https://ria.ru/20200820/tramp-1576070714.html

Трамп посулил "дымящиеся развалины", если Байден станет президентом

Президент США Дональд Трамп посулил избирателям "дымящиеся развалины" и "кровь на тротуарах", если его оппонент демократ Джо Байден станет президентом. РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T23:46

2020-08-20T23:46

2020-08-20T23:46

джордж флойд

дональд трамп

джо байден

москва

пенсильвания

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201046_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e542019a271de15362ccb4f753342b32.jpg

<strong>ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> посулил избирателям "дымящиеся развалины" и "кровь на тротуарах", если его оппонент демократ <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> станет президентом."Если вы хотите представить, какая жизнь будет у вас при президенте Байдене, подумайте о дымящихся развалинах Миннеаполиса, о насилии и анархии в <a href="http://ria.ru/location_Portland/" target="_blank" data-auto="true">Портленде</a>, о запятнанных кровью тротуарах <a href="http://ria.ru/location_Chicago/" target="_blank" data-auto="true">Чикаго</a>. Представьте, что этот беспорядок придет в ваш город и во все города Америки. У вас не будет закона и порядка", - сказал Трамп, выступая перед избирателями в <a href="http://ria.ru/location_CommonwealthofPennsylvania/" target="_blank" data-auto="true">Пенсильвании</a>.По утверждению Трампа, Байден — это "худший кошмар" для избирателей.Байден должен принять номинацию демократов в президенты в четверг вечером (ранее утро по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>).По городам CША прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полицейских в Миннеаполисе афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a>. В частности, беспорядки на протяжении многих дней шли в Миннеаполисе и Портленде, а в Чикаго резко выросла преступность, включая убийства.

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576060444.html

1

москва

пенсильвания

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж флойд, дональд трамп, джо байден, москва, пенсильвания, сша, в мире