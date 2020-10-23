https://ria.ru/20201023/kndr-1581117933.html

Байден обвинил Трампа в легитимации КНДР и "бандита" Ким Чен Ына

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден обвинил своего оппонента Дональда Трампа в том, что он легитимизировал лидера КНДР Ким Чен Ына, который... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T05:22

2020-10-23T05:22

2020-10-23T05:30

президентские выборы в сша — 2020

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости.</strong> Кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> обвинил своего оппонента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> в том, что он легитимизировал лидера КНДР <a href="http://ria.ru/person_Kim_CHen_Yn/" target="_blank" data-auto="true">Ким Чен Ына</a>, который является "бандитом".В свою очередь Трамп заявил, что у них нет войны с КНДР, они в хороших отношениях."Хорошие отношения с лидерами других стран - это хорошая вещь", - сказал президент.На это Байден ответил, что у США были хорошие отношения и с <a href="http://ria.ru/person_Adolf_Gitler/" target="_blank" data-auto="true">Адольфом Гитлером</a> перед тем, как тот начал Вторую мировую войну.

https://ria.ru/20201022/vybory-1580883707.html

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире