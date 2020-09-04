https://ria.ru/20200904/bayden-1576806317.html

Байден обвинил Трампа в намеренном разобщении США

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден обвинил главу государства Дональда Трампа в попытке разобщить страну и подорвать... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T23:29

2020-09-04T23:29

2020-09-04T23:29

президентские выборы в сша - 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости.</strong> Кандидат на пост президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> обвинил главу государства <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> в попытке разобщить страну и подорвать легитимность выборов."С самого начала он (Трамп) понял, что единственная возможность для его победы (на выборах) в первый раз и сейчас – это если он в корне разделит страну, чтобы мы, разделенные, перегрызали друг другу глотки. Но мы не такие!" - сказал Байден на пресс-конференции в штате <a href="http://ria.ru/location_StateofDelaware/" target="_blank" data-auto="true">Делавэр</a>. Местные телеканалы транслировали его выступление в прямом эфире.По словам кандидата, Трамп намеренно придерживается риторики, которая заведомо неверна. "Сколько раз этот президент должен говорить вещи, о которых мы все знаем, что они неверны? Он обманщик", - сказал Байден, комментируя призыв Трампа голосовать дважды на предстоящих выборах – по почте и лично. "Это незаконно, незаконно здесь, в Делавэре", - сказал Байден."Ни один президент в истории никогда не делал такого! Есть и другие "незаконные" неподобающие вещи, которые он говорил... это просто подрывает легитимность нашего демократического процесса", - отметил бывший вице-президент США."Это все направлено на создание такого объема хаоса, что в конечном итоге, независимо от исхода выборов, это все бессмысленно", - добавил Байден.Выборы президента США пройдут 3 ноября.

https://ria.ru/20200826/bayden-1576314683.html

https://ria.ru/20200904/prozvische-1576714588.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире