"Коктейли Молотова" и первый погибший: ночь протестов в Минске

Массовые акции начались в Белоруссии сразу после президентских выборов, на которых победил действующий глава республики Александр Лукашенко. Милиция разогнала митингующих слезоточивым газом, водометами и светошумовыми гранатами. На следующий день люди снова вышли на улицы. Кадры из охваченных протестами городов — в фотоленте Ria.ru.