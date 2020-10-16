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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20201016/tramp-1580048903.html
Байден перечислил "достижения" Трампа во внешней политике
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден обвинил своего соперника, действующего президента Дональда Трампа в провальной внешней политике: Соединенные... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T04:54
2020-10-16T11:56
президентские выборы в сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости.</strong> Кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> обвинил своего соперника, действующего президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> в провальной внешней политике: Соединенные Штаты сейчас в большей изоляции и в большей опасности, чем раньше, считает кандидат."Мы сейчас больше изолированы на мировой арене, чем когда-либо", — сказал Байден в ходе полуторачасовой встречи с избирателями на телеканале <a href="https://abcnews.go.com/" target="_blank">ABC</a>.По его замечанию, в результате президентства Трампа "Иран сейчас ближе к ядерному оружию, чем когда-либо, у Северной Кореи сейчас больше бомб и ракет, наши союзники по <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> сейчас открыто говорят, что они не могут нам доверять, на Дальнем Востоке и в Западной части Тихого океана мы тоже в изоляции". "Я бы сказал, что мы сейчас в меньшей безопасности, чем мы были", — подчеркнул он.Байден похвалил Трампа за достижения на <a href="http://ria.ru/location_blizhnijj_vostok/" target="_blank" data-auto="true">Ближнем Востоке</a> в связи с нормализацией отношений арабских стран с <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израилем</a>, но отметил, что "нам больше не доверяют в мире".Демократ указал на недавний опрос общественного доверия, в котором, по его словам, президент США оказался позади лидеров России и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">КНР</a>."Когда 17 ключевых мировых держав спросили, кому они больше доверяют, кто лучший лидер, &lt;…&gt; президент оказался позади (Владимира. — Прим. ред.) Путина и Си (Цзиньпина. — Прим. ред.)", — сказал Байден, добавив, что Трамп вывел США из ряда ключевых международных организаций или договоров. "Я бы сказал, нет, здесь нет плана (во внешней политике. — Прим. ред.)", — заявил Байден.
https://ria.ru/20201015/bayden-1580039084.html
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Байден перечислил "достижения" Трампа во внешней политике

04:54 16.10.2020 (обновлено: 11:56 16.10.2020)
 
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент Дональд Трамп США и Джо Байден во время дебатов в Кливленде, штат Огайо
Президент Дональд Трамп США и Джо Байден во время дебатов в Кливленде, штат Огайо - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
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ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден обвинил своего соперника, действующего президента Дональда Трампа в провальной внешней политике: Соединенные Штаты сейчас в большей изоляции и в большей опасности, чем раньше, считает кандидат.
"Мы сейчас больше изолированы на мировой арене, чем когда-либо", — сказал Байден в ходе полуторачасовой встречи с избирателями на телеканале ABC.
По его замечанию, в результате президентства Трампа "Иран сейчас ближе к ядерному оружию, чем когда-либо, у Северной Кореи сейчас больше бомб и ракет, наши союзники по НАТО сейчас открыто говорят, что они не могут нам доверять, на Дальнем Востоке и в Западной части Тихого океана мы тоже в изоляции". "Я бы сказал, что мы сейчас в меньшей безопасности, чем мы были", — подчеркнул он.
Байден похвалил Трампа за достижения на Ближнем Востоке в связи с нормализацией отношений арабских стран с Израилем, но отметил, что "нам больше не доверяют в мире".
Демократ указал на недавний опрос общественного доверия, в котором, по его словам, президент США оказался позади лидеров России и КНР.
"Когда 17 ключевых мировых держав спросили, кому они больше доверяют, кто лучший лидер, <…> президент оказался позади (Владимира. — Прим. ред.) Путина и Си (Цзиньпина. — Прим. ред.)", — сказал Байден, добавив, что Трамп вывел США из ряда ключевых международных организаций или договоров. "Я бы сказал, нет, здесь нет плана (во внешней политике. — Прим. ред.)", — заявил Байден.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
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Президентские выборы в США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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