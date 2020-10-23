Трамп заявил, что Байден строил клетки для иммигрантов на границе с США
© REUTERS / JONATHAN ERNSTПрезидент США Дональд Трамп во время финальных дебатов с кандидатом от Демократической партии Джо Байденом в Нэшвилле
ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил своего оппонента на предстоящих выборах Джо Байдена в том, что он только строил клетки для нелегальных иммигрантов на границе с США в бытность вице-президентом.
"Он ничего не делал (восемь лет на посту вице-президента - ред.), только клетки строил, чтобы держать в них детей!" - заявил Трамп во время финальных дебатов в Нэшвилле.
Отвечая на вопрос ведущей о том, как он собирается воссоединять детей, разделенных на границе с их семьями, президент подчеркнул, что администрация работает над этим, но многих детей в США привозят "койоты" и картели, их используют, чтобы попасть в страну.
"Мы позволяем людям въезжать в страну, но они должны делать это законно. Они построили клетки, они раньше говорили, что я их построил. Потом была фотография в одной газете, фото этой ужасной клетки, и они сказали, что президент Трамп построил ее. А потом выяснилось, что она была построена в 2014 году. Это был он!" - сказал Трамп.
Байден же заявил, что США "в долгу" перед детьми и родителями, которых оторвали друг от друга. Говоря об иммиграционной политике бывшего президента США Барака Обамы, он заявил, что ушло много времени на то, чтобы сделать все правильно.