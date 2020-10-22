Трамп в случае победы на выборах пообещал "много чего сделать" с Китаем
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал в случае своего избрания на второй срок "много чего сделать" с Китаем.
"Мы много чего сделаем с Китаем… То, что они с нами сделали, - это позор", - заявил президент, отвечая на вопрос, какую политику он намерен проводить в отношении Китая, если победит на выборах, в ходе встречи с избирателями, которую транслировала сеть телестанций Sinclair и опубликовал на своем сайте принадлежащий ей телеканал ABC 3340. Однако пояснить, что именно он имеет в виду, Трамп отказался.
Кроме того, американский президент обвинил Китай в том, что американцы вынуждены носить маски.
"Что они сделали с этой страной, с этим миром… Вы сидите там с этой маской из-за Китая, ясно? И это постыдно. Это полный позор", - сказал Трамп.
На просьбу прокомментировать отличие его позиции по КНР от позиции его соперника, кандидата от демократов Джо Байдена, Трамп заявил, что Китай того "подкупил".
"Байден подкуплен Китаем… Байден слаб в отношении Китая… Байден позволил Китаю остаться безнаказанным. Байден позволил Китаю обокрасть нас и обобрать нас дочиста. Я вывез миллиарды и миллиарды долларов из Китая благодаря тарифам и всему остальному, что мы сделали. И мы отлично справлялись. А потом на нас обрушилась пандемия, чума, как я ее называю, чума, которая пришла из Китая", - заявил Трамп.