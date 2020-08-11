"Коктейли Молотова" и первый погибший: ночь протестов в Минске

Ожесточенные столкновения милиции с протестующими происходили в центре Минска.
Ожесточенные столкновения милиции с протестующими происходили в центре Минска.
Протестующие пытались закрепиться на Пушкинской площади, сооружая баррикады из мусорных баков и рекламных конструкций.
Протестующие пытались закрепиться на Пушкинской площади, сооружая баррикады из мусорных баков и рекламных конструкций.
Однако ОМОН и внутренние войска не дали им этого сделать.
Однако ОМОН и внутренние войска не дали им этого сделать.
В силовиков полетели "коктейли Молотова".
Бойцы применили против митингующих резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
Бойцы применили против митингующих резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
В районе Пушкинской площади погиб один из протестующих. Он попытался бросить взрывное устройство в сторону силовиков, однако снаряд взорвался в его руке.
В районе Пушкинской площади погиб один из протестующих. Он попытался бросить взрывное устройство в сторону силовиков, однако снаряд взорвался в его руке.
Несколько взрывов прогремело в другой части Минска, в районе универсама "Рига".
Несколько взрывов прогремело в другой части Минска, в районе универсама "Рига".
Там же звучали выстрелы.
Протестующих вытеснили во дворы.
За событиями наблюдало большое число людей.
За событиями наблюдало большое число людей.
Местные жители приносили воду пострадавшим от слезоточивого газа.
Беспорядки завершились поздно ночью.
Милиции при поддержке внутренних войск и подразделений "Альфа" удалось рассеять собравшихся.
Милиции при поддержке внутренних войск и подразделений "Альфа" удалось рассеять собравшихся.
Сотрудники милиции продолжили дежурить на улицах.
Участники массовой акции протеста после президентских выборов в Белоруссии.
Участники массовой акции протеста после президентских выборов в Белоруссии.