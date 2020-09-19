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https://ria.ru/20200919/tramp-1577470682.html
"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
Президент США Дональд Трамп раскритиковал соперника на выборах главы государства, демократа Джо Байдена за негативные выпады в свой адрес. РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T00:54
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дональд трамп
воз
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> раскритиковал соперника на выборах главы государства, демократа Джо Байдена за негативные выпады в свой адрес.По словам американского лидера, критика его действий во время пандемии коронавируса со стороны оппонента не уместна, потому что сам Байден, будучи вице-президентом при Обаме, справлялся с пандемией свиного гриппа "гораздо хуже".Байден ранее неоднократно критиковал действия президента в период пандемии, обвиняя его в неспособности справится с ситуацией. Демократ также возлагал на Трампа ответственность за высокий уровень количества заражений и смертей от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>.Пандемия свиного гриппа H1N1 продолжалась с января 2009 до августа 2010 года и затронула более 200 стран и территорий. По подсчетам <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, от этой болезни во всем мире скончались 18 449 человек.Выборы в Соединенных Штатах пройдут 3 ноября, Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank">Джо Байденом</a>.
https://ria.ru/20200918/trump-1577419591.html
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дональд трамп, воз, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена

00:54 19.09.2020 (обновлено: 09:11 19.09.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал соперника на выборах главы государства, демократа Джо Байдена за негативные выпады в свой адрес.
По словам американского лидера, критика его действий во время пандемии коронавируса со стороны оппонента не уместна, потому что сам Байден, будучи вице-президентом при Обаме, справлялся с пандемией свиного гриппа "гораздо хуже".

"Посмотрите на Сонного Джо, как они справлялись со свиным гриппом? Это был провал, кошмар, они не знали, что делать, хотя со свиным гриппом было проще. Байден ничего не понимает, все что он может делать — это критиковать", — сказал Трамп журналистам перед вылетом в Миннесоту.

Байден ранее неоднократно критиковал действия президента в период пандемии, обвиняя его в неспособности справится с ситуацией. Демократ также возлагал на Трампа ответственность за высокий уровень количества заражений и смертей от коронавируса в США.
Пандемия свиного гриппа H1N1 продолжалась с января 2009 до августа 2010 года и затронула более 200 стран и территорий. По подсчетам ВОЗ, от этой болезни во всем мире скончались 18 449 человек.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 05:34
Трамп рассказал, что потерял всех друзей из-за избрания президентом
Выборы в Соединенных Штатах пройдут 3 ноября, Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом.
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Дональд ТрампВОЗДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
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