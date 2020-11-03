https://ria.ru/20201103/tsitaty-1581813452.html

Цитаты Дональда Трампа и Джо Байдена друг о друге

Цитаты Дональда Трампа и Джо Байдена друг о друге

РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T00:34

2020-11-03T00:34

2020-11-03T00:34

справки

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Дональд Трамп о Джо Байдене26 октября 2020 года в Twitter о том, что Байден перепутал Трампа с Джорджем Бушем-младшим:"Джо Байден вчера назвал меня Джорджем. Не смог вспомнить мое имя. Ведущий помогал ему закончить интервью. Картель фейковых СМИ работает сверхурочно, чтобы замять это дело".22 октября 2020 года в ходе заключительных дебатов перед президентскими выборами Трамп обвинил Байдена в том, что он строил клетки для нелегальных иммигрантов на границе с США в бытность вице-президентом:"Он ничего не делал (восемь лет на посту вице-президента - ред.), только клетки строил, чтобы держать в них детей!"."Мы позволяем людям въезжать в страну, но они должны делать это законно. Они построили клетки, они раньше говорили, что я их построил. Потом была фотография в одной газете, фото этой ужасной клетки, и они сказали, что президент Трамп построил ее. А потом выяснилось, что она была построена в 2014 году. Это был он!".22 октября 2020 года в ходе заключительных дебатов перед президентскими выборами Трамп заявил, что пошел в президенты из-за плохой работы Обамы и Байдена: "Я баллотируюсь из-за вас – из-за Барака Обамы, из-за того, что вы плохо делали свою работу. Если бы вы хорошо работали, я бы никогда не баллотировался".22 октября 2020 года в ходе заключительных дебатов перед президентскими выборами Трамп заявил, что его оппонент Байден получал деньги от иностранных государств: "Джо получил 3,5 миллиона долларов от России, они пришли через Путина, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы. Ты получил 3,5 миллиона долларов, твоя семья получила 3,5 миллиона долларов. Когда-нибудь тебе придется объяснить это. Ты должен объясниться перед американцами"."Я никогда не получал денег от России… А вы брали много денег у России, они много вам заплатили, и, возможно, до сих пор это делают". "Я не брал деньги ни у Китая – а вы брали, ни у Украины – а вы брали, ни у России"."Если все это правда – про Россию, Украину, Китай, Ирак, другие страны, то, значит, он коррумпированный политик. Не надо строить из себя невинного ребенка!"19 октября 2020 года в ходе встречи с избирателями Трамп заявил, что Китай "подкупил" Байдена:"Байден подкуплен Китаем… Байден слаб в отношении Китая… Байден позволил Китаю остаться безнаказанным. Байден позволил Китаю обокрасть нас и обобрать нас дочиста". 16 октября 2020 года во время выступления перед сторонниками Трамп обвинил Джо Байдена в коррупционных сделках:"Байдены разбогатели, а Америку ограбили... Семья Байденов – это криминальное предприятие". 15 октября 2020 года во время выступления перед сторонниками Трамп обвинил Байдена во лжи и коррумпированности:"Факт в том, что не было более коррумпированной администрации, чем Обама-Байден".29 сентября 2020 года в ходе первых дебатов перед президентскими выборами Трамп назвал Байдена "номером два", что на американском сленге означает испражнения.24 сентября 2020 года Трамп в подкасте с ведущим телеканала Fox News:"Я смотрю на Хантера Байдена сегодня, как он украл миллионы долларов, украл миллионы. Его отец (Джо Байден - прим. ред.) должен завершить кампанию, потому что его отец знал об этом. Его отец знал все". 