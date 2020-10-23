https://ria.ru/20201023/trump-1581119214.html

Трамп заявил, что Байден строил клетки для иммигрантов на границе с США

Президент США Дональд Трамп обвинил своего оппонента на предстоящих выборах Джо Байдена в том, что он только строил клетки для нелегальных иммигрантов на... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T06:09

2020-10-23T06:09

2020-10-23T06:09

президентские выборы в сша — 2020

дональд трамп

барак обама

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> обвинил своего оппонента на предстоящих выборах <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> в том, что он только строил клетки для нелегальных иммигрантов на границе с США в бытность вице-президентом.Отвечая на вопрос ведущей о том, как он собирается воссоединять детей, разделенных на границе с их семьями, президент подчеркнул, что администрация работает над этим, но многих детей в США привозят "койоты" и картели, их используют, чтобы попасть в страну.Байден же заявил, что <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> "в долгу" перед детьми и родителями, которых оторвали друг от друга. Говоря об иммиграционной политике бывшего президента США <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Барака Обамы</a>, он заявил, что ушло много времени на то, чтобы сделать все правильно.

https://ria.ru/20201023/trump-1581116750.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, барак обама, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире