Трамп заявил, что не считает Байдена сообразительным

"Он (Байден – ред.) должен пройти такой тест… Вы должны показать людям в этой стране, что человек, которого выбирают в лидеры, сообразительный. Потому что мы имеем дело с людьми, которые сделают очень плохие вещи для нашей страны, если у них будет шанс. И вы должны быть сообразительнее их. Поэтому у Байдена есть обязательство пройти этот или какой-то похожий тест", - добавил Трамп.