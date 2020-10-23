https://ria.ru/20201023/trump-1581118600.html

Трамп заявил, что пошел в президенты из-за плохой работы Обамы и Байдена

Лидер США Дональд Трамп назвал своего соперника по предвыборной гонке Джо Байдена коррумпированным политиком и призвал его не "строить" из себя "невинного... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T05:35

2020-10-23T05:35

2020-10-23T05:35

президентские выборы в сша — 2020

дональд трамп

барак обама

джо байден

вашингтон (город)

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости.</strong> Лидер США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> назвал своего соперника по предвыборной гонке <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> коррумпированным политиком и призвал его не "строить" из себя "невинного ребенка". По его словам, он пошел в президенты только из-за него и <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Барака Обамы</a>, в администрации которого тот занимал должность вице-президента.Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и Байден неоднократно обвиняли друг друга получении денег от иностранных государств.

вашингтон (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, барак обама, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире