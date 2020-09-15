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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200915/tramp-1577276831.html
Трамп считает, что Россия предпочла бы видеть президентом США Байдена
Россия предпочла бы видеть президентом США демократа Джо Байдена, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T16:51
2020-09-15T16:51
единый день голосования — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости.</strong> Россия предпочла бы видеть президентом <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> демократа <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>, заявил во вторник американский президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>."Россия, наверное, хочет Байдена. Потому что, смотрите, никто не был с Россией жестче, чем я. Никто. С трубопроводом ("Северный поток – 2" - ред.), по военной линии", - сказал он в эфире телеканала <a href="https://www.foxnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fox News</a>.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, нынешний президент Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов 77-летним Джо Байденом.
https://ria.ru/20200908/tramp-1576961534.html
России плевать какая кукла будет сидеть в Белом доме. России хотелось бы чтоб в США появился президент . )))
14
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Новости
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Трамп считает, что Россия предпочла бы видеть президентом США Байдена

16:51 15.09.2020
839
© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости. Россия предпочла бы видеть президентом США демократа Джо Байдена, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп.
"Россия, наверное, хочет Байдена. Потому что, смотрите, никто не был с Россией жестче, чем я. Никто. С трубопроводом ("Северный поток – 2" - ред.), по военной линии", - сказал он в эфире телеканала Fox News.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, нынешний президент Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов 77-летним Джо Байденом.
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 22:47
Трамп обвинил Байдена в желании уничтожить средний класс
1571114
Обсудить 14
Единый день голосования — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
Популярные комментарии
России плевать какая кукла будет сидеть в Белом доме. России хотелось бы чтоб в США появился президент . )))
15 сентября, 16:56
iil.1964
1110200
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