Байден заявил, что в его президентство США "преодолеют эпоху тьмы"

"Дайте людям свет - и они найдут свой путь. Эти слова относятся и к нашему времени. Нынешний президент погрузил Америку во тьму на протяжении уже долгого времени. Слишком много агрессии, страха, разделения. Здесь и сейчас я даю вам слово: если вы доверите мне быть президентом, я буду извлекать из нас только хорошее, а не плохое, я буду союзником света, а не тьмы. Настало время для нас всех объединиться, и все вместе мы можем и обязательно преодолеем эту эпоху тьмы в Америке", - сказал Байден в ходе виртуального съезда демократической партии.