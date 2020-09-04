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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
https://ria.ru/20200904/bayden-1576806317.html
Байден обвинил Трампа в намеренном разобщении США
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден обвинил главу государства Дональда Трампа в попытке разобщить страну и подорвать... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T23:29
2020-09-04T23:29
президентские выборы в сша - 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости.</strong> Кандидат на пост президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> обвинил главу государства <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> в попытке разобщить страну и подорвать легитимность выборов."С самого начала он (Трамп) понял, что единственная возможность для его победы (на выборах) в первый раз и сейчас – это если он в корне разделит страну, чтобы мы, разделенные, перегрызали друг другу глотки. Но мы не такие!" - сказал Байден на пресс-конференции в штате <a href="http://ria.ru/location_StateofDelaware/" target="_blank" data-auto="true">Делавэр</a>. Местные телеканалы транслировали его выступление в прямом эфире.По словам кандидата, Трамп намеренно придерживается риторики, которая заведомо неверна. "Сколько раз этот президент должен говорить вещи, о которых мы все знаем, что они неверны? Он обманщик", - сказал Байден, комментируя призыв Трампа голосовать дважды на предстоящих выборах – по почте и лично. "Это незаконно, незаконно здесь, в Делавэре", - сказал Байден."Ни один президент в истории никогда не делал такого! Есть и другие "незаконные" неподобающие вещи, которые он говорил... это просто подрывает легитимность нашего демократического процесса", - отметил бывший вице-президент США."Это все направлено на создание такого объема хаоса, что в конечном итоге, независимо от исхода выборов, это все бессмысленно", - добавил Байден.Выборы президента США пройдут 3 ноября.
https://ria.ru/20200826/bayden-1576314683.html
https://ria.ru/20200904/prozvische-1576714588.html
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Байден обвинил Трампа в намеренном разобщении США

23:29 04.09.2020
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© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден на съезде Демократической партии
Джо Байден на съезде Демократической партии - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 4 сен – РИА Новости. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден обвинил главу государства Дональда Трампа в попытке разобщить страну и подорвать легитимность выборов.
"С самого начала он (Трамп) понял, что единственная возможность для его победы (на выборах) в первый раз и сейчас – это если он в корне разделит страну, чтобы мы, разделенные, перегрызали друг другу глотки. Но мы не такие!" - сказал Байден на пресс-конференции в штате Делавэр. Местные телеканалы транслировали его выступление в прямом эфире.
Джо Байден на съезде Демократической партии - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 09:09
В США назвали страшные последствия избрания Байдена президентом
По словам кандидата, Трамп намеренно придерживается риторики, которая заведомо неверна. "Сколько раз этот президент должен говорить вещи, о которых мы все знаем, что они неверны? Он обманщик", - сказал Байден, комментируя призыв Трампа голосовать дважды на предстоящих выборах – по почте и лично. "Это незаконно, незаконно здесь, в Делавэре", - сказал Байден.
"Ни один президент в истории никогда не делал такого! Есть и другие "незаконные" неподобающие вещи, которые он говорил... это просто подрывает легитимность нашего демократического процесса", - отметил бывший вице-президент США.
"Это все направлено на создание такого объема хаоса, что в конечном итоге, независимо от исхода выборов, это все бессмысленно", - добавил Байден.
Выборы президента США пройдут 3 ноября.
Президент Дональд Трамп обращается к толпе сторонников в международном аэропорту в городе Юма, штат Аризона - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
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Президентские выборы в США - 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
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