https://ria.ru/20201015/trump-1579873192.html

Трамп обвинил Байдена во лжи на фоне скандала с его сыном

Президент США Дональд Трамп обвинил своего оппонента от демократов на предстоящих выборах Джо Байдена во лжи и коррумпированности, комментируя публикацию New... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T04:39

2020-10-15T04:39

2020-10-15T04:39

хантер байден

виктор шокин

дональд трамп

джо байден

айова

вашингтон (город)

сша

украина

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> обвинил своего оппонента от демократов на предстоящих выборах <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> во лжи и коррумпированности, комментируя публикацию New York Post о сыне политика Хантере Байдене.Ранее газета <a href="https://nypost.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">New York Post</a> опубликовала, как утверждается, электронное письмо Байдену-младшему от советника руководства украинской энергокомпании Burisma Вадима Пожарского, который благодарит его за встречу с Байденом-страшим. В другом письме Пожарский просит <a href="http://ria.ru/person_khanter-bayden/" target="_blank" data-auto="true">Хантера Байдена</a> подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании. Эти откровения противоречат заявлениям Джо Байдена, что он не имел никакого отношения к работе сына на Burisma."Другими словами, Хантеру платили за доступ к его отцу - вице-президенту, кто отвечал за <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a> и Россию", - заявил он перед сторонниками в <a href="http://ria.ru/location_StateofIowa/" target="_blank" data-auto="true">Айове</a>.Джо Байден был вице-президентом в администрации <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Барака Обамы</a>.Он также обвинил СМИ в коррумпированности и нежелании публиковать информацию. Он заявил, что соцсети пытаются защитить Байдена, имея в виду решение Facebook и <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> ограничить доступ к публикации New York Post о его сыне.Представитель Facebook ранее заявил, что ограничение связано с необходимостью фактчекинга. В Twitter позже объяснили свои действия тем, что в статье содержится личная и конфиденциальная информация, что нарушает правила социальной сети."Я только что услышал – не знаю, правда или нет, – что они закрыли аккаунт Кейли (Макинани, пресс-секретарь Белого дома - ред.). Потому что она говорит правду! Они закрыли ее аккаунт. Давайте посмотрим, что произойдет", - добавил Трамп.Как сообщила New York Post, учетная запись Макинани была заблокирована в связи с нарушением правил соцсети о "распространении материалов, полученных в результате взлома".Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники Трампа подозревают, что Байден-младший использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти Украины с целью уволить генпрокурора <a href="http://ria.ru/person_Viktor_SHokin/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Шокина</a>, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает.

https://ria.ru/20201013/vybory-1579455405.html

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айова

вашингтон (город)

сша

украина

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хантер байден, виктор шокин, дональд трамп, джо байден, айова, вашингтон (город), сша, украина, в мире