Байден обвинил Трампа в "покорности" России
© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден на съезде Демократической партии
© AP Photo / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты от демократической партии США Джо Байден обвинил своего оппонента и нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа в том, что тот занимает "покорную" позицию в отношениях с российским руководством.
"Мы видели сообщения о том, что российские силы атаковали американских солдат в Сирии, поранили наших солдат. Вы слышали хотя бы слово от Трампа? Он хоть палец поднял? Никогда раньше ни один из президентов США не играл такой покорной роли в отношениях с российскими лидерами. Это не только опасно, но и унизительно", - сказал Байден, выступая в Питтсбурге.
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Он также обвинил Трампа в том, что тот не поднимал в разговорах с президентом РФ Владимиром Путиным тему о том, что военная разведка России якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевиками за нападения на американских солдат в Афганистане.
Ранее представитель Совета национальной безопасности США обвинил российских военных в нарушении правил предотвращения конфликтов в Сирии и совершении ДТП, в результате которого пострадали американские военнослужащие.
Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии в ответ заявил, что 25 августа военная полиция РФ вела плановое патрулирование на северо-востоке арабской республики, а с воздуха ее прикрывали вертолеты, применение которых разрешено российско-американскими протоколами о порядке деконфликтации. По данным ЦПВС, маршрут, состав патруля и факт сопровождения колонны вертолетами был согласован с США 24 августа, как и маршрут передвижения колонны в зоне ответственности международной антитеррористической коалиции.
Однако, как отметил ЦПВС, после того как колонна вошла в зону контроля коалиции, ее стали преследовать два американских бронеавтомобиля. Также было установлено, что дорога далее по маршруту была блокирована еще двумя бронеавтомобилями США, заявили российские военные.