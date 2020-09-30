https://ria.ru/20200930/debaty-1577976285.html

"Продолжай тявкать": Трамп и Байден провели первые дебаты

Президент США республиканец Дональд Трамп и его соперник на выборах, демократ Джо Байден, схлестнулись во вторник на первых дебатах в Кливленде, штат Огайо... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T06:35

2020-09-30T06:35

2020-09-30T09:40

президентские выборы в сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> республиканец <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> и его соперник на выборах, демократ <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a>, схлестнулись во вторник на первых дебатах в <a href="http://ria.ru/location_Cleveland/" target="_blank" data-auto="true">Кливленде</a>, штат <a href="http://ria.ru/location_StateofOhio/" target="_blank" data-auto="true">Огайо</a>. Дискуссия прошла в обстановке непримиримости, кандидаты постоянно перебивали друг друга и использовали непарламентские выражения, чего раньше не наблюдалось."Да заткнись уже, парень", "Все знают, что он лжец", "Продолжай тявкать, парень!" — вот лишь немногие восклицания демократа в адрес оппонента. Он также назвал президента "клоуном", "щенком <u><a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/">Путина</a></u>" и "расистом". Трамп не остался в долгу, заявив Байдену, что в том нет "ничего умного". Он также назвал кандидата демократов "номером два", что на американском сленге означает испражнения.Кандидаты постоянно перебивали друг друга и обвиняли во лжи. Ведущему Крису Уоллесу приходилось просить обоих дать ему задавать вопросы, хотя эти просьбы порой оставались неуслышанными.Отвечая на вопросы модераторов, Трамп и Байден, по сути, проговорили свои ранее озвученные позиции: Байден призвал подождать с назначением нового судьи Верховного суда до выборов, а Трамп заявил, что имеет право не делать этого, раз республиканцы выиграли прошлые выборы президента и сената.Действующий президент обвинил оппонента в желании лишить 180 миллионов человек частной страховки, а тот, в свою очередь, — в намерении отменить популярные меры по расширению медстраховки, принятые при <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Бараке Обаме</a>. Байден также обвинил Трампа в том, что тот "запаниковал" перед лицом эпидемии коронавируса, и заявил, что у главы Белого дома до сих пор нет плана по борьбе с COVID-19. Действующий президент в ответ выразил мнение, что при Байдене от этой болезни умерли бы не двести тысяч, а два миллиона американцев.Кандидат от демократов пообещал создать семь миллионов рабочих мест и добиться роста экономики еще на триллион долларов, Трамп на это только махнул рукой. Сам президент позже заявил, что при нем экономика была "величайшей в истории", но ей навредила "китайская чума" — коронавирус.Глава Белого дома также призвал сторонников в день выборов явиться на избирательные участки и "смотреть внимательно" за нарушениями. Он заявил, что результаты могут быть неизвестны в течение месяцев из-за "катастрофического" голосования по почте. Байден призвал доверять такому волеизъявлению и пообещал не объявлять себя победителем выборов, пока это не будет подтверждено.Кандидат от демократов также обвинил Трампа в расизме, а тот в ответ — в потакании насилию, что Байден категорически опроверг. Республиканец выразил мнение, что его оппонента "обведут вокруг пальца" радикальные левые, а тот обвинил его в содействии ультраправым. Байден заявил, что Трамп не платил налоги, сам действующий президент выступил с утверждением, что заплатил "миллионы" долларов подоходного налога, и в очередной раз пообещал в будущем обнародовать свою налоговую декларацию.Трампу и Байдену предстоит еще два раунда дебатов, также один раунд проведут кандидаты в вице-президенты <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pens/" target="_blank" data-auto="true">Майк Пенс</a> и <a href="http://ria.ru/person_kamala-kharris/" target="_blank" data-auto="true">Камала Харрис</a>. Президентские выборы намечены на 3 ноября.

https://ria.ru/20200930/klinton-1577974110.html

https://ria.ru/20200930/debaty-1577976356.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200928/bayden-1577908856.html

Владимир Белогорский Хороши же у американцев кандидаты в президенты - воспитанные, культурные, уважительные. Пример и образец для всех граждан США. Одним словом - первосортная политическая "элита". 181

Андрей Филин вот это дебаты дак дебаты.... всё как у цЫвЫлизованых 146

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире