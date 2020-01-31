Латвия аннулировала визу задержанной в Вильнюсе журналистке "Звезды"

"Ее действительно задержали в аэропорту Вильнюса. Она въезжала на территории Литвы по визе Латвии. Латвия аннулировала визу. Она ехала снимать программу "Главное с Ольгой Беловой", - рассказали в пресс-службе.

На данный момент, по информации пресс-службы, Шатилова находится в аэропорту Вильнюса, там проходят разбирательства. Сама журналистка сообщила РИА Новости, что в настоящее время не может говорить.

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".