18 сентября 2020 года в интервью журналистам Трамп раскритиковал Байдена за негативные выпады в свой адрес:"Посмотрите на Сонного Джо, как они справлялись со свиным гриппом? Это был провал, кошмар, они не знали, что делать, хотя со свиным гриппом было проще. Байден ничего не понимает, все что он может делать – это критиковать".15 сентября 2020 года в эфире телеканала Fox News Трамп заявил, что Россия предпочла бы видеть президентом США демократа Джо Байдена:"Россия, наверное, хочет Байдена. Потому что, смотрите, никто не был с Россией жестче, чем я. Никто. С трубопроводом ("Северный поток – 2" — ред.), по военной линии".8 сентября 2020 года Трамп написал в Twitter о первой поездке Байдена на встречу с избирателями после долгого перерыва:"Байден, наконец, вынужден выбраться из своего подвала. Сейчас вы сможете увидеть, что происходит "там наверху". Он может провести какую-то "ограниченную" кампанию. Подвальный Байден больше не так хорош в опросах". Если бы показатели Байдена в опросах не шли вниз и быстро, он не поехал бы в Питтсбург". 1 сентября 2020 года в интервью Fox News Трамп сказал о Байдене:"Он слабый человек. Его контролируют, как куклу... это революция"."Он слабый человек и был таким всю свою жизнь... Он не должен баллотироваться в президенты". 29 августа 2020 года в ходе выступления перед сторонниками:"Думаю, что я имею честь баллотироваться против наихудшего кандидата, которого когда-либо выставляли демократы"."Если Байден выиграет – хотя, честно говоря, я не могу поверить, что это может произойти, – тогда я проиграю человеку с низким IQ. Я этого не хочу!" 20 августа 2020 года в ходе выступления перед избирателями:"Если вы хотите представить, какая жизнь будет у вас при президенте Байдене, подумайте о дымящихся развалинах Миннеаполиса, о насилии и анархии в Портленде, о запятнанных кровью тротуарах Чикаго. Представьте, что этот беспорядок придет в ваш город и во все города Америки. У вас не будет закона и порядка".17 августа 2020 года во время выступления в Миннесоте Трамп предложил называть своего предшественника Барака Обаму и работавшего с ним в качестве вице-президента Джо Байдена одним именем:"Это были Обама и Байден. Обайден, как я их называю, если коротко. Мне нравится этот термин, он экономит много времени".23 июля 2020 года в эфире телеканала Fox News:"У нас должен быть кто-то сообразительный (на посту президента – прим. ред.). Этот человек (Байден – прим. ред.) не сообразительный. Председатель КНР Си (Цзиньпин) – сообразительный, президент (РФ Владимир) Путин – сообразительный, (президент Турции Тайип) Эрдоган – сообразительный. Среди тех, с кем приходится иметь дело, нет не сообразительных".28 июня 2020 года в Twitter Дональд Трамп высмеял Джо Байдена за предположение о предательстве в пользу России:"Смешно смотреть, как продажный Джо Байден зачитывает заявление о России, явно написанное его кураторами. Россия обставила его и Обаму, когда они были у власти, настолько по-крупному, что Обама захотел удалить их из G8. США был слабы во всем и особенно с Россией!"15 июня 2020 года в Twitter Трамп сравнил свои успехи на посту президента с "провалами" в политической карьере Байдена:"Менее чем за четыре года я сделал больше, чем Байден за 40 с лишним лет, в том числе для темнокожей Америки". "Десятилетиями Байден был частью каждого провального решения: плохие торговые сделки, бесконечные войны и все такое, он продемонстрировал полное отсутствие лидерских качеств. Он слаб и обречен на провал!!!"12 июня 2020 годав Twitter Трамп усомнился в способности кандидата демократов в президенты Джо Байдена вести международные переговоры с такими странами, как Россия и Китай:"Как думаете, как бы с ним (Байденом – прим. ред.) вели переговоры Китай, Россия, Япония и другие? У нас бы и страны не осталось!"2 июня 2020 года в Twitter:"Сонный Джо был в политике уже 40 лет и ничего не сделал. Теперь он делает вид, что знает ответы. Он даже не знает, что это за вопросы. Слабость никогда не победит анархистов, мародеров или хулиганов, а Джо всю свою жизнь был политически слаб. Закон и порядок!"