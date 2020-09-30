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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20200930/bayden-1577978521.html
Байден назвал Трампа худшим президентом в истории США
Кандидат в президенты США бывший вице-президент Джо Байден оценил место действующего президента страны Дональда Трампа в истории страны, сообщает NBC. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T08:52
2020-09-30T08:52
президентские выборы в сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. </strong>Кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> бывший вице-президент <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> оценил место действующего президента страны <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> в истории страны, сообщает <a href="https://www.nbcnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NBC.</a>Во время предвыборных дебатов Трамп заявил, что за 47 месяцев на посту главы страны сделал больше, чем Байден за 47 лет, которые тот находился на государственной службе. Однако оппонент критически оценил итоги его президентского срока."Вы худший президент, который когда-либо был в Америке", - ответил Байден.Президентские выборы состояться в США 3 ноября. До этого времени кандидатам предстоит еще дважды встретиться в прямом эфире.&nbsp;
https://ria.ru/20200930/bayden-1577959544.html
В Америке президенты не гнушаются участию в дебатах, в отличии от российских.
92
У них вообще никакой политкорректности нет. Унижения, оскорбления, вроде взрослые дядьки )) Пример должны подавать )) "Тявкать", "заткнись", "щенок" )) Нормальный такой кандидат )) Хабалка трамвайная ))
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сша
РИА Новости
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Байден назвал Трампа худшим президентом в истории США

08:52 30.09.2020
 
© AP Photo / Julio CortezДебаты Трампа и Байдена в США
Дебаты Трампа и Байдена в США - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© AP Photo / Julio Cortez
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США бывший вице-президент Джо Байден оценил место действующего президента страны Дональда Трампа в истории страны, сообщает NBC.
Во время предвыборных дебатов Трамп заявил, что за 47 месяцев на посту главы страны сделал больше, чем Байден за 47 лет, которые тот находился на государственной службе. Однако оппонент критически оценил итоги его президентского срока.
"Вы худший президент, который когда-либо был в Америке", - ответил Байден.
Президентские выборы состояться в США 3 ноября. До этого времени кандидатам предстоит еще дважды встретиться в прямом эфире. 
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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Президентские выборы в США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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