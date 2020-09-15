https://ria.ru/20200915/tramp-1577276831.html

Трамп считает, что Россия предпочла бы видеть президентом США Байдена

Россия предпочла бы видеть президентом США демократа Джо Байдена, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T16:51

2020-09-15T16:51

2020-09-15T16:51

единый день голосования — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости.</strong> Россия предпочла бы видеть президентом <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> демократа <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>, заявил во вторник американский президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>."Россия, наверное, хочет Байдена. Потому что, смотрите, никто не был с Россией жестче, чем я. Никто. С трубопроводом ("Северный поток – 2" - ред.), по военной линии", - сказал он в эфире телеканала <a href="https://www.foxnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fox News</a>.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, нынешний президент Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов 77-летним Джо Байденом.

https://ria.ru/20200908/tramp-1576961534.html

il.1964 России плевать какая кукла будет сидеть в Белом доме. России хотелось бы чтоб в США появился президент . ))) 14

14

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире