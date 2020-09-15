https://ria.ru/20200915/tramp-1577276831.html
Трамп считает, что Россия предпочла бы видеть президентом США Байдена
Россия предпочла бы видеть президентом США демократа Джо Байдена, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T16:51
2020-09-15T16:51
2020-09-15T16:51
единый день голосования — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 15 сен – РИА Новости.</strong> Россия предпочла бы видеть президентом <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> демократа <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>, заявил во вторник американский президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>."Россия, наверное, хочет Байдена. Потому что, смотрите, никто не был с Россией жестче, чем я. Никто. С трубопроводом ("Северный поток – 2" - ред.), по военной линии", - сказал он в эфире телеканала <a href="https://www.foxnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fox News</a>.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, нынешний президент Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов 77-летним Джо Байденом.
https://ria.ru/20200908/tramp-1576961534.html
il.1964
России плевать какая кукла будет сидеть в Белом доме. России хотелось бы чтоб в США появился президент . )))
14
14
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, сша, в мире