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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20201023/trump-1581118600.html
Трамп заявил, что пошел в президенты из-за плохой работы Обамы и Байдена
Лидер США Дональд Трамп назвал своего соперника по предвыборной гонке Джо Байдена коррумпированным политиком и призвал его не "строить" из себя "невинного... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T05:35
2020-10-23T05:35
президентские выборы в сша — 2020
дональд трамп
барак обама
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости.</strong> Лидер США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> назвал своего соперника по предвыборной гонке <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> коррумпированным политиком и призвал его не "строить" из себя "невинного ребенка". По его словам, он пошел в президенты только из-за него и <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Барака Обамы</a>, в администрации которого тот занимал должность вице-президента.Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и Байден неоднократно обвиняли друг друга получении денег от иностранных государств.
вашингтон (город)
сша
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дональд трамп, барак обама, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Трамп заявил, что пошел в президенты из-за плохой работы Обамы и Байдена

05:35 23.10.2020
 
© AP Photo / Julio CortezДебаты Трампа и Байдена в США
Дебаты Трампа и Байдена в США - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© AP Photo / Julio Cortez
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ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Лидер США Дональд Трамп назвал своего соперника по предвыборной гонке Джо Байдена коррумпированным политиком и призвал его не "строить" из себя "невинного ребенка". По его словам, он пошел в президенты только из-за него и Барака Обамы, в администрации которого тот занимал должность вице-президента.
"Если все это правда - про Россию, Украину, Китай, Ирак, другие страны, то, значит, он коррумпированный политик. Не надо строить из себя невинного ребенка!" - сказал Трамп в ходе заключительных дебатов.
Президент США и Байден неоднократно обвиняли друг друга получении денег от иностранных государств.
"Я баллотируюсь из-за вас – из-за Барака Обамы, из-за того, что вы плохо делали свою работу. Если бы вы хорошо работали, я бы никогда не баллотировался", - признался Трамп.
 
Президентские выборы в США — 2020Дональд ТрампБарак ОбамаДжо БайденВашингтон (город)СШАВ мире
 
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