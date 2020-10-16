https://ria.ru/20201016/tramp-1580218771.html

Трамп обвинил Байдена в коррупционных сделках

Президент США Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в коррупционных сделках. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T23:55

2020-10-16T23:55

2020-10-16T23:55

президентские выборы в сша — 2020

дональд трамп

джо байден

флорида

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577984278_0:0:3010:1693_1400x0_80_0_0_60a1033fb767b64b3633d0f1dfc95de6.jpg

<strong>ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> обвинил <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> в коррупционных сделках."На этой неделе мы узнали, что Джо Байден откровенно лгал о своих коррупционных бизнес-сделках", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками во <a href="http://ria.ru/location_StateofFlorida/" target="_blank" data-auto="true">Флориде</a>."Байдены разбогатели, а Америку ограбили... Семья Байденов — это криминальное предприятие", - заявил действующий американский лидер.По его словам, сын Байдена Хантер зарабатывал миллионы на том, что представлял своего отца, тогдашнего вице-президента США, своим нанимателям, пиаром которых Хантер Байден занимался за большие деньги."Как только его отец стал вице-президентом, он (Хантер — ред.) превратился в пылесос для своей семьи", - заявил Трамп.Ранее газета New York Post опубликовала электронное письмо, как утверждается, сыну <a href="http://ria.ru/person_khanter-bayden/" target="_blank" data-auto="true">Байдена Хантеру</a> от советника руководства украинской энергокомпании Burisma Вадима Пожарского, который благодарит его за встречу с Байденом-старшим. В другом письме Пожарский просит Байдена-младшего подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании. Эти откровения противоречат заявлениям Джо Байдена, что он не имел никакого отношения к работе сына на Burisma.Всплывшая переписка хранилась в ноутбуке, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата <a href="http://ria.ru/location_StateofDelaware/" target="_blank" data-auto="true">Делавэр</a>. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана <a href="http://ria.ru/person_Rudi_Dzhuliani/" target="_blank" data-auto="true">Руди Джулиани</a>, бывшему мэру <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a> и личному адвокату Трампа. Позднее Джулиани передал это устройство газете.Сообщалось, что сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> уже изъяли ноутбук и жесткий диск по ордеру большого жюри.Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники Трампа подозревают, что Байден-младший использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> с целью уволить генпрокурора <a href="http://ria.ru/person_Viktor_SHokin/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Шокина</a>, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает.Выборы президента США пройдут 3 ноября.

https://radiosputnik.ria.ru/20201016/ssha-1580206465.html

https://ria.ru/20201016/bayden-1580193688.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201016/tramp-1580187602.html

флорида

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, флорида, сша, в мире