Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20201016/tramp-1580218771.html
Трамп обвинил Байдена в коррупционных сделках
Президент США Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в коррупционных сделках. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T23:55
2020-10-16T23:55
президентские выборы в сша — 2020
дональд трамп
джо байден
флорида
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577984278_0:0:3010:1693_1400x0_80_0_0_60a1033fb767b64b3633d0f1dfc95de6.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> обвинил <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> в коррупционных сделках."На этой неделе мы узнали, что Джо Байден откровенно лгал о своих коррупционных бизнес-сделках", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками во <a href="http://ria.ru/location_StateofFlorida/" target="_blank" data-auto="true">Флориде</a>."Байдены разбогатели, а Америку ограбили... Семья Байденов — это криминальное предприятие", - заявил действующий американский лидер.По его словам, сын Байдена Хантер зарабатывал миллионы на том, что представлял своего отца, тогдашнего вице-президента США, своим нанимателям, пиаром которых Хантер Байден занимался за большие деньги."Как только его отец стал вице-президентом, он (Хантер — ред.) превратился в пылесос для своей семьи", - заявил Трамп.Ранее газета New York Post опубликовала электронное письмо, как утверждается, сыну <a href="http://ria.ru/person_khanter-bayden/" target="_blank" data-auto="true">Байдена Хантеру</a> от советника руководства украинской энергокомпании Burisma Вадима Пожарского, который благодарит его за встречу с Байденом-старшим. В другом письме Пожарский просит Байдена-младшего подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании. Эти откровения противоречат заявлениям Джо Байдена, что он не имел никакого отношения к работе сына на Burisma.Всплывшая переписка хранилась в ноутбуке, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата <a href="http://ria.ru/location_StateofDelaware/" target="_blank" data-auto="true">Делавэр</a>. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана <a href="http://ria.ru/person_Rudi_Dzhuliani/" target="_blank" data-auto="true">Руди Джулиани</a>, бывшему мэру <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a> и личному адвокату Трампа. Позднее Джулиани передал это устройство газете.Сообщалось, что сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> уже изъяли ноутбук и жесткий диск по ордеру большого жюри.Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники Трампа подозревают, что Байден-младший использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> с целью уволить генпрокурора <a href="http://ria.ru/person_Viktor_SHokin/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Шокина</a>, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает.Выборы президента США пройдут 3 ноября.
https://radiosputnik.ria.ru/20201016/ssha-1580206465.html
https://ria.ru/20201016/bayden-1580193688.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201016/tramp-1580187602.html
флорида
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577984278_42:0:2773:2048_1400x0_80_0_0_6535554d1035b5f7f3de9bff69b20931.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, джо байден, флорида, сша, в мире

Трамп обвинил Байдена в коррупционных сделках

23:55 16.10.2020
 
© REUTERS / Olivier Douliery/PoolДебаты Дональда Трампа и Джо Байдена в США
Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена в США - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© REUTERS / Olivier Douliery/Pool
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в коррупционных сделках.
"На этой неделе мы узнали, что Джо Байден откровенно лгал о своих коррупционных бизнес-сделках", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде.
"Байдены разбогатели, а Америку ограбили... Семья Байденов — это криминальное предприятие", - заявил действующий американский лидер.
По его словам, сын Байдена Хантер зарабатывал миллионы на том, что представлял своего отца, тогдашнего вице-президента США, своим нанимателям, пиаром которых Хантер Байден занимался за большие деньги.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. 28 июля 2016 - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
Вчера, 21:03
Республиканцы обвинили Twitter в незаконной поддержке Байдена
"Как только его отец стал вице-президентом, он (Хантер — ред.) превратился в пылесос для своей семьи", - заявил Трамп.
Ранее газета New York Post опубликовала электронное письмо, как утверждается, сыну Байдена Хантеру от советника руководства украинской энергокомпании Burisma Вадима Пожарского, который благодарит его за встречу с Байденом-старшим. В другом письме Пожарский просит Байдена-младшего подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании. Эти откровения противоречат заявлениям Джо Байдена, что он не имел никакого отношения к работе сына на Burisma.
Всплывшая переписка хранилась в ноутбуке, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату Трампа. Позднее Джулиани передал это устройство газете.
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
Вчера, 19:26
Адвокат Трампа оценил предположения о "русском следе" в деле сына Байдена
Сообщалось, что сотрудники ФБР уже изъяли ноутбук и жесткий диск по ордеру большого жюри.
Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники Трампа подозревают, что Байден-младший использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти Украины с целью уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает.
Выборы президента США пройдут 3 ноября.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
Вчера, 18:44
Кульминация перед выборами? Трамп сравнил себя с Христом
 
Обсудить0
Президентские выборы в США — 2020Дональд ТрампДжо БайденФлоридаСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:58В Баку заявили, что ракеты по Гяндже были выпущены с территории Армении
01:55В Баку назвали дезинормацией сообщение Армении о сбитых беспилотниках
01:53В Баку заявили, что число жертв обстрела Гянджи увеличилось до пяти
01:45Во Франции по делу об убийстве учителя задержали четырех человек
01:33Азербайджан заявил о двух погибших и 23 раненных при обстреле Гянджи
01:27В Степанакерте второй раз за ночь включили сирену воздушной тревоги
01:25В Подмосковье ограничили работу баров и ресторанов
01:19Популярный блогер умер из-за коронавируса в 34 года
01:16Трамп заявил, что у США уже есть гиперзвуковые ракеты
01:10Источник рассказал о ликвидации боевика в Назрани
01:03Пашинян ждет от РФ шагов по пресечению действий Анкары и Баку в регионе
01:02В Ереване заявили об ударах азербайджанских беспилотников по Армении
00:58В Азербайджане заявили, что при обстреле Гянджи разрушены 20 домов
00:55Источник: СБ ООН проведет в понедельник закрытое совещание по Карабаху
00:54В Азербайджане заявили о пострадавших при ракетном обстреле Гянджи
00:48В Армении сообщили, что сбили два азербайджанских беспилотника
00:43Посольство РФ запросило у Франции данные о предполагаемом убийце учителя
00:41В Карабахе сообщили о ранении трех человек при обстреле села Шош
00:39Во Франции проходят обыски дома у предполагаемого убийцы учителя
00:37В Армении опровергли информацию об ударах по территории Азербайджана
Лента новостейМолния