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https://ria.ru/20200829/bayden-1576458595.html
Трамп раскритиковал умственные способности Байдена
Президент США Дональд Трамп обрушился на своего оппонента-демократа Джо Байдена, утверждая, что тот плохо соображает. РИА Новости, 29.08.2020
2020-08-29T02:31
2020-08-29T02:31
дональд трамп
джо байден
сша
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<strong>ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> обрушился на своего оппонента-демократа <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>, утверждая, что тот плохо соображает."Думаю, что я имею честь баллотироваться против наихудшего кандидата, которого когда-либо выставляли демократы", - сказал Трамп, выступая в Нью-Гэмпшире перед сторонниками.По его словам, Байден "заторможенный" и сильно в возрасте"Семьдесят восемь лет - это нормально, но в этом случае это плохие 78 лет, а не хорошие", - заявил 74-летний Трамп. Байдену исполнится 78-м в ноябре, уже после выборов.Также Трамп пугал сторонников тем, что Байден будет выполнять волю "радикальных левых" и не будет обеспечивать закон и порядок.
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Трамп раскритиковал умственные способности Байдена

02:31 29.08.2020
449
© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден
Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Джо Байден
ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обрушился на своего оппонента-демократа Джо Байдена, утверждая, что тот плохо соображает.
"Думаю, что я имею честь баллотироваться против наихудшего кандидата, которого когда-либо выставляли демократы", - сказал Трамп, выступая в Нью-Гэмпшире перед сторонниками.
По его словам, Байден "заторможенный" и сильно в возрасте
"Семьдесят восемь лет - это нормально, но в этом случае это плохие 78 лет, а не хорошие", - заявил 74-летний Трамп. Байдену исполнится 78-м в ноябре, уже после выборов.
Также Трамп пугал сторонников тем, что Байден будет выполнять волю "радикальных левых" и не будет обеспечивать закон и порядок.
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02:31Трамп раскритиковал умственные способности Байдена
02:27Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися
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