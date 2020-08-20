https://ria.ru/20200820/tramp-1576070714.html
Трамп посулил "дымящиеся развалины", если Байден станет президентом
Президент США Дональд Трамп посулил избирателям "дымящиеся развалины" и "кровь на тротуарах", если его оппонент демократ Джо Байден станет президентом. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T23:46
2020-08-20T23:46
2020-08-20T23:46
джордж флойд
дональд трамп
джо байден
москва
пенсильвания
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> посулил избирателям "дымящиеся развалины" и "кровь на тротуарах", если его оппонент демократ <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> станет президентом."Если вы хотите представить, какая жизнь будет у вас при президенте Байдене, подумайте о дымящихся развалинах Миннеаполиса, о насилии и анархии в <a href="http://ria.ru/location_Portland/" target="_blank" data-auto="true">Портленде</a>, о запятнанных кровью тротуарах <a href="http://ria.ru/location_Chicago/" target="_blank" data-auto="true">Чикаго</a>. Представьте, что этот беспорядок придет в ваш город и во все города Америки. У вас не будет закона и порядка", - сказал Трамп, выступая перед избирателями в <a href="http://ria.ru/location_CommonwealthofPennsylvania/" target="_blank" data-auto="true">Пенсильвании</a>.По утверждению Трампа, Байден — это "худший кошмар" для избирателей.Байден должен принять номинацию демократов в президенты в четверг вечером (ранее утро по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>).По городам CША прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полицейских в Миннеаполисе афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a>. В частности, беспорядки на протяжении многих дней шли в Миннеаполисе и Портленде, а в Чикаго резко выросла преступность, включая убийства.
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576060444.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джордж флойд, дональд трамп, джо байден, москва, пенсильвания, сша, в мире