Джо Байден о Дональде Трампе22 октября 2020 года в ходе заключительных дебатов перед президентскими выборами Байден сказал о Трампе:"Трамп ничего не сделал против коронавируса. Не сразу закрыл границу с Китаем, не признавал серьезность болезни. А теперь делит штаты на красные и синие (демократы и республиканцы. – прим. ред.) и рассуждает, что локдаун неэффективен. У него до сих пор нет плана, но он успокаивает нас, что возьмет на себя ответственность, если мы умрем". "Он легитимизировал КНДР, он говорил о своем хорошем друге (Ким Чен Ын – прим. ред.), который является бандитом, и он говорит о том, как мы находимся в лучшем положении. И у них намного больше ракет, которые могу достичь территории США намного легче, чем когда-либо". 16 октября 2020 года в ходе встречи с избирателями на телеканале ABC:"Когда 17 ключевых мировых держав спросили, кому они больше доверяют, кто лучший лидер, <…> президент оказался позади (Владимира – прим. ред.) Путина и Си (Цзиньпина – прим. ред.)".29 сентября 2020 года в ходе первых дебатов перед президентскими выборами Байден назвал Трампа "клоуном" и "расистом".29 сентября 2020 года в ходе первых дебатов перед президентскими выборами Байден допускал в адрес Трампа следующие восклицания:"Да заткнись уже, парень""Все знают, что он лжец""Продолжай тявкать, парень!""Вы худший президент, который когда-либо был в Америке".29 сентября 2020 года в ходе первых дебатов перед президентскими выборами Байден заявил о Трампе: "Факт в том, что я вступал в противоборство с Путиным и давал ему ясно понять, что я не пойду на его уловки, а он (Трамп – прим. ред.) – щенок Путина, он даже не может сказать ему что-либо о вознаграждении за головы американских солдат".https://ria.ru/20200930/tramp-1577975954.html"Под руководством этого президента мы стали слабее, беднее, более разобщенными и более жестокими".26 сентября 2020 года в эфире телеканала MSNBC Байден усомнился в умении Трампа дебатировать:"Он не умеет дебатировать, он не настолько умен. Он не знает так много фактов, он мало что знает о международной политике, о внутренней политике. Он мало знает детали".4 сентября 2020 года в ходе пресс-конференции в штате Делавэр Байден обвинил Трампа в попытке разобщить страну и подорвать легитимность выборов: "С самого начала он (Трамп – прим. ред.) понял, что единственная возможность для его победы (на выборах – прим. ред.) в первый раз и сейчас – это если он в корне разделит страну, чтобы мы, разделенные, перегрызали друг другу глотки. Но мы не такие!"."Сколько раз этот президент должен говорить вещи, о которых мы все знаем, что они неверны? Он обманщик". 31 августа 2020 года во время выступления в Питтсбурге Байден обвинил Трампа в том, что тот занимает "покорную" позицию в отношениях с российским руководством:"Мы видели сообщения о том, что российские силы атаковали американских солдат в Сирии, поранили наших солдат. Вы слышали хотя бы слово от Трампа? Он хоть палец поднял? Никогда раньше ни один из президентов США не играл такой покорной роли в отношениях с российскими лидерами. Это не только опасно, но и унизительно".20 августа 2020 года в ходе виртуального съезда Демократической партии о Трампе:"Нынешний президент погрузил Америку во тьму на протяжении уже долгого времени.".22 июля 2020 года в ходе онлайн-конференции с избирателями Байдена спросили, как он относится в тому, что Трамп называет коронавирус "китайским вирусом" или "уханьским вирусом". В ответ политик заявил, что президент "сеет расизм"."То, как он обращается с людьми, исходя из их цвета кожи, их национального происхождения, того, откуда они родом, абсолютно отвратительно"."Ни один президент-республиканец не делал этого. Ни один президент-демократ. У нас были расисты, они существовали. Они пытались добиться избрания президентом (США). Он первый, кто это сделал".27 мая 2020 года в интервью телеканалу CNN о появлении Трампа без маски на церемонии по случаю Дня Поминовения:"Он дурак, абсолютный дурак ... Президенты должны руководить, а не заниматься глупостями и показывать ложную мужественность. Это стоит людям жизни". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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