Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200723/1574758324.html
Трамп заявил, что не считает Байдена сообразительным
Президент США Дональд Трамп считает лидеров России, Китая и Турции сообразительными, в отличие от своего соперника на выборах Джо Байдена. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T05:29
россия
дональд трамп
джо байден
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573909070_284:0:2516:1256_1400x0_80_0_0_797f42399535e0b96d5be9c22110a43e.jpg
https://ria.ru/20200721/1574622658.html
https://ria.ru/20200723/1574757655.html
1
россия
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573909070_284:0:2516:1256_1400x0_80_0_0_797f42399535e0b96d5be9c22110a43e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573909070_142:0:2518:1782_1400x0_80_0_0_c3369b776d2022d83ab44438fcbb41e1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573909070_423:0:2166:1743_1400x0_80_0_0_6573a37a7ca5b4091fe38c762da958cc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дональд трамп, джо байден, китай, сша, в мире

Трамп заявил, что не считает Байдена сообразительным

05:29 23.07.2020
747
© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 23 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает лидеров России, Китая и Турции сообразительными, в отличие от своего соперника на выборах Джо Байдена.
"У нас должен быть кто-то сообразительный (на посту президента – ред.). Этот человек (Байден – ред.) не сообразительный. Председатель КНР Си (Цзиньпин) – сообразительный, президент (РФ Владимир) Путин – сообразительный, (президент Турции Тайип) Эрдоган – сообразительный. Среди тех, с кем приходится иметь дело, нет не сообразительных", - сказал Трамп в эфире телеканала Fox News.
По его словам, на пост президента нельзя избирать "кого-то, кто не на 100%".
Джозеф Байден
21 июля, 01:58
Байден заявил, что не потерпит вмешательства в выборы со стороны России
Трамп напомнил, что в прошлом году он "прекрасно прошел" тест на определение умственных способностей.
"Он (Байден – ред.) должен пройти такой тест… Вы должны показать людям в этой стране, что человек, которого выбирают в лидеры, сообразительный. Потому что мы имеем дело с людьми, которые сделают очень плохие вещи для нашей страны, если у них будет шанс. И вы должны быть сообразительнее их. Поэтому у Байдена есть обязательство пройти этот или какой-то похожий тест", - добавил Трамп.
Байден в случае избрания станет самым пожилым президентом США в истории – ему будет 78 лет, на четыре года больше, чем Трампу. Разговоры об умственных способностях Байдена вызваны регулярными оговорками, которые допускает политик.
Джо Байден
03:29
Байден назвал Трампа "первым президентом-расистом" в США
20242013
Обсудить 1
РоссияДональд ТрампДжо БайденКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США считают почти невозможным прогресс в отношениях с Россией
Джо Байден
Байден назвал Трампа "первым президентом-расистом" в США
Патрульный корабль проекта 22160
На Черном море начались испытания патрульного корабля "Павел Державин"
Самолет Ан-2
В Бурятии возбудили дело после исчезновения Ан-2
Руки в наручниках
В Хабаровске осудили участника нападения на инкассаторов в 2006 году
Боевой железнодорожный ракетный комплекс
Эксперт назвал сроки создания нового "ракетного поезда" "Баргузин"
Президент США Дональд Трамп
Трамп допустил закрытие некоторых китайских дипмиссий в США
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Роспотребнадзор передаст Киргизии еще 50 тысяч тестов на COVID-19
Спящий мужчина
Ортопед назвал способ улучшить сон
Медицинские работники в Китае
В Китае за сутки выявили 22 случая COVID-19
Лопата в песке
Археологи обнаружили в Швейцарии матрицу возрастом в тысячу лет
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс
Билл Гейтс: людям может понадобиться несколько доз вакцины от COVID-19
Самолет Ан-2
Вылет судов для поиска пропавшего в Бурятии Ан-2 перенесли из-за непогоды
Поисково-спасательная операция пропавшего мужчины на Ключевском вулкане
На Камчатке нашли тело туриста, пропавшего 17 дней назад
Афганистан
США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:44Приговор главе карельского "Мемориала" Дмитриеву обжалуют
10:43Эксперты рассказали, куда туристы ездят на поезде чаще всего
10:42В Приамурье число жертв коронавируса достигло 39
10:41Россия изучит возможность поставок в Китай иван-чая
10:41ФБР заподозрило Китай в укрытии исследовательницы, разыскиваемой в США
10:41Астраханку, искусавшую дочку, приговорили к трем годам лишения свободы
10:41Судебный процесс против экс-главы Удмуртии подходит к концу, сообщил суд
10:37СМИ: в Подмосковье мужчина во время спора с женщиной выстрелил в ее дочь
10:35В НАСА поздравили Китай с успешным запуском зонда по исследованию Марса
10:33В Нигерии боевики убили пятерых работников гуманитарных организаций
10:33"Ъ": данные о гражданском оружии в России соберут в единую систему
10:32В МЧС предупредили о сильных ливнях с градом в СКФО и на Урале
10:31"Оператор ГТС Украины" снизил прогноз транзита российского газа
10:31В Германии выявили более двух тысяч случаев COVID-19 на мясокомбинате
10:29В Воронежской области число жертв коронавируса достигло 88
10:28Курганские власти рассказали об умерших пациентах с коронавирусом
10:25Эксперт оценил возможность создания США ракеты в 17 раз быстрее звука
10:23В Кузбассе начали проверку после массовой гибели пчел в двух районах
10:23Предпринимательница отсудила у Пугачевой бренд "Кристина"
10:22В Грузии число случаев COVID-19 достигло 1085
Лента новостейМолния