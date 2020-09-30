https://ria.ru/20200930/bayden-1577978521.html

Байден назвал Трампа худшим президентом в истории США

Кандидат в президенты США бывший вице-президент Джо Байден оценил место действующего президента страны Дональда Трампа в истории страны, сообщает NBC. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T08:52

2020-09-30T08:52

2020-09-30T08:52

президентские выборы в сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. </strong>Кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> бывший вице-президент <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> оценил место действующего президента страны <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> в истории страны, сообщает <a href="https://www.nbcnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NBC.</a>Во время предвыборных дебатов Трамп заявил, что за 47 месяцев на посту главы страны сделал больше, чем Байден за 47 лет, которые тот находился на государственной службе. Однако оппонент критически оценил итоги его президентского срока."Вы худший президент, который когда-либо был в Америке", - ответил Байден.Президентские выборы состояться в США 3 ноября. До этого времени кандидатам предстоит еще дважды встретиться в прямом эфире.

https://ria.ru/20200930/bayden-1577959544.html

Антивирус В Америке президенты не гнушаются участию в дебатах, в отличии от российских. 92

Gloomy Humorist У них вообще никакой политкорректности нет. Унижения, оскорбления, вроде взрослые дядьки )) Пример должны подавать )) "Тявкать", "заткнись", "щенок" )) Нормальный такой кандидат )) Хабалка трамвайная )) 56

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире