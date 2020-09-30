https://ria.ru/20200930/bayden-1577978521.html
Байден назвал Трампа худшим президентом в истории США
Кандидат в президенты США бывший вице-президент Джо Байден оценил место действующего президента страны Дональда Трампа в истории страны, сообщает NBC. РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T08:52
2020-09-30T08:52
2020-09-30T08:52
президентские выборы в сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. </strong>Кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> бывший вице-президент <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> оценил место действующего президента страны <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> в истории страны, сообщает <a href="https://www.nbcnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NBC.</a>Во время предвыборных дебатов Трамп заявил, что за 47 месяцев на посту главы страны сделал больше, чем Байден за 47 лет, которые тот находился на государственной службе. Однако оппонент критически оценил итоги его президентского срока."Вы худший президент, который когда-либо был в Америке", - ответил Байден.Президентские выборы состояться в США 3 ноября. До этого времени кандидатам предстоит еще дважды встретиться в прямом эфире.
https://ria.ru/20200930/bayden-1577959544.html
Антивирус
В Америке президенты не гнушаются участию в дебатах, в отличии от российских.
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Gloomy Humorist
У них вообще никакой политкорректности нет. Унижения, оскорбления, вроде взрослые дядьки )) Пример должны подавать )) "Тявкать", "заткнись", "щенок" )) Нормальный такой кандидат )) Хабалка трамвайная ))
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сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, сша, в мире