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Байден заявил, что в его президентство США "преодолеют эпоху тьмы"
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что в его президентство страна преодолеет "эпоху тьмы". РИА Новости, 21.08.2020
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дональд трамп
джо байден
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в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости.</strong> Кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> заявил, что в его президентство страна преодолеет "эпоху тьмы".Байден намерен на выборах 3 ноября бросить вызов республиканцу <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональду Трампу</a>, который баллотируется на второй срок.
https://ria.ru/20200821/bayden-1576073158.html
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Байден заявил, что в его президентство США "преодолеют эпоху тьмы"

06:05 21.08.2020 (обновлено: 07:10 21.08.2020)
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© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден на съезде Демократической партии
Джо Байден на съезде Демократической партии
© AP Photo / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден заявил, что в его президентство страна преодолеет "эпоху тьмы".
"Дайте людям свет - и они найдут свой путь. Эти слова относятся и к нашему времени. Нынешний президент погрузил Америку во тьму на протяжении уже долгого времени. Слишком много агрессии, страха, разделения. Здесь и сейчас я даю вам слово: если вы доверите мне быть президентом, я буду извлекать из нас только хорошее, а не плохое, я буду союзником света, а не тьмы. Настало время для нас всех объединиться, и все вместе мы можем и обязательно преодолеем эту эпоху тьмы в Америке", - сказал Байден в ходе виртуального съезда демократической партии.
Байден намерен на выборах 3 ноября бросить вызов республиканцу Дональду Трампу, который баллотируется на второй срок.
Джо Байден на съезде Демократической партии
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