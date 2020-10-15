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Трамп обвинил Байдена во лжи на фоне скандала с его сыном
Президент США Дональд Трамп обвинил своего оппонента от демократов на предстоящих выборах Джо Байдена во лжи и коррумпированности, комментируя публикацию New... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T04:39
2020-10-15T04:39
хантер байден
виктор шокин
дональд трамп
джо байден
айова
вашингтон (город)
сша
украина
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> обвинил своего оппонента от демократов на предстоящих выборах <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> во лжи и коррумпированности, комментируя публикацию New York Post о сыне политика Хантере Байдене.Ранее газета <a href="https://nypost.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">New York Post</a> опубликовала, как утверждается, электронное письмо Байдену-младшему от советника руководства украинской энергокомпании Burisma Вадима Пожарского, который благодарит его за встречу с Байденом-страшим. В другом письме Пожарский просит <a href="http://ria.ru/person_khanter-bayden/" target="_blank" data-auto="true">Хантера Байдена</a> подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании. Эти откровения противоречат заявлениям Джо Байдена, что он не имел никакого отношения к работе сына на Burisma."Другими словами, Хантеру платили за доступ к его отцу - вице-президенту, кто отвечал за <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a> и Россию", - заявил он перед сторонниками в <a href="http://ria.ru/location_StateofIowa/" target="_blank" data-auto="true">Айове</a>.Джо Байден был вице-президентом в администрации <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Барака Обамы</a>.Он также обвинил СМИ в коррумпированности и нежелании публиковать информацию. Он заявил, что соцсети пытаются защитить Байдена, имея в виду решение Facebook и <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> ограничить доступ к публикации New York Post о его сыне.Представитель Facebook ранее заявил, что ограничение связано с необходимостью фактчекинга. В Twitter позже объяснили свои действия тем, что в статье содержится личная и конфиденциальная информация, что нарушает правила социальной сети."Я только что услышал – не знаю, правда или нет, – что они закрыли аккаунт Кейли (Макинани, пресс-секретарь Белого дома - ред.). Потому что она говорит правду! Они закрыли ее аккаунт. Давайте посмотрим, что произойдет", - добавил Трамп.Как сообщила New York Post, учетная запись Макинани была заблокирована в связи с нарушением правил соцсети о "распространении материалов, полученных в результате взлома".Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники Трампа подозревают, что Байден-младший использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти Украины с целью уволить генпрокурора <a href="http://ria.ru/person_Viktor_SHokin/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Шокина</a>, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает.
https://ria.ru/20201013/vybory-1579455405.html
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айова
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хантер байден, виктор шокин, дональд трамп, джо байден, айова, вашингтон (город), сша, украина, в мире

Трамп обвинил Байдена во лжи на фоне скандала с его сыном

04:39 15.10.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил своего оппонента от демократов на предстоящих выборах Джо Байдена во лжи и коррумпированности, комментируя публикацию New York Post о сыне политика Хантере Байдене.
Ранее газета New York Post опубликовала, как утверждается, электронное письмо Байдену-младшему от советника руководства украинской энергокомпании Burisma Вадима Пожарского, который благодарит его за встречу с Байденом-страшим. В другом письме Пожарский просит Хантера Байдена подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании. Эти откровения противоречат заявлениям Джо Байдена, что он не имел никакого отношения к работе сына на Burisma.
"Другими словами, Хантеру платили за доступ к его отцу - вице-президенту, кто отвечал за Украину и Россию", - заявил он перед сторонниками в Айове.
Джо Байден был вице-президентом в администрации Барака Обамы.
"Эта переписка показывает, что постоянные заявления Байдена о том, что он никогда не разговаривал с Хантером о его бизнесе, были абсолютной ложью. Он врал вам раз за разом… Факт в том, что не было более коррумпированной администрации, чем Обама-Байден", - подчеркнул Трамп.
Он также обвинил СМИ в коррумпированности и нежелании публиковать информацию. Он заявил, что соцсети пытаются защитить Байдена, имея в виду решение Facebook и Twitter ограничить доступ к публикации New York Post о его сыне.
Представитель Facebook ранее заявил, что ограничение связано с необходимостью фактчекинга. В Twitter позже объяснили свои действия тем, что в статье содержится личная и конфиденциальная информация, что нарушает правила социальной сети.
"Я только что услышал – не знаю, правда или нет, – что они закрыли аккаунт Кейли (Макинани, пресс-секретарь Белого дома - ред.). Потому что она говорит правду! Они закрыли ее аккаунт. Давайте посмотрим, что произойдет", - добавил Трамп.
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Как сообщила New York Post, учетная запись Макинани была заблокирована в связи с нарушением правил соцсети о "распространении материалов, полученных в результате взлома".
Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники Трампа подозревают, что Байден-младший использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти Украины с целью уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает.
 
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Хантер БайденВиктор ШокинДональд ТрампДжо БайденАйоваВашингтон (город)СШАУкраинаВ мире
 
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