https://ria.ru/20200919/tramp-1577470682.html

"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена

Президент США Дональд Трамп раскритиковал соперника на выборах главы государства, демократа Джо Байдена за негативные выпады в свой адрес. РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T00:54

2020-09-19T00:54

2020-09-19T09:11

дональд трамп

воз

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576720747_0:162:3064:1886_1400x0_80_0_0_77fd6e7d60f3e52497ebbda62f72245d.jpg

<strong>ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> раскритиковал соперника на выборах главы государства, демократа Джо Байдена за негативные выпады в свой адрес.По словам американского лидера, критика его действий во время пандемии коронавируса со стороны оппонента не уместна, потому что сам Байден, будучи вице-президентом при Обаме, справлялся с пандемией свиного гриппа "гораздо хуже".Байден ранее неоднократно критиковал действия президента в период пандемии, обвиняя его в неспособности справится с ситуацией. Демократ также возлагал на Трампа ответственность за высокий уровень количества заражений и смертей от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>.Пандемия свиного гриппа H1N1 продолжалась с января 2009 до августа 2010 года и затронула более 200 стран и территорий. По подсчетам <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, от этой болезни во всем мире скончались 18 449 человек.Выборы в Соединенных Штатах пройдут 3 ноября, Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank">Джо Байденом</a>.

https://ria.ru/20200918/trump-1577419591.html

1

вашингтон (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, воз, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире