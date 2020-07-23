Байден назвал Трампа "первым президентом-расистом" в США

В ходе онлайн-конференции с избирателями Байдена спросили, как он относится в тому, что Трамп называет коронавирус "китайским вирусом" или "уханьским вирусом". В ответ политик заявил, что президент "сеет расизм".

"То, как он обращается с людьми, исходя из их цвета кожи, их национального происхождения, того, откуда они родом, абсолютно отвратительно", - сказал Байден.

"Ни один президент-республиканец не делал этого. Ни один президент-демократ. У нас были расисты, они существовали. Они пытались добиться избрания президентом (США). Он первый, кто это сделал", - добавил Байден.

Ранее Трамп и члены его администрации неоднократно отвергали обвинения в расизме, а название "китайский вирус", как и "уханьский" объясняли регионом происхождения.

Трампа обвиняли в расизме еще в период его прошлой избирательной кампании в 2015-16 годах.