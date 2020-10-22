https://ria.ru/20201022/tramp-1580947456.html

Трамп в случае победы на выборах пообещал "много чего сделать" с Китаем

Президент США Дональд Трамп пообещал в случае своего избрания на второй срок "много чего сделать" с Китаем. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T10:39

2020-10-22T10:39

2020-10-22T10:39

дональд трамп

джо байден

китай

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> пообещал в случае своего избрания на второй срок "много чего сделать" с <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаем</a>.Кроме того, американский президент обвинил Китай в том, что американцы вынуждены носить маски.На просьбу прокомментировать отличие его позиции по КНР от позиции его соперника, кандидата от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>, Трамп заявил, что Китай того "подкупил".

https://ria.ru/20201021/tayvan-1580830679.html

https://ria.ru/20201022/obama-1580924403.html

китай

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, китай, сша, в мире