https://ria.ru/20200723/1574757655.html
Байден назвал Трампа "первым президентом-расистом" в США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал действующего главу государства республиканца Дональда Трампа "первым расистом, который... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T03:29
2020-07-23T03:29
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 23 июл – РИА Новости.
Кандидат в президенты США
от Демократической партии Джо Байден
назвал действующего главу государства республиканца Дональда Трампа
"первым расистом, который избрался в президенты".
В ходе онлайн-конференции с избирателями Байдена спросили, как он относится в тому, что Трамп называет коронавирус "китайским вирусом" или "уханьским вирусом". В ответ политик заявил, что президент "сеет расизм".
"То, как он обращается с людьми, исходя из их цвета кожи, их национального происхождения, того, откуда они родом, абсолютно отвратительно", - сказал Байден.
"Ни один президент-республиканец не делал этого. Ни один президент-демократ. У нас были расисты, они существовали. Они пытались добиться избрания президентом (США). Он первый, кто это сделал", - добавил Байден.
В ответ на заявление Байдена ряд пользователей соцсетей напомнили, что несколько президентов США, включая первого - Джорджа Вашингтона
, были рабовладельцами, а 28-й президент-демократ Вудро Вильсон
(1913-21 гг.) выступал за сегрегацию, за что его имя в июне убрали из названия школы при Принстонском университете
.
Ранее Трамп и члены его администрации неоднократно отвергали обвинения в расизме, а название "китайский вирус", как и "уханьский" объясняли регионом происхождения.
Трампа обвиняли в расизме еще в период его прошлой избирательной кампании в 2015-16 годах.
Дискуссия о необходимости борьбы с расизмом в США серьезно обострилась после смерти афроамериканца Джорджа Флойда
от рук полицейских в Миннеаполисе в конце мая. После этого по всей стране прошли массовые акции протеста, переходившие в беспорядки, которые продолжаются кое-где и по сей день.