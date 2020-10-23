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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20201023/trump-1581119214.html
Трамп заявил, что Байден строил клетки для иммигрантов на границе с США
Президент США Дональд Трамп обвинил своего оппонента на предстоящих выборах Джо Байдена в том, что он только строил клетки для нелегальных иммигрантов на... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T06:09
2020-10-23T06:09
президентские выборы в сша — 2020
дональд трамп
барак обама
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> обвинил своего оппонента на предстоящих выборах <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> в том, что он только строил клетки для нелегальных иммигрантов на границе с США в бытность вице-президентом.Отвечая на вопрос ведущей о том, как он собирается воссоединять детей, разделенных на границе с их семьями, президент подчеркнул, что администрация работает над этим, но многих детей в США привозят "койоты" и картели, их используют, чтобы попасть в страну.Байден же заявил, что <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> "в долгу" перед детьми и родителями, которых оторвали друг от друга. Говоря об иммиграционной политике бывшего президента США <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Барака Обамы</a>, он заявил, что ушло много времени на то, чтобы сделать все правильно.
https://ria.ru/20201023/trump-1581116750.html
вашингтон (город)
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дональд трамп, барак обама, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Трамп заявил, что Байден строил клетки для иммигрантов на границе с США

06:09 23.10.2020
 
© REUTERS / JONATHAN ERNSTПрезидент США Дональд Трамп во время финальных дебатов с кандидатом от Демократической партии Джо Байденом в Нэшвилле
Президент США Дональд Трамп во время финальных дебатов с кандидатом от Демократической партии Джо Байденом в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© REUTERS / JONATHAN ERNST
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ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил своего оппонента на предстоящих выборах Джо Байдена в том, что он только строил клетки для нелегальных иммигрантов на границе с США в бытность вице-президентом.
"Он ничего не делал (восемь лет на посту вице-президента - ред.), только клетки строил, чтобы держать в них детей!" - заявил Трамп во время финальных дебатов в Нэшвилле.
Отвечая на вопрос ведущей о том, как он собирается воссоединять детей, разделенных на границе с их семьями, президент подчеркнул, что администрация работает над этим, но многих детей в США привозят "койоты" и картели, их используют, чтобы попасть в страну.
"Мы позволяем людям въезжать в страну, но они должны делать это законно. Они построили клетки, они раньше говорили, что я их построил. Потом была фотография в одной газете, фото этой ужасной клетки, и они сказали, что президент Трамп построил ее. А потом выяснилось, что она была построена в 2014 году. Это был он!" - сказал Трамп.
Байден же заявил, что США "в долгу" перед детьми и родителями, которых оторвали друг от друга. Говоря об иммиграционной политике бывшего президента США Барака Обамы, он заявил, что ушло много времени на то, чтобы сделать все правильно.
Президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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