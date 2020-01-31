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Латвия аннулировала визу задержанной в Вильнюсе журналистке "Звезды"
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РИА Новости

Латвия аннулировала визу задержанной в Вильнюсе журналистке "Звезды"

15:13 31.01.2020 (обновлено: 20:53 31.01.2020)
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© Depositphotos / proslgnВид на город Вильнюс
Вид на город Вильнюс
© Depositphotos / proslgn
Вид на город Вильнюс. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Задержанной в Вильнюсе журналистке телеканала "Звезда" Юлии Шатиловой визу аннулировала Латвия, сообщили РИА Новости в пресс-службе вещателя, подтвердив факт задержания.
Ранее Sputnik Литва со ссылкой на саму Шатилову сообщил, что журналистку задержали в Вильнюсе. Она планировала сделать материал по следам расследования Sputnik о гражданах республики, которые подвергаются политическому преследованию за "симпатии" к России, но была задержана.
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"Ее действительно задержали в аэропорту Вильнюса. Она въезжала на территории Литвы по визе Латвии. Латвия аннулировала визу. Она ехала снимать программу "Главное с Ольгой Беловой", - рассказали в пресс-службе.
На данный момент, по информации пресс-службы, Шатилова находится в аэропорту Вильнюса, там проходят разбирательства. Сама журналистка сообщила РИА Новости, что в настоящее время не может говорить.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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