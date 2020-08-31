https://ria.ru/20200831/bayden-1576552678.html

Байден обвинил Трампа в "покорности" России

Кандидат в президенты от демократической партии США Джо Байден обвинил своего оппонента и нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа в том, что тот занимает... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T22:12

2020-08-31T22:12

2020-08-31T22:12

дональд трамп

джо байден

владимир путин

питтсбург

сирия

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости.</strong> Кандидат в президенты от демократической партии <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> обвинил своего оппонента и нынешнего главу Белого дома <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> в том, что тот занимает "покорную" позицию в отношениях с российским руководством."Мы видели сообщения о том, что российские силы атаковали американских солдат в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, поранили наших солдат. Вы слышали хотя бы слово от Трампа? Он хоть палец поднял? Никогда раньше ни один из президентов США не играл такой покорной роли в отношениях с российскими лидерами. Это не только опасно, но и унизительно", - сказал Байден, выступая в <a href="http://ria.ru/location_Pittsburgh/" target="_blank" data-auto="true">Питтсбурге</a>.Он также обвинил Трампа в том, что тот не поднимал в разговорах с президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> тему о том, что военная разведка России якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевиками за нападения на американских солдат в <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистане</a>.Ранее представитель Совета национальной безопасности США обвинил российских военных в нарушении правил предотвращения конфликтов в Сирии и совершении ДТП, в результате которого пострадали американские военнослужащие.Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии в ответ заявил, что 25 августа военная полиция РФ вела плановое патрулирование на северо-востоке арабской республики, а с воздуха ее прикрывали вертолеты, применение которых разрешено российско-американскими протоколами о порядке деконфликтации. По данным ЦПВС, маршрут, состав патруля и факт сопровождения колонны вертолетами был согласован с США 24 августа, как и маршрут передвижения колонны в зоне ответственности международной антитеррористической коалиции.Однако, как отметил ЦПВС, после того как колонна вошла в зону контроля коалиции, ее стали преследовать два американских бронеавтомобиля. Также было установлено, что дорога далее по маршруту была блокирована еще двумя бронеавтомобилями США, заявили российские военные.

https://ria.ru/20200829/bayden-1576458595.html

https://ria.ru/20200831/tramp-1576541406.html

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питтсбург

сирия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, владимир путин, питтсбург, сирия, сша, в мире