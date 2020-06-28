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Трамп высмеял Байдена за предположение о предательстве в пользу России
Президент США Дональд Трамп высмеял своего будущего конкурента на выборах от Демократической партии Джо Байдена за его заявление о том, что Трамп предал военных РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T15:24
россия
дональд трамп
g8
барак обама
джо байден
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талибан
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в мире
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россия, дональд трамп, g8, барак обама, джо байден, афганистан, талибан, сша, в мире

Трамп высмеял Байдена за предположение о предательстве в пользу России

15:24 28.06.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп высмеял своего будущего конкурента на выборах от Демократической партии Джо Байдена за его заявление о том, что Трамп предал военных США в свете публикации газеты New York Times о том, что российская разведка якобы предлагала боевикам радикального движения "Талибан" вознаграждение за нападения на американских солдат в Афганистане.
"Смешно смотреть, как продажный Джо Байден зачитывает заявление о России, явно написанное его кураторами. Россия обставила его и (Барака - ред.) Обаму, когда они были у власти, настолько по-крупному, что Обама захотел удалить их из G8. США был слабы во всем и особенно с Россией!" – написал он в своем Twitter-аккаунте.
Ранее Байден заявил, что если статья в New York Times о контактах российской разведки с движением "Талибан" правдива, то президент США Дональд Трамп, зная об этом, предал американских военных.
Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств предоставлено не было. Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за лживых новостей про РФ и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком.
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Позднее радикальное движение "Талибан" также опровергло утверждения о том, что оно якобы получало средства от военной разведки РФ на совершение нападений в Афганистане. Белый дом назвал заметку газеты неточной и утверждает, что ничего подобного разведка не докладывала Трампу.
Сам Трамп назвал это "очередной заказухой".
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РоссияДональд ТрампG8Барак ОбамаДжо БайденАфганистанТалибанСШАВ мире
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