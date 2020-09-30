Байден на дебатах назвал Трампа "щенком Путина"
05:33 30.09.2020 (обновлено: 07:34 30.09.2020)
© AP Photo / Julio CortezДебаты Трампа и Байдена в США
© AP Photo / Julio Cortez
ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Кандидат в президенты США бывший вице-президент Джо Байден назвал действующего президента страны Дональда Трампа "щенком Путина".
"Факт в том, что я вступал в противоборство с Путиным и давал ему ясно понять, что я не пойду на его уловки, а он (Трамп) – щенок Путина, он даже не может сказать ему что-либо о вознаграждении за головы американских солдат", - сказал Байден на проходящих в Кливленде первых дебатах с Трампом.
Байдена спросили, почему избиратели должны выбрать его, а не его оппонента "Под руководством этого президента мы стали слабее, беднее, более разобщенными и более жестокими", - ответил он.
В конце июня газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане, и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком и глупостью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с президентом РФ в течение этого года, Песков ответил отрицательно.
Трамп в свою очередь назвал статью "заказухой" и сообщил, что американская разведка не посчитала информацию New York Times заслуживающей доверия. Представитель Пентагона также заявил, что его ведомство не располагает подтверждениями "сговора".
Президентские выборы состояться в США 3 ноября.
29 сентября, 08:51Трамп ответил на обвинения в желании выдвинуть дочь в вице-президенты