Трамп обвинил Байдена во лжи на фоне скандала с его сыном
ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил своего оппонента от демократов на предстоящих выборах Джо Байдена во лжи и коррумпированности, комментируя публикацию New York Post о сыне политика Хантере Байдене.
Ранее газета New York Post опубликовала, как утверждается, электронное письмо Байдену-младшему от советника руководства украинской энергокомпании Burisma Вадима Пожарского, который благодарит его за встречу с Байденом-страшим. В другом письме Пожарский просит Хантера Байдена подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании. Эти откровения противоречат заявлениям Джо Байдена, что он не имел никакого отношения к работе сына на Burisma.
Джо Байден был вице-президентом в администрации Барака Обамы.
"Эта переписка показывает, что постоянные заявления Байдена о том, что он никогда не разговаривал с Хантером о его бизнесе, были абсолютной ложью. Он врал вам раз за разом… Факт в том, что не было более коррумпированной администрации, чем Обама-Байден", - подчеркнул Трамп.
Он также обвинил СМИ в коррумпированности и нежелании публиковать информацию. Он заявил, что соцсети пытаются защитить Байдена, имея в виду решение Facebook и Twitter ограничить доступ к публикации New York Post о его сыне.
Представитель Facebook ранее заявил, что ограничение связано с необходимостью фактчекинга. В Twitter позже объяснили свои действия тем, что в статье содержится личная и конфиденциальная информация, что нарушает правила социальной сети.
"Я только что услышал – не знаю, правда или нет, – что они закрыли аккаунт Кейли (Макинани, пресс-секретарь Белого дома - ред.). Потому что она говорит правду! Они закрыли ее аккаунт. Давайте посмотрим, что произойдет", - добавил Трамп.
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Как сообщила New York Post, учетная запись Макинани была заблокирована в связи с нарушением правил соцсети о "распространении материалов, полученных в результате взлома".
Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники Трампа подозревают, что Байден-младший использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти Украины с целью уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает.