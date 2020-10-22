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Трамп в случае победы на выборах пообещал "много чего сделать" с Китаем
Президент США Дональд Трамп пообещал в случае своего избрания на второй срок "много чего сделать" с Китаем. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T10:39
2020-10-22T10:39
дональд трамп
джо байден
китай
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в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> пообещал в случае своего избрания на второй срок "много чего сделать" с <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаем</a>.Кроме того, американский президент обвинил Китай в том, что американцы вынуждены носить маски.На просьбу прокомментировать отличие его позиции по КНР от позиции его соперника, кандидата от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>, Трамп заявил, что Китай того "подкупил".
https://ria.ru/20201021/tayvan-1580830679.html
https://ria.ru/20201022/obama-1580924403.html
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дональд трамп, джо байден, китай, сша, в мире

Трамп в случае победы на выборах пообещал "много чего сделать" с Китаем

10:39 22.10.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал в случае своего избрания на второй срок "много чего сделать" с Китаем.
"Мы много чего сделаем с Китаем… То, что они с нами сделали, - это позор", - заявил президент, отвечая на вопрос, какую политику он намерен проводить в отношении Китая, если победит на выборах, в ходе встречи с избирателями, которую транслировала сеть телестанций Sinclair и опубликовал на своем сайте принадлежащий ей телеканал ABC 3340. Однако пояснить, что именно он имеет в виду, Трамп отказался.
Кроме того, американский президент обвинил Китай в том, что американцы вынуждены носить маски.
"Что они сделали с этой страной, с этим миром… Вы сидите там с этой маской из-за Китая, ясно? И это постыдно. Это полный позор", - сказал Трамп.
Президент Дональд Трамп США во время дебатов с Джо Байденом в Кливленде, штат Огайо - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
Вчера, 14:56
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На просьбу прокомментировать отличие его позиции по КНР от позиции его соперника, кандидата от демократов Джо Байдена, Трамп заявил, что Китай того "подкупил".
"Байден подкуплен Китаем… Байден слаб в отношении Китая… Байден позволил Китаю остаться безнаказанным. Байден позволил Китаю обокрасть нас и обобрать нас дочиста. Я вывез миллиарды и миллиарды долларов из Китая благодаря тарифам и всему остальному, что мы сделали. И мы отлично справлялись. А потом на нас обрушилась пандемия, чума, как я ее называю, чума, которая пришла из Китая", - заявил Трамп.
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