обращения на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова , чрезвычайному и полномочному послу РФ в Республике Беларусь Дмитрию Мезенцеву, представителю МИД РФ в Екатеринбурге Александру Харлову, министру международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василию Козлову.

Ранее сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии : сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала "Дождь", трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова. Кроме того, агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на источник в белорусском МВД сообщало ранее, что фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Илья Питалев, с которым редакция потеряла связь в понедельник вечером, находится в СИЗО "Жодино" в Минской области . По данным агентства, белорусская сторона проинформировала посольство РФ о месте нахождения Питалева, консулы ведут работу по его освобождению.

Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко в понедельник отпустили, хотя во время задержания к ним применяли физическую силу. Журналистов "Дождя" также отпустили, но запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.

Вечером 9 августа в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщало МВД Белоруссии