https://ria.ru/20201023/tramp-bayden-1581138998.html

В бой идут старики. Кто победил на дебатах в США

За две недели до выборов Дональд Трамп и Джо Байден провели финальный раунд дебатов. Разговор состоялся в университете Белмонт штата Теннесси. Полтора часа... РИА Новости, 23.10.2020

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Галия Ибрагимова. </strong>За две недели до выборов Дональд Трамп и Джо Байден провели финальный раунд дебатов. Разговор состоялся в университете Белмонт штата Теннесси. Полтора часа кандидаты в президенты обвиняли друг друга в тайных связях с Россией, Ираном и Китаем, перекладывали один на другого ответственность за расизм, бедность и безработицу в США. Тем не менее обошлось без криков, оскорблений и передразниваний. О "джентльменском споре" республиканца и демократа — в материале РИА Новости."Коронавирус — не моя вина""Через неделю в США появится вакцина от коронавируса, и мы сразу запустим ее в массовое производство", — заявил Трамп в ответ на вопрос ведущей о ситуации с COVID-19."Двести тысяч американцев погибли от коронавируса, но за это никто не ответил. Заболеваемость растет, а у президента нет плана, как справиться с пандемией. Да что там! Даже переболев, он не носит маску", — парировал Байден."Всю ответственность я беру на себя. Хотя коронавирус — это не моя вина и даже не вина Джо. Болезнь пришла из Китая. Вот кто виноват", — примирительно заметил Трамп.Эти дебаты кандидатов кардинально отличались от предыдущих. Собеседники практически не перебивали друг друга. Трамп не оскорблял оппонента, старался сдерживать эмоции, не хамил. Оба держались достойно и уверенно. Прогнозы Трампа, что Байден будет мямлить, не оправдались. Демократ ни разу не запнулся, говорил бодро, смотрел только на камеру. К тому же на этот раз регламент соблюдали строго: если спикер говорит дольше положенного, микрофон автоматически отключается. Но этого даже не понадобилось. Джентльменская дискуссия удалась во многом благодаря усилиям ведущей Кристины Велкер. Журналистка NBC News, много лет освещающая события в Белом доме, быстро нашла подход к кандидатам в президенты. Она четко задавала вопросы и не позволяла политикам уходить от ответа.Польза и вред от локдаунаВ первой части дискуссии спорили о пользе и вреде локдауна в условиях пандемии."Американцы учатся жить с коронавирусом. Молодые люди быстро идут на поправку. Нет смысла закрывать учебные заведения. Какой толк, что губернаторы-демократы устроили локдаун в Пенсильвании, Мичигане, Северной Каролине? Люди там все равно умирают. Не от COVID-19 — от депрессии, наркотиков, падения доходов", — объяснял Трамп."Да ладно! Трамп ничего не сделал против коронавируса. Не сразу закрыл границу с Китаем, не признавал серьезность болезни. А теперь делит штаты на красные и синие (демократы и республиканцы. — Прим. ред.) и рассуждает, что локдаун неэффективен. У него до сих пор нет плана, но он успокаивает нас, что возьмет на себя ответственность, если мы умрем", — откликнулся Байден.Президент повторил, что закрытие страны усугубит ситуацию в экономике. И попенял Байдену, что и тот не может придумать ничего толкового для борьбы с инфекцией. Ведущая предложила демократу рассказать, как он собирается противостоять пандемии."Для начала — все обязательно в масках, социальное дистанцирование", — последовал ответ.Взаимные подозренияЗатем обсуждали национальную безопасность. Байден сразу обвинил Россию, Китай и Иран во вмешательстве в выборы. Ответственность возложил на Трампа. "Я встану на защиту суверенитета Америки, а эти страны понесут наказание", — пообещал он избирателям."Сначала Джо получил 3,5 миллиона долларов от жены бывшего мэра Москвы (Елены Батуриной. — Прим. ред.), потом через сына наживался на Украине, а теперь обвиняет меня в связях с Путиным. Когда-нибудь тебе придется объясниться с американцами", — парировал президент.Политтехнологи предсказывали, что семейные проблемы Байдена станут главным козырем Трампа. Демократ к этому подготовился."Когда я был вице-президентом, я не получил ни цента ни от одной страны. Я честно выполнял свою работу. Украинская Burisma (энергетическая компания. — Прим. ред.) не платила моему сыну. А Трамп все это время уклонялся от налогов. Кроме того, Россия и Китай как раз ему-то и платили деньги за лояльность".Ведущая прямо спросила президента о налогах. Тот ответил, что его компания оплачивала все фискальные сборы заранее."Поэтому у меня федеральный налог был 750 долларов в год", — пояснил он.Что касается обвинений в связях с Россией и Китаем, то Трамп назвал их лживыми и отвлекающими внимание. В подтверждение он привел санкции, введенные против этих стран за годы его президентства. "Я принимал самые жесткие меры. По данным разведки, теперь оба государства заинтересованы в моем поражении", — оправдывался Трамп."Нетипичный политик"Байден упрекнул Трампа и в симпатиях к лидеру КНДР. По его мнению, контакты президента США с Ким Чен Ыном легализовали "режим чучхе", а руководитель Северной Кореи расценил это как право и дальше разрабатывать баллистические ракеты. "Благодаря моим контактам с Ким Чем Ыном удалось избежать войны. Разве это плохо? Восемь лет администрация Барака Обамы только и противостояла Пхеньяну, нагнетая мировые риски. Хорошие личные отношения с мировыми лидерами — это не так уж и плохо для международной безопасности", — возразил Трамп."Почему же с лидерами стран ЕС — основными союзниками США — у вас не сложились отношения?" — поинтересовался Байден. Трамп уклонился от ответа. И повторил, что за восемь лет на посту вице-президента Байден ничего толком не сделал."Я нетипичный политик. Во время моего президентства Америка никому не угрожала войной. Чего не скажешь об администрации Обамы — Байдена", — обобщил он.Расизм по-американскиРазвернулась острая дискуссия о расизме. Оба политика признали, что дискриминация афроамериканцев носит системный характер. Каждый представил план действий, упрекнув оппонента в недостаточном внимании к проблеме.Байден указал, что на посту вице-президента лоббировал массовое внедрение страховки Obamacare, обеспечивавшей черное население доступом к медицине."А что сделали вы? — обратился он к Трампу. — Едва став президентом, вы закрыли въезд в страну мусульманам. Унижали цветное население Америки. Теперь пытаетесь оправдываться?""В отличие от вашей бездеятельности на посту вице-президента, я сделал многое. У меня прекрасные отношения с афроамериканцами. Никто не сделал для них больше, чем я. Я поддержал реформу уголовного права, тюремную реформу. Это позволило выйти на свободу тысячам людей, включая черных", — ответил Трамп.И опять обвинил Байдена в бездеятельности."Почему мы с Обамой не смогли принять все эти важные законы? Потому что во времена Обамы большинство в конгрессе было у республиканцев", — парировал демократ, переложив ответственность на партию конкурента.Спорили и о глобальном изменении климата. Трамп традиционно отказался признавать серьезность проблемы. Он объяснил, что зацикленность на экологии мешает экономике. Байден не согласился и призвал американцев соблюдать Парижскую хартию по изменению климата. Стойкие кандидатыДаже в конце дискуссии немолодые кандидаты в президенты держались бодро. Казалось, что они готовы продолжать. Но ведущая прервала беседу и поблагодарила спикеров. Байден тут же надел маску. Трамп стоял у трибуны без нее. К ним направились сторонники. Меланья Трамп в маске приблизилась к супругу и прямо через нее поцеловала его в лоб. К Байдену тоже подошла женщина. Целовать его пришлось в щеки, плотно прикрытые медицинской повязкой.Многие наблюдатели отмечают, что дебаты уже вряд ли повлияют на исход голосования. Но признают, что политики постарались держаться с достоинством.

https://ria.ru/20200930/debaty-1577997206.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джозеф "бо" байден, дональд трамп, президентские выборы в сша, китай, сша, в мире