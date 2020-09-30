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https://ria.ru/20200930/tramp-1577975954.html
Байден на дебатах назвал Трампа "щенком Путина"
Кандидат в президенты США бывший вице-президент Джо Байден назвал действующего президента страны Дональда Трампа "щенком Путина". РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T05:33
2020-09-30T07:34
россия
дональд трамп
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости.</strong> Кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> бывший вице-президент <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> назвал действующего президента страны <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> "щенком <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путина</a>".Байдена спросили, почему избиратели должны выбрать его, а не его оппонента "Под руководством этого президента мы стали слабее, беднее, более разобщенными и более жестокими", - ответил он.В конце июня газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистане</a>, и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком и глупостью. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, комментируя публикацию New York Times, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с президентом РФ в течение этого года, Песков ответил отрицательно.Трамп в свою очередь назвал статью "заказухой" и сообщил, что американская разведка не посчитала информацию New York Times заслуживающей доверия. Представитель <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагона</a> также заявил, что его ведомство не располагает подтверждениями "сговора".Президентские выборы состояться в США 3 ноября.
https://ria.ru/20200930/klinton-1577974110.html
https://ria.ru/20200929/tramp-1577922834.html
Молодец Байден, чувствует, откуда силища мировая исходит )) Продолжай и дальше Владимиру Владимировичу самооценку поднимать )) А то до него Обама экономику в клочья порвал ))
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Байден просто брызжет слюной и использует популистскую тактику, вместо того что бы аппелировать достоверными фактами...
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россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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россия, дональд трамп, джо байден, владимир путин, сша, в мире

Байден на дебатах назвал Трампа "щенком Путина"

05:33 30.09.2020 (обновлено: 07:34 30.09.2020)
 
© AP Photo / Julio CortezДебаты Трампа и Байдена в США
Дебаты Трампа и Байдена в США - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© AP Photo / Julio Cortez
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Кандидат в президенты США бывший вице-президент Джо Байден назвал действующего президента страны Дональда Трампа "щенком Путина".
"Факт в том, что я вступал в противоборство с Путиным и давал ему ясно понять, что я не пойду на его уловки, а он (Трамп) – щенок Путина, он даже не может сказать ему что-либо о вознаграждении за головы американских солдат", - сказал Байден на проходящих в Кливленде первых дебатах с Трампом.
Байдена спросили, почему избиратели должны выбрать его, а не его оппонента "Под руководством этого президента мы стали слабее, беднее, более разобщенными и более жестокими", - ответил он.
Дональд Трамп и Хиллари Клинтон во время первых президентских дебатов - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
Вчера, 00:29
Разведка США заявила, что РФ приписывала Клинтон скандалы против Трампа
В конце июня газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане, и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком и глупостью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с президентом РФ в течение этого года, Песков ответил отрицательно.
Трамп в свою очередь назвал статью "заказухой" и сообщил, что американская разведка не посчитала информацию New York Times заслуживающей доверия. Представитель Пентагона также заявил, что его ведомство не располагает подтверждениями "сговора".
Президентские выборы состояться в США 3 ноября.
Дональд Трамп во время предвыборной компании в 2016 году со своей дочерью Иванкой Трамп - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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РоссияДональд ТрампДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
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