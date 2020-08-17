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Трамп придумал прозвище для Обамы и Байдена
Президент США Дональд Трамп, известный своей любовью давать прозвища политическим соперникам, предложил называть своего предшественника Барака Обаму и... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T22:27
дональд трамп
барак обама
джо байден
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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дональд трамп, барак обама, джо байден, сша, в мире

Трамп придумал прозвище для Обамы и Байдена

22:27 17.08.2020
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© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais Джо Байден и Барак Обама
Джо Байден и Барак Обама
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, известный своей любовью давать прозвища политическим соперникам, предложил называть своего предшественника Барака Обаму и работавшего с ним в качестве вице-президента Джо Байдена одним именем.
Выступая в понедельник в Миннесоте, Трамп в очередной раз раскритиковал экономическую политику Обамы, которая, по его мнению, шла вразрез с интересами простых американских рабочих, на которых сам Трамп делает ставку на выборах.

"Это были Обама и Байден. Обайден, как и их называю, если коротко. Мне нравится этот термин, он экономит много времени", - сказал президент.

Демократ Байден является главным соперником республиканца Трампа на предстоящих в ноябре президентских выборах. Трамп регулярно дразнит его "Сонный Джо".
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
16 августа, 15:50
СМИ сообщили о планах Трампа встретиться с Путиным до выборов в США
701472136
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Дональд ТрампБарак ОбамаДжо БайденСШАВ мире
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