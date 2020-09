https://ria.ru/20200930/tramp-1577975954.html

Байден на дебатах назвал Трампа "щенком Путина"

Кандидат в президенты США бывший вице-президент Джо Байден назвал действующего президента страны Дональда Трампа "щенком Путина". РИА Новости, 30.09.2020

<strong>ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости.</strong> Кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> бывший вице-президент <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> назвал действующего президента страны <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> "щенком <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путина</a>".Байдена спросили, почему избиратели должны выбрать его, а не его оппонента "Под руководством этого президента мы стали слабее, беднее, более разобщенными и более жестокими", - ответил он.В конце июня газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистане</a>, и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком и глупостью. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, комментируя публикацию New York Times, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с президентом РФ в течение этого года, Песков ответил отрицательно.Трамп в свою очередь назвал статью "заказухой" и сообщил, что американская разведка не посчитала информацию New York Times заслуживающей доверия. Представитель <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагона</a> также заявил, что его ведомство не располагает подтверждениями "сговора".Президентские выборы состояться в США 3 ноября.

Gloomy Humorist Молодец Байден, чувствует, откуда силища мировая исходит )) Продолжай и дальше Владимиру Владимировичу самооценку поднимать )) А то до него Обама экономику в клочья порвал )) 28

Виктор А Байден просто брызжет слюной и использует популистскую тактику, вместо того что бы аппелировать достоверными фактами... 